Libido e disciplina em alta: as previsões astrológicas de 19 a 25 de agosto de 2019

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas coletivas para 19 a 25 de agosto de 2019. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados, no Horóscopo Personare.

Vem aí uma semana altamente positiva! Vênus caminha junto com o Sol, indicando o sentido de prazer e a afetividade. Além disso, os dois planetas saem de Leão para ingressarem em Virgem, com Vênus fazendo isso na quarta (21), e o Sol, na sexta-feira (23). Depois da exuberante passagem por Leão, Virgem deve realçar o sentido de apreciação das coisas mais simples da vida, como o prazer de fazer uma boa comida ou de acordar cedinho para caminhar. Além disso, os dois planetas também estão próximos de Marte, o que sugere movimento, ação e energia para a semana.

Outro contato muito positivo é o de Mercúrio, o planeta da mente, em harmonia com o expansivo Júpiter, o que pode nos induzir a ter pensamentos mais positivos e arrojados, que podem induzir a iniciativas ligadas a isto.

Previsões astrológicas indicam que estamos mais disciplinados

Depois de um período francamente leonino, nesta semana o Céu vai se tornar virginiano, e é essa a energia que deve predominar no restante de agosto e em setembro. Virgem tem viés prático, com poder simplicidade e eficiência para transformar o dia a dia fazendo coisas úteis.

Veja aqui algumas ideias sobre como aproveitar essa influência.

Melhore o ambiente que você ocupa: Virgem tem zero preguiça de arregaçar as mangas e aperfeiçoar. Mande consertar o que está quebrado, pintar o que está manchado, faça mudanças no seu espaço físico, separe e doe roupas e objetos que não usa mais, realize limpezas. Pode parecer árduo, mas o bem estar que isto proporciona depois, de ordem, centramento e limpeza – amadas por este signo – compensam.

Direcione doses de disciplina para o corpo e a alimentação. E nem precisa ser com exagero, mas cortando os excessos, praticando exercícios, procurando entrar em um ritmo mais saudável. A energia leonina, que antecedeu Virgem, às vezes leva a exageros, e, como tudo na vida pede equilíbrio, agora é hora de se regrar mais. Até porque outro período que as pessoas naturalmente exageram é o final de ano, então é preciso estar bem antes para poder seguir sem culpa o fluxo dessa época.

Aproveite o que é simples, como um belo pôr do sol, andar de bicicleta, curtir a natureza. Quem tem hobbies virginianos, que envolvem plantas, jardinagem, cultivo de ervas, marcenaria, culinária, artesanato e contato com animais pode, mais do que nunca, amar fazer isso. E quem quiser começar nesses hobbies também está em um ótimo momento.

Depois de um extraordinário impulso para o lazer (Leão), é tempo de trabalho (Virgem). Se, por exemplo, a sua dissertação de mestrado andou meio parada, retome. Esse signo também ama se dedicar aos detalhes. Lembre-se que, para brilhar no futuro, é preciso fazer bem feito agora, e tudo no Céu aponta para isso.

Coloque em ordem o que quer que seja. A cabeça, o coração, as emoções, as gavetas, a mesa de trabalho. Cada coisa no seu lugar.

Amor com seletividade

De 21/08 a 14/09, Vênus transita pelo signo de Virgem, o que significa que a afetividade e o amor podem ficar coloridos por esse signo, que é mais seletivo e exigente. Então, é possível que as paqueras, para os solteiros, podem ser pouco mais suadas. A dica é conquistar o coração da outra pessoa com detalhes, e também sendo prestativo, qualidade virginiana a qual é difícil resistir. Quem não gosta de ver que o outro prestou a atenção a um gosto específico e deu um pequeno presente na medida exata?

Aliás, esse mesmo zelo deve ser usado nas relações em geral. É bacana ser bom com as palavras, mas Virgem valoriza especialmente os gestos concretos, aqueles que fazem a diferença na hora em que isso é mais necessário. Do lado negativo, que todo posicionamento pode ter, fique atento ao excesso de exigência, perfeccionismo e crítica, seja consigo mesmo ou com o outro.

Libido em alta, sugerem as previsões astrológicas

O Céu também nos brinda com muita iniciativa, com Marte próximo de Vênus e do Sol. A conjunção de Vênus com Marte sugere o aumento da libido, o que é uma ótima notícia tanto para solteiros quanto para comprometidos. A famosa pegada, com muita atração, deve estar no ar. Aproveite!

Além de tudo, Marte conjunto também ao Sol nos deixa mais decididos e independentes. Uma ótima ideia para essa semana é gastar energia, fazer atividade física, mexer o corpo.

Mas Marte também pode nos ajudar a tomar decisões. Só cuide com a outra faceta do planeta, que sugere o aumento da irritabilidade. Algumas pessoas podem se tornar gratuitamente mais grosseiras e agressivas, por isso não compre brigas que realmente não queira. Virgem, onde Marte está, também exacerba o espírito crítico, que, em excesso, faz mal a si próprio e para os relacionamentos, pegando no pé por pequenas coisas.

Aproveite as previsões astrológicas para a semana

Até quinta-feira (22), um excelente trígono de Mercúrio com Júpiter pode ser ótimo para:

– se dedicar a ter boas ideias para algo que esteja precisando de ampliação;

– conversar com alguém que ajude a expandir a visão e abrir a cabeça;

– tudo o que estiver relacionado a estudos superiores, como procurar um curso, especialização e fazer contatos neste sentido;

– buscar oportunidades de estudo e de trabalho no exterior;

– iniciar cursos que vão ter um sentido expansivo, seja para o currículo ou para a cabeça;

– tratar de assuntos referentes a viagens, com comprar um pacote de viagem.

Nessa semana, podemos estar mentalmente mais otimistas e arrojados. Se precisar convencer alguém, o poder de persuasão deve estar mais elevado. Hora de pensar grande!

Fim de semana com energia de novidade e mudança

Para fechar a semana com chave de ouro, Vênus e Marte iniciam um aspecto fluente com Urano, trazendo abertura para mudanças, como, por exemplo, contratar alguém para fazer uma pequena rápida pintura em uma parede na sala, mudar móveis ou simplesmente quebrar a rotina, como é o caso de uma viagem curta. A dica é sair do habitual, inovar e se abrir ao novo, o que vai ter impacto muito benéfico.

