Previsões Astrológicas de 29 de julho a 4 de agosto de 2019

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas coletivas para 29 de julho a 4 de agosto de 2019. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados, no Horóscopo Personare.

A última semana de julho vem com um toque de impaciência e/ou agitação do Sol e Vênus em quadratura com Urano. Estes aspectos podem trazer instabilidade no mercado financeiro e relacionamentos e/ou anseio por mudanças, bem como acontecimentos inesperados.

Em sintonia com isto, Mercúrio em oposição com Plutão pode fazer com que nós tenhamos foco no que não está bom, com o pensamento observando o que vem crítico. Porém, é preciso atentar para o excesso de pessimismo.

Na quinta-feira (1/8), a fase lunar nova traz novo ânimo e tendências para um mês. Uma delas pode ser a de aumentar o espírito de aventura, com o Sol em trígono com Júpiter. E Mercúrio volta a ficar direto a partir de quinta, facilitando o processo decisório, que fica muito prejudicado durante a retrogradação (7/07 a 1/08), bem como assuntos do cotidiano.

Previsões Astrológicas sugerem instabilidade e busca por mudanças

O Sol faz quadratura com Urano até sexta-feira (2/8), e Vênus com Urano até o domingo (5/8). Aqui vão algumas dicas para lidar melhor com estes aspectos.

Rupturas e impaciência

Tendência a potencial de rupturas e pouca paciência. Se não for você que estiver assim, já sabe o porquê de certas reações, como se algumas pessoas estivessem “surtando”. Dê um tempo a elas e sugira se acalmarem. No plano coletivo, tendência a insatisfações em diversos lugares do mundo, com protestos e/ou imprevistos ou agitação. Mas, se for você em um limite, talvez seja bom jogar a energia em algo, desabafar. Porém, evite ser impulsivo, pois talvez se arrependa mais tarde.

Clima radical

Por causa do clima radical, a menos que você esteja preparado para lidar com as consequências, não é bom momento para confrontar o outro, que pode optar por sair fora e privilegiar a liberdade.

Se estiver esgotado de algo, agora há forte impulso de mudança. A questão é descobrir como direcionar esta mudança. O que precisa mudar dentro e/ou fora? Em uma situação muito desgastada, estes aspectos podem dar a coragem de fazer algo. Muitas pessoas, por exemplo, podem se motivar a pedir um divórcio em um relacionamento que já não esteja mais compensador ou demissão de um trabalho que não seja mais satisfatório.

Atenção aos investimentos

Mercado financeiro com tendência a instabilidade. Melhor evitar investimentos maiores, já que há alta propensão para a mudança de ideia mais tarde, seja por conta deste aspecto ou da retrogradação de Mercúrio em sua última semana.

Ânimo agitado

Monitore o estresse, pois nesta combinação é mais comum ocorrerem eventos súbitos na saúde, como infartos, derrames ou acidentes, já que há um estado de ânimo mais agitado.

Distanciamentos

Em parcerias e relacionamentos, podem acontecer distanciamentos, eventualmente por motivos externos, como excesso de trabalho ou viagem. Mas, se a relação deu uma esfriada, seja na paquera ou em um compromisso, dê um tempo que as coisas voltarão ao normal na semana que vem. No âmbito social, encontros marcados aqui também podem ser desmarcados, por isto muna-se de paciência e jogo de cintura.

Previsões astrológicas indicam observar o que não está bom

Vindo desde o final de semana, Mercúrio se opõe a Plutão. Seguem algumas ideias para lidar melhor com este aspecto.

Sua mente pode ficar mais crítica e pessimista, por isto tente controlar um pouco a modulação de seus pensamentos, para que você consiga enxergar a questão com um pouco de equilíbrio e distanciamento.

Na comunicação, atenção com a contundência das palavras, pois há chance para discussões mais intensas e nem sempre construtivas.

Talvez você tenha que lidar com uma "verdade não agradável", que pode vir através de uma notícia ou percepção de algo. Se for o caso, pense que é melhor lidar com a verdade do que continuar com fantasias que talvez não possam se concretizar. O aspecto pode ser ótimo para consultas, terapias e mergulhos, desde que se esteja aberto a ouvir o que é necessário, e não o que gostaria de escutar.

Quinta-feira: decisões mais fáceis

A partir da quinta-feira (1/8), o planeta da mente, comunicação, cotidiano, Mercúrio, retoma o movimento direto. Isto significa que fica mais fácil tomar decisões, o que é um alívio. As questões da nossa vida e trabalho tendem a ser tocados sem tanto vai e volta, amarração e revisões, que ocorreu em julho.

Fim de semana: otimismo e disposição para se aventurar

A partir do final de semana, o Sol fica conjunto a Vênus em trígono com Júpiter se estendendo até a próxima semana podem trazer uma astral de sorte, otimismo ou alegria ou de desejo de se aventurar. Estes contatos também aumentam o carisma e podem fazer com que o mês de agosto seja mais aberto para o lazer, amor e vida social.

