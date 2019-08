Lua Nova em Leão destaca amor e afetividade

Eis que a Lua Nova em Leão começa às 00h11 de 1/8/19. Esta fase traz destaques que podem marcar nossas vidas até 30/8, quando tem início a próxima Lua Nova.

A Lua Nova gera um Mapa Astral, feito para Brasília, com inclinações gerais que duram cerca de 30 dias, período denominado de lunação. Conhecê-la ajuda a compreender as temáticas que podem predominar durante o espaço de um mês, para si mesmo e para pessoas próximas, levando a aproveitar melhor esse período.

Essas são tendências coletivas, que podem ser sentidas tanto por você como por pessoas próximas. Para entender também as suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos lunares personalizados, aqui no Horóscopo Personare.

Onde está a Lua no seu Mapa Astral?

A posição da Lua em seu Mapa Astral revela como você lida com suas emoções, o que nutre sua alma e sua relação com a maternidade.



Descubra

Movidos por afeto

Com Ascendente em Touro e ênfase na Casa 4, algumas das prioridades dessa Lua Nova são o conforto, os afetos, a casa e a vida pessoal. Sabe aquela coisa de, em primeiro lugar, estar bem consigo mesmo e, se possível, em contato com pessoas próximas com quem se tem forte conexão e troca afetiva? É isso e muito mais!

Conheça todos os detalhes de como aproveitar a energia do mês mais leonino do ano.

Inovações com finanças e vida pessoal

Apesar de a lunação ter Ascendente em Touro, signo ligado à estabilidade, o agitado Urano está na linha do Ascendente. Há algo dentro de cada um de nós querendo inovar e sacudir. E isso pode acontecer em duas frentes taurinas: material e afetiva.

A material tem a ver como você ganha o seu dinheiro. Muita gente vai pensar em novas formas de ganhar dinheiro, até porque o bolso do brasileiro anda apertado. Mas Agosto pode ser o mês de começar a colocar para fora algum talento ou habilidade que não só dá prazer e realização pessoal, mas também traz perspectivas de ganhos.

A segunda frente é afetiva. Seu relacionamento está parado? Ou você é que anda parado no que se refere a relacionamentos? É hora de, como diriam os participantes do Big Brother, “colocar um pouco de fogo no parquinho”.

Inquietação que movimenta

Esta demanda por mudanças não vem apenas de Urano. Se bem que o planeta azul-esverdeado (o único do sistema solar com essa característica) sozinho já seria capaz de promover esse estado de espírito. Contudo, isto é reforçado, porque Sol, Lua e Vênus fazem ângulo de tensão com ele. E o que significa? Vamos às dicas.

Tente lidar com mudanças

Para muita gente, os aspectos citados podem significar instabilidade, mudança, saída da zona de conforto, seja porque houve (ou vai haver em Agosto) uma demissão, uma ruptura em uma relação que não andava bem, e que até então era estável.

Em um primeiro momento, tudo isso pode ser visto como negativo, dependendo da ótica, mas Urano é um planeta que pede que “se você não pode evitar algo, se alinhe com o que acontece”.

Então, se a vida mudou, tente entender o mais rapidamente possível o que ela quer de você, e como se adaptar ao novo. Quanto mais se resiste à mudança, pior tende a ser. A ideia de fazer do limão uma limonada é um pouco algo deste planeta. Toda mudança, por pior que pareça na hora, contém aprendizados e oportunidades.

Busque as mudanças

Urano nem sempre significa mudanças compulsórias, que vêm de fora, como um ótimo funcionário sob a sua gestão que pede demissão para alçar novos voos. O planeta rege também as mudanças que queremos fazer. Há muito, por exemplo, você queria mudar de bairro. Talvez o fato de que precise mudar de casa, porque o proprietário do seu apartamento alugado solicitou o imóvel, te dê essa oportunidade de mudar.

