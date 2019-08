Previsões astrológicas de 5 a 11 de agosto de 2019

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas coletivas para 5 a 11 de agosto de 2019. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados, no Horóscopo Personare.

Na maioria das vezes, o Céu Astrológico mescla tendências desafiadoras e positivas ao mesmo tempo, há semanas que são muito tensas e há semanas como esta que vai de 5 a 11 de agosto: super positiva e com sabor especial – ainda bem, já que julho foi um mês que foi bastante difícil.

Mapa Astral

Quer saber o lhe traz motivação? Compreenda sua forma de amar, se expressar e lidar com emoções. Entenda melhor seu jeito de ser com a amostra grátis do seu Mapa Astral.



Mais sobre você!



A primeira boa nova é que Mercúrio está em movimento direto, depois de três semanas retrógrado.

A segunda ótima notícia é que o Céu está com ênfase em Leão. É um momento ótimo para se divertir, se expressar mais, confiar na vida, em si mesmo e brilhar.

O Sol e Vênus conjuntos em Leão trazem sentido de prazer, charme, autoestima e favorecem enormemente temas como beleza, amor e até finanças. Como se não bastasse, ambos fazem um trígono com Júpiter, que acrescenta doses generosas de espírito de aventura e de expansão. É a hora de se limpar de limitações, baixo astral, baixa autoestima e medo. Guinada para cima!

Por último, Mercúrio retorna para Leão no final do domingo (11). Com isso, ficamos mais decididos no plano mental e expressivos na comunicação. Só cuide para não se exceder em julgamentos. Júpiter, o planeta da expansão, também volta a ficar direto no dia 11, depois de quatro meses retrógrado, o que vai nos dar a sensação e possibilidade de avançarmos nos próximos meses.

Previsões Astrológicas sugerem semana cheia de charme e carisma

A conjunção do Sol e de Vênus em Leão indica um período em que todos nós estamos repletos de charme e brilho. Há desenvoltura para dar e vender para a vida social e também para a amorosa. Se você é comprometida ou comprometido, faça dessa uma semana especial, talvez com um convite para um jantar à luz de velas ou algo que a pessoa parceira vai sentir como um presente. Conquiste o coração de quem você ama e apimente a atração física.

Aliás, PRESENTEAR é algo que o quinto signo do zodíaco ama, seja os entes queridos ou a si mesmo. Com senso estético apurado, esses dias são inspirados para a compra de roupas, acessórios e tratamentos de beleza.

Se você é solteira ou solteiro, nada de se acomodar. Vale um banho de loja ou qualquer coisa que turbine a autoestima. Mas não adianta fazer isto e não “ir para a pista”. É hora de aceitar convites para sair ou marcar encontros com pessoas interessantes que você possa ter conhecido em aplicativos, por exemplo. Invista! E pode ser que nessa semana você dê a imensa sorte de conhecer alguém que realmente mexa com você.

Outra coisa: o prazer em alta. Faça coisas que você goste. A energia leonina não é parada ou caseira, por isso mexa a vida social também, de preferência marcando encontros em lugares bonitos e bem frequentados. Não é todo dia que o céu está dando toda essa chance para a faceta alegre e iluminada da vida, tão apreciada por Leão.

Sem ousadia, não há expansão

E se não bastante a conjunção entre o Sol e Vênus, os dois planetas ainda fazem um aspecto fluente com Júpiter, o planeta da expansão, aventura e confiança. E sabe o que isso favorece? Que você se lance em busca de maior expansão na sua vida. Reflita se não andou se sentindo vitimizado e limitado. É hora de jogar fora essas emoções e pensar em algo que faça se sentir melhor consigo mesmo e com a vida. Por exemplo, se é uma pessoa muito isolada, pense no que pode fazer para fazer novos amigos. Se não tem prosperidade financeira, concentre-se no assunto e veja se há um curso que possa lhe abrir oportunidades. Júpiter oferece a chance real de expandir, mas nada acontece sem um primeiro passo.

É tempo de opiniões fortes e criatividade, apontam as previsões astrológicas

No domingo (11), Mercúrio retorna para Leão, onde fica até quase o final de agosto. Mercúrio rege o plano mental, que, nesse signo, fica mais enfático. Sentimos mais prazer e confiança para expressarmos opiniões. Se não houver exagero nisso, com a postura “eu sou o dono da verdade”, estaremos mais afirmativos e brilhantes na nossa fala. A mente vai começar a se ocupar de assuntos leoninos, como lazer, amor e também criatividade. Muito bom para artistas ou para sermos artistas de nosso próprio Universo.

Aproveite essa linda semana, porque não é sempre que o Céu presenteia com tanto estímulo para melhorarmos e nos abrirmos.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente no seu Mapa Astral Grátis.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Autoestima, generosidade e criatividade: saiba mais sobre o signo de Leão.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]