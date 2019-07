Feng Shui indica cristais e pedras para o centro do seu imóvel

É no centro do Baguá que está a conexão entre as outras oito áreas. O símbolo desse local é o taichi que significa o equilíbrio perfeito entre yin (força feminina) e o yang (força masculina). Por isso é no centro do ambiente que se encontra o equilíbrio de todas as forças: energias, emoções e a saúde física de seus habitantes.

Para ativá-lo, identifique onde fica esse canto em seu lar, aplicando o Baguá na planta baixa do imóvel, e decore-o com objetos relacionados às cores, formas e elementos a seguir.

Cores: Amarelo, Laranja e Marrom

Amarelo, Laranja e Marrom Formas: Quadrada

Quadrada Elemento: Terra

Qual o significado do Baguá no Feng Shui

CRISTAIS INDICADOS

Citrino

Ativa a concentração, atenção e memória. Melhora o alinhamento das emoções com a mente e ajuda na capacidade de transformar pensamentos destrutivos em autoconfiança. O citrino é uma pedra com poder purificador e regenerador, com a capacidade de transmutar as energias negativas em positivas, trazendo para o entendimento menos egóico as energias consideradas ruins e ancorando energias mais elevadas. Também tem forte ligação com o sol promovendo essa energia de vitalidade, força e alegria de viver. Combate o cansaço e atitudes destrutivas. Ajuda na autoestima e favorece o equilíbrio emocional.

Jaspe Marrom

Oferece apoio e força em períodos estressantes. Considerada uma pedra nutriz – que nutre, cura e unifica todas as áreas da vida (por isso é indicada nesse guá para que todos os guás se conectem e se energizem e se equilibrem). Alivia estresse geopático/ambiental e emana forte energia do elemento terra. Limpa o organismo e fortalece o sistema imunológico. Traz estabilidade e equilíbrio. Estimula a consciência ecológica.

Drusa de Quartzo transparente

A base da drusa é leitosa e opaca, com várias pontas de cristal saindo dela, à medida que as pontas ascendem ao ápice, tornam-se mais claras e transparentes. Esse padrão tem um simbolismo de desenvolvimento e evolução, que traduzido para nossa vida representa a nossa nebulosidade e embaçamento de consciência, que conquista uma maior claridade conforme nos elevamos. Símbolo de evolução

Dica Extra

Pode incluir neste guá as pedras que ativam energias de saúde. O quartzo verde é recomendado como a pedra da saúde pela sua energia de trabalhar as impurezas, por aumentar a energia física e eliminar o cansaço e promovendo bem-estar e equilíbrio.

Limpeza dos Cristais

A limpeza tanto física quanto energética é muito importante. Sempre que comprar um cristal em uma loja faça uma limpeza. É importante repetir o processo de limpeza e energização dos cristais e pedras de tempos em tempos. Você pode escolher uma vez por mês, uma vez a cada três meses ou seguir sua intuição e fazer a limpeza quando achar e sentir necessário.

Caso não queira repetir sempre todo o processo de limpeza, tenha um bastão de selenita entre as pedras ou um pedaço de selenita gipsita bruta para que possa colocar o cristal sobre a mesma durante algumas horas. Aprenda a limpar e energizar seus cristais e pedras.

Co-autoria: Simone Kobayashi