Urano bem na linha do Ascendente pede guinadas. Por exemplo, talvez você esteja solteiro(a) há muito tempo e um tanto acomodado(a) com isso, apesar de, no fundo, querer encontrar um par. Um mês influenciado por Urano pode ser o que finalmente te empurre a colocar “a cara para fora de casca”. O Universo está te convidando a sair da mesmice e a tentar coisas novas. Isso vale para tudo, inclusive para se lançar em novas frentes financeiras, como foi dito. Se a Lua nova já é um mês de começos, essa Lua Nova em Leão será mais ainda porque tem Urano na Casa 1!

Faça uso do lado bom da intolerância

Aspectos de Urano sacodem. Muitas vezes, ficamos mais irritáveis sob a influência desse planeta, o que eu apelidei de “uranite”. O lado negativo é a pessoa ficar insuportável para si mesma e pessoas próximas. No seu pior uso, toda essa irritabilidade uraniana e ênfase em Leão podem puxar uma faceta mandona, autoritária e autocentrada, como se o mundo girasse em torno do umbigo. Sabe-se que o lado sombra do Leão é achar que tem que ser servido, e não que tem de fazer algo. Isso faz com que a pessoa seja ingrata, não valorize o que tem e só reclame. Nada bom, certo?

Mas e se a intolerância, bem administrada, gera exatamente o efeito de tirar o coelho de dentro da cartola para se abrir ao mundo e ser mais criativo? Por exemplo, às vezes um relacionamento está com energia fria e burocrática há muito tempo, com distanciamento físico inclusive. Em um mês como Agosto pode finalmente se reconhecer que ou se tenta mudar isso ou se sai fora disso.

E se você andou triste por algum motivo, já que julho não foi fácil, com um eclipse solar em 2/7 e um eclipse lunar em 16/7, um excelente conselho pode ser também o de sair da mesmice e se cercar de pessoas próximas que tragam movimento (Urano) e alegria (Leão) para a sua vida. A Casa 4 realçada pede intimidade e aconchego, e tudo isso pode ocorrer em um mês também de inovação.

Constatando fatos críticos

Mercúrio faz oposição com Plutão e uma das possíveis manifestações disso é que as verdades aparecem, quer gostemos ou não. Nada como ilustrar com um exemplo. Suponhamos que você goste muito de um primo (afinal, Mercúrio está na Casa 3 do mapa da Lua Nova, que rege primos, irmãos e parentes), mas que ele está sempre te pedindo ajuda e dinheiro.

Talvez você venha a constatar que, por mais que goste dele, ele não faz nada para se ajudar, e, pelo contrário, vive te trazendo problemas. Não é algo agradável de se constatar e, com Vênus/Urano, você pode se sentir inclinado a fazer mudanças nesse padrão. Você não precisa romper com o primo, mas talvez avise que não pode mais tão disponível financeiramente porque surgiram despesas na sua própria família. E o pior é que, de fato, isso pode acontecer. Despesas inesperadas podem surgir em agosto e isso pode ser uma das formas de fazer as tais mudanças explicadas no tópico anterior.

Mercúrio/Plutão também pode fazer emergir verdades sobre si mesmo e sobre seus próprios processos de sabotagem. Pode ser um mês importante de se olhar para questões difíceis. Mas tenha atenção também para não enxergar tudo sobre um viés muito crítico e negativo.

Essa oposição nas Casas em que ocorre pode fazer muita gente pensar em sair do país e/ou começar estudos, faculdades e especializações. Para o país, há potencial de envolvimento em tensões internacionais ou de problemas com países vizinhos influenciarem mais.

Outra coisa sobre esse aspecto é que ele também ajuda a esclarecer e a falar a verdade, mas, se perdermos a dosagem, isso tende a descambar para diálogos muito duros e difíceis.

Há potencial de irmãos e parentes estarem em crise, mas também de fazerem algo por estarem em crise. Existe a chance de crises nos relacionamentos com irmãos e/ou parentes. Se isso acontecer, será preciso habilidade para que não ocorram rompimentos.

