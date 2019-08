Marte em Virgem: quando objetivos podem ser realizados mais facilmente

É tempo de Marte em Virgem. O planeta entrou no signo em 18/8 e segue até 4/10. Esse é o primeiro de uma série de planetas pessoais que ingressará nesse signo. Marte, o planeta da ação, transitará Virgem até o dia 4/10. E o que isso significa para todos nós? Que a nossa vontade e ação (Marte) pode precisar estar orientadas à experiência prática e ao melhoramento do que está em curso.

Como Virgem é o signo que fala do desmembramento do todo em pequenas partes, para análise detalhada de cada parte, com Marte em Virgem é possível que fique mais fácil atingir nossos objetivos se o fizermos gradualmente, passo a passo e em etapas. Virgem também fala de aperfeiçoamento e, por isso, é preciso, sim, esforço para fazermos o melhor possível. Mas é importante não ficar estancado no que não está funcionando ou nos recusarmos a seguir caminhando enquanto aquela parte não funcionar do jeito que queremos.

É preciso saber quando insistir e quando parar. Até porque na busca pelo aperfeiçoamento de algo, podemos acabar eliminando suas características pessoais, aquilo que faz daquela pessoa/projeto/situação o que eles são, e podemos acabar “matando” o que havia inicialmente. Afinal, como sabemos se aquele “defeito” que tanto odiamos e queremos melhorar no outro não é exatamente o que o torna tão especial, sedutor ou irresistível? Cuidado com a síndrome de Frankenstein.

Outra questão relevante com Virgem é a organização. Logo, com o planeta da ação no signo da ordem, porque não aproveitar esse período para fazer aquela limpeza – em casa, nos armários, nos relacionamentos, nos hábitos e nos projetos? O que em sua vida não está mais funcionando? Muitas vezes, por medo de descartar e nos arrependermos, continuamos apegado a aquilo porque “quem sabe um dia…”

Se não funcionou até agora, que evidências concretas você tem de que ainda pode funcionar? Ao contrário de Peixes, que funciona na base das percepções subjetivas e dos sonhos, Virgem precisa da experiência concreta que confirme ou negue a viabilidade de algo. Você está orientando as suas decisões com base em experiências concretas ou em “quem sabe”?

Por outro lado, é preciso se perguntar o que tem de ser expurgado dentro de você. Que a energia virginiana tão orientada a experiência concreta não nos distraia daquilo que precisa ser encarado dentro da gente. É hora de lidar de forma concreta, prática e funcional também com os nossos pensamentos, emoções e sentimentos?

O mais importante: durante esse período, não dá para fazer nada pela metade. Se disser que vai fazer, comprometa-se e faça bem, faça direito, dê o seu melhor. Porque, senão, a vida vai cobrar mais tarde.

Aspectos mais importantes de Marte em Virgem

24/8: conjunção a Vênus também em Virgem. Aqui pode ser que algo que queiramos muito tenha início.

28/8: ainda próximos, Marte e Vênus fazem trígono a Urano, trazendo novidades em relação ao que queremos que talvez sejam inesperadas, mas devem ser positivas

2/9: Marte faz conjunção ao Sol, que pode alinhar nossa ação a nossa vontade consciente e facilitar a criação daquilo que queremos ver em nossas vidas. Esse dia pode ser extremamente favorável para produtividade, especialmente no âmbito profissional.

3/9: Marte e Sol se unem a Mercúrio. Aqui, a vontade, o pensamento e a ação devem se unir na busca de um objetivo. Cuidado para não se perder nos detalhes. Talvez seja melhor adiar comunicações importantes: Marte-Mercúrio pode nos deixar com a língua afiada.

9/9: Marte faz trígono a Saturno retrógrado. É possível que algo que deixamos incompleto ou pendente no passado venha à tona e que tenhamos que lidar com isso para aparar as últimas arestas e fazer melhorias

12/9: Marte faz quadratura a Júpiter em Sagitário. Cuidado com a pressa e com os exageros. Júpiter aumenta tudo que toca. Logo, ele coloca a ação detalhista de Marte sob lentes de aumento. Mas também acelera a ação de Marte e aumenta a sua ansiedade. Tome seu tempo para fazer as coisas. Não é preciso fazer tudo hoje!

14/9: Marte faz oposição a Netuno em Peixes. Pode ser um dia de sorte ou não. Em alguns casos, esse aspecto fala de atirar no que se vê e acertar o que não vê (sendo que o não visto era melhor do que o que se via). Em outros, fala de ação mal direcionada. Atenção!

19/9: Marte faz trígono a Plutão. Ótimo para ações que te aproximam ao teu objetivo maior. Para ações que tem o potencial de promover grandes transformações – para você ou para terceiros.

Mapa Astral

Quer saber o lhe traz motivação? Compreenda sua forma de amar, se expressar e lidar com emoções. Entenda melhor seu jeito de ser com a amostra grátis do seu Mapa Astral.



Mais sobre você!

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente no seu Mapa Astral Grátis.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Mitos e Verdades e significado das cartas mais temidas do Tarot. Clique para aprender gratuitamente.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]