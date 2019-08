O pai de cada signo

Com o Dia dos Pais chegando, é normal ficarmos curiosos sobre o que o signo do pai revela sobre ele. Por isso, é comum astrólogos ouvirem muito a pergunta: “meu pai é de Áries, o que isso significa?”

Primeiro, é importante esclarecer que existe uma diferença importante entre o signo do seu pai e como você o percebe. O signo dele revela as características mais relevantes (as que vamos descrever neste artigo), que se relacionam às descrições gerais dos signos. Como você o percebe, no entanto, será indicado no seu mapa, pelos seus posicionamentos (por signo e por casa) do Sol e de Saturno, bem como seus aspectos com outros planetas.

SIGNO A SIGNO, VEJA AS CARACTERÍSTICAS DO SEU PAI

O Pai de Áries

O pai de Áries é estourado, cabeça quente, que na hora da raiva fala o que devia e o que não devia. Mas também é o pai cuja raiva passa cinco minutos depois da explosão. Aliás, cinco minutos depois ele nem lembra mais que brigou ou por quê. Assim como o pai ariano pode ser brigão com o filho, será brigão pelo filho. Ele será o primeiro a responder em caso de bullying, problemas no colégio, problemas na adolescência, especialmente se for pai de menina (se for pai de menino, ele tenderá a encorajá-lo a lutar e enfrentar seus próprios problemas, estando sempre em alerta na retaguarda).

O Pai de Touro

Calmo e tranquilo, o pai de Touro dará ao filho a liberdade de ser e agir. Poucas coisas tiram o pai taurino da sua calma e serenidade. Ele costuma ser o pai que quase nada abala. No momento em que ele sente que a segurança do filho ou da sua família está ameaçada, o pai de Touro entra em jogo sem hesitar. Sim, porque o taurino é protetor e provedor. Se você pensa no seu pai como um porto seguro, uma rocha ou uma árvore de raízes profundas e difíceis de abalar, ele provavelmente é do signo de Touro.

O Pai de Gêmeos

É a alma da família nos jantares durante a semana e nos almoços de domingo. Ele é o que bate papo, conversa, tem sempre algo novo e interessante para contar. O pai geminiano também é que aquele que acende (e mantém acesa) a chama da curiosidade dos filhos sobre o mundo que os rodeia. Os filhos tendem a vê-lo como uma pessoa inteligente, curiosa, engraçada e bem informada. Como pai, ele é leve, embora possa ser surpreendentemente tradicional em muitos aspectos. O pai de Gêmeos geralmente apoia (e acompanha) o desejo de exploração dos filhos, que tendem a vê-lo como um “amigo mais velho”. E é por aí mesmo, até porque esse pai envelhece sem nunca entregar na aparência ou na atitude a verdadeira idade que tem. Se mantem sempre jovem.

O Pai de Câncer

O pai de Câncer adora ficar em casa cuidando dos filhos. Ele curte ver a prole crescendo e nutri-los fisicamente e emocionalmente. Muitos se enganam quando pensam que pais cancerianos são permissivos ou acomodados. Não são não. Cancerianos são ambiciosos e, como tal, esse pai fará o que for preciso a nível social e de educação para equipar os filhos para chegar longe na vida. Ele são do tipo que estarão presentes em toda formatura, festa escolar, aniversário etc.

O Pai de Leão

O pai leonino é puro coração. Amoroso e generoso, seus filhos são o brilho dos seus olhos e eles não escondem isso de ninguém. É um superpai, muito interessado em ensinar aos filhos valores nobres e que eles saibam ocupar o lugar no mundo que lhes corresponde, protegendo seus espaços, seus valores e aqueles que amam. São ótimos pais para festejar (e acompanhar) em festas de aniversário e serão aqueles que terão prazer em ensinar aos filhos as boas coisas da vida. Para conquistar o pai de Leão, basta dizer a ele que seus filhos são incríveis e que puxaram a ele.

O Pai de Virgem

O pai de Virgem costuma ser extremamente envolvido na rotina dos filhos, ainda que sejam adultos, trabalhem e tenham sua própria carreira. Se eles não estiverem diretamente envolvidos, saberão da agenda dos filhos, como estão indo na escola e do que precisam. Embora sejam apaixonados pelos filhos, o pai virginiano pode ser extremamente crítico, com o intuito de ajudá-los a serem melhores. Mas ai de quem se atreva a criticar a sua prole! Filho seu não tem defeito nenhum, além daqueles que ele mesmo (e só ele) tem o direito de apontar. Devido a sua facilidade para identificar o que não funciona ou pode ser melhorado, pode ser percebido como algo frio pelos filhos.