Um rei em sua própria casa

É o que sugere 4 planetas em Leão na Casa 4, que rege o lar. Algumas ideias para esta ênfase:

renove na decoração da casa, mas cuidado para não exagerar nas compras, que podem ser impulsivas/impensadas neste mês,

faça eventos festivos em casa;

curta a família;

melhore o conforto da sua casa, talvez com algo que signifique mais lazer e/ou entretenimento (como uma piscina inflável para a garotada no jardim);

desenvolva hobbies e lazeres em casa. Quem sabe você não faz um curso de artesanato que pode tornar o seu lar mais bonito);

invista e estimule que o ajudem a ficar bem consigo mesmo e com sua autoestima;

dê atenção às pessoas da família, especialmente idosos e pessoas mais velhas, que podem precisar de visitas alegres e animadas. Mas é bom lembrar que três planetas em Leão quadram Urano, então é preciso levar em conta as pessoas estão menos abertas a cobranças e pressões. Em alguns contextos, quanto mais se cobra, menos se tem. Por isto, por exemplo, se uma pessoa mais velha está sentindo falta do contato com os filhos adultos, a melhor maneira, neste mês, de atrair a prole não é reclamando, mas fazendo um pequeno evento em casa. Não há coisa que Leão mais ame do que festa, churrasco e comemoração e este é um mês leonino.

Mês de alegria de viver

O que mais esperar de um mês leonino? Este é o signo da vida pessoal e alegria de viver. Pergunte-se sobre como anda esse âmbito. Brincar, descansar, relaxar e se divertir são coisas do quinto signo do zodíaco.

Outra coisa: esse é um período afetivo (Touro/Leão), mas com uma afetividade sem grude, em que é preciso conjugar afeto com liberdade. Contudo, muitos podem vivenciar exatamente o oposto, como distanciamento, mas, como foi dito nos tópicos anteriores, muitas vezes isso sacode e o leva a tomar atitudes.

Agosto não é mês do desgosto, e sim, de transformações

Aqui vão algumas possibilidades para esse mês. Mas lembre-se que nem tudo precisa se manifestar, pois tratam-se de tendências:

crises na forma de enxergar a vida. Às vezes, isso ajuda a fazer ajustes importantes, que tornam a pessoa mais realista e preparada;

faculdades, figuras religiosas ou ligadas à justiça podem passar por ajustes, cortes de verba e questionamentos;

amigos podem estar mais sensíveis e precisarem de ajuda, mas também podem fornecer ajuda e empatia;

distrair-se com amigos, podendo ir para cinema, teatro, eventos religiosos ou simplesmente tomar um vinho com eles;

excessos que precisam ser de ser contidos (de comida, de gastos ou até mesmo excessos emocionais);

por último, uma das melhores coisas deste mês: muita força interior para fazer guinadas e mudanças para uma vida mais próspera. Mas, atenção: sem mudanças e sem sair da zona de conforto isso não vai acontecer!

Relacionamentos: reforço da autoestima, mas com respeito às diferenças

Sobre amor, o período requer honestidade e também mudanças. Leão é um signo que cobra por atenção e que ama vivenciar paixão. Se você está em um relacionamento que andou distanciado, agora é hora de buscar intimidade e aproximação e tentar aparar as arestas (e o diálogo vai exigir sensibilidade e a honestidade na medida certa, como já foi falado), respeitando, porém, as diferenças e personalidade do outro, o que nem sempre é fácil com ênfase em Leão, pois às vezes incita o desejo de mandar e ter as coisas ao próprio modo.

Se, por outro lado, você andou se humilhando ou se colocando em segundo plano, Leão pode dar uma levantada na autoestima, pedindo que valorize mais a si mesmo.

Se você está solteiro, mãos à obra. As relações vão começar com apelo forte de liberdade e de forma ocasional. Mas talvez você encontre alguém especial que realmente mexa com você e vice-versa, para viver uma grande paixão leonina. Porém, como já foi dito, muitas pessoas também podem se separar em Agosto, especialmente se estiverem faltando elementos essenciais na relação, como criatividade ou respeito.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente no seu Mapa Astral Grátis.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Autoestima, generosidade e criatividade: saiba mais sobre o signo de Leão.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]