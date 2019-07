Conheça as principais características do signo de Leão

Quais as qualidades dos leoninos típicos? A maior astróloga do país, Maria Eugênia de Castro, fala tudo sobre o signo de Leão e suas principais características com muito bom humor!

Esse vídeo é para os leoninos e leoninas, para quem tem outros pontos fortes do Mapa Astral no signo, como Lua ou Ascendente em Leão, e também para quem tem um acúmulo de planetas no signo.

Parte 2 sobre o Signo de Leão: sexta-feira (26/07) Outros vídeos sobre Astrologia: https://tinyurl.com/y29fwvpv

Vale lembrar que todos possuem Leão em algum setor do Mapa Astral. Logo, manifestam a qualidade do signo em alguma área da vida.

Você pode fazer o seu Mapa Astral gratuitamente e descobrir se tem ascendente ou algum planeta em Leão.

Os posicionamentos dos planetas nos signos não levam em conta outros fatores do Mapa Astral (como a Casa em que o planeta está e os aspectos que faz), que podem adicionar outras características e/ou nuances.

Maria Eugênia de Castro

É consultora, professora e pesquisadora de Astrologia. Autora de cinco livros, entre eles o best-seller "O Livro dos Signos" e "Astrologia: Uma Novidade de 6000 anos".