O Pai de Libra

Se há algo que esses pais serão excelentes é em ensinar aos filhos será o valor dos relacionamentos (e das relações sociais em geral), da negociação e da importância de sermos justos. Também calmo e tranquilo, o pai libriano lidará com conflitos com (ou entre) os filhos desde um lugar de diálogo que busca conciliar e encontrar um meio termo. Dificilmente, o pai de Libra dirá aos filhos o que fazer. Em vez disso, ele tentará apresentar os prós e os contras de cada opção para que eles decidam, quiçá conduzindo-os discretamente pelo caminho que pensa ser melhor para eles. E quando em situações sociais, seus dificilmente estarão mal arrumados ou sujos: o libriano entende que sua aparência é seu cartão de visitas e ensina isso muito bem aos filhos.

O Pai de Escorpião

O vínculo do pai de Escorpião com seus filhos é muito profundo e intenso. No entanto, nem sempre seus filhos sabem do amor e da importância que têm na vida dos pais. Isso porque, muitas vezes, o pai escorpiano tenta conter o turbilhão que carregam dentro de si, externalizando uma imagem mais controlada, que nem sempre comunica o amor que os move. Leal, ele é daqueles que mata e morre por um filho. Mas melhor não tentar enganá-lo, porque ele é ótimo em perceber correntes emocionais e energéticas, e em ler o não dito. Seus filhos podem achá-lo muito radical e extremo em suas decisões, embora tendam a compreender suas razões quando são adultos.

O Pai de Sagitário

Se o pai sagitariano tivesse um único desejo, ele pediria que seus filhos fossem éticos e não tivessem medo de explorar no mundo. Ele é parceiro, acompanha e estimula a prole sempre a buscar algo maior e melhor, porque ele não só acredita na capacidade dos pequenos como sabe que a vida pode ser mais. O otimismo do pai de Sagitário os levará a acreditar que nem o céu é um limite para os seus sonhos. No entanto, como amantes incondicionais da liberdade, o pai de Sagitário dificilmente saberá lidar com filhos dependentes ou indecisos. Para esportes, aventura, estudos e vida ao ar livre, esse pai será a melhor companhia.

O Pai de Capricórnio

Este pode ser o pai com o qual os filhos não convivem muito porque está sempre trabalhando, dando duro, lutando para um futuro melhor para toda a família. Até em férias corre o risco do pai capricorniano estar trabalhando. Com seu exemplo, seus filhos aprendem que nada cai fácil do céu (só chuva!), que é importante lutar pelos nossos objetivos, e que perseverando se chega longe. Não importa o cargo que ocupe, o pai de Capricórnio costuma ser uma pessoa respeitada por todos porque ele carrega consigo a importância da ética profissional. Além disso, o pai capricorniano é amante da tradição e da família, embora não deixe que nenhuma herança cultural dite como construir a sua própria vida. Independência, tradição e trabalho são seus nomes.

O Pai de Aquário

Devido a sua natureza intelectual e materialmente desapegada, o pai de Aquário costuma ser muito mais presente no lado abstrato da criação dos filhos do que no lado concreto do dia a dia, da troca de fraldas, de limpar o machucado. Além disso, o pai aquariano quer transmitir aos filhos a capacidade de questionar as regras estabelecidas, de criar neles uma mente inquisitiva que lhes permita ver além do que a maioria vê e lhes incutir um sentido de justiça social. Para eles, é importante ser socialmente vocal e ativo a respeito daquilo que não está correto, não importa quem diga o contrário. Ele deseja que seus filhos não sejam um mais na multidão, ainda que isso lhes custe a própria multidão. Se o pai de Aquário tivesse um mantra, seria: não tenha medo da solidão, tenha medo de não ser você.

O Pai de Peixes

Calmo, tranquilo e generoso, o pai de Peixes é daqueles que pode ter dificuldade em enfrentar comportamentos problemáticos dos filhos, e quiçá até minimizá-los, devido a sua tendência a enxergar prioritariamente o lado positivo de quem ama (e de escapar dos problemas “mundanos”). Muito perceptivo, o pai pisciano é ótimo em “sentir” a sua cria, tanto do ponto de vista físico (quando algo não vai bem em relação à saúde) quanto em relação ao emocional e ao psicológico. Sua conexão com eles é algo literalmente espiritual. Às vezes, suas preocupações pelo bem-estar dos filhos podem ser confundidas com percepções e intuições que nem sempre estão corretas, o que pode causar desentendimentos. No geral, eles são vistos mais como uma fonte de amor e acolhimento do que uma referência de autoridade.

Mapa Astral

Quer saber o lhe traz motivação? Compreenda sua forma de amar, se expressar e lidar com emoções. Entenda melhor seu jeito de ser com a amostra grátis do seu Mapa Astral.



Mais sobre você!

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente no seu Mapa Astral Grátis.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Autoestima, generosidade e criatividade: saiba mais sobre o signo de Leão.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]