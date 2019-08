Cartão de Dia dos Pais e a mensagem para cada signo

O signo do seu pai revela características relevantes da personalidade dele, embora a forma como você o percebe só pode ser descrita no mapa astral, principalmente pelos posicionamentos do Sol e de Saturno. Para o Dia dos Pais, você pode se apoiar nas características do signo solar do seu pai para escrever uma mensagem especial.

Mensagens para o Dia dos Pais

Áries

Pai, você me ensinou que eu precisava saber me virar sozinho, lutar, enfrentar e correr atrás do que eu queria, abrindo meu próprio caminho.

Touro

Pai, com você aprendi o valor da matéria, de plantar, regar e criar o meu conforto e segurança para ter um bom futuro. Obrigado!

Gêmeos

Pai, você me mostrou que tudo tem dois lados, mais de um jeito de ser e viver e que muitas vezes temos de ser flexíveis.

Câncer

Pai, você sempre mostrou a importância do carinho, do aconchego e da família, de saber que eu podia contar com você.

Leão

Pai, você é o “cara”, brilhante, generoso, criativo e inesquecível.

Virgem

Pai, você me mostrou muita coisa sobre o mundo concreto e prático e hoje tem uma parte minha se engaja no meu trabalho.

Libra

Pai, como bom libriano você me ensinou sobre beleza, equilíbrio, razão e ponderação.

Escorpião

Pai, de alguma forma aprendi com você que precisava ser intenso, agarrar a vida e me transformar se fosse preciso.

Sagitário

Pai, você me ensinou sobre paixão e entusiasmo, que a vida nunca é preto e branco, mas muitas cores.

Aquário

Pai, você é um cara de uma individualidade única, o que me ensinou sobre diferenças.

Peixes

Pai, aprendi muito com o seu jeito emotivo e que flui na vida.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]