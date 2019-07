O que é sistema familiar interno - IFS?

Você já sentiu que dentro de você existem várias pessoas e que cada uma quer uma coisa diferente? O Sistema Familiar Interno (IFS) traz nova percepção da nossa mente ao identificar e transformar padrões internos, fortalecendo a liderança na busca de um caminho mais saudável para sua vida.

Qual a origem do IFS?

No início da década de 1980, Richard C. Schwartz percebeu que seus clientes se descreviam como se tivessem dentro de si entidades internas. Segundo o psiquiatra, “a medida que ia ficando mais claro o funcionamento dos seus sistemas internos, eles as chamavam de partes”. Assim, surge o IFS que nada mais é do que a junção da exploração do processo intrapsíquico e do processo familiar, trazendo uma abordagem sistêmica à mente. Com isso, podemos dizer que o Sistema Interno Familiar (IFS) é uma forma de entender e mudar os sistemas intrapsíquicos.

Como funciona?

O terapeuta utiliza técnicas de visualização, de acesso direto, avaliando o diálogo interno. Ao entrar no domínio intrapsíquico, é importante ter respeito e sensibilidade para ajudar o pessoa a diferenciar seu Self – um centro de compaixão e força que existe em cada um de nós. O Self tem as qualidades necessárias para liderança de todo o sistema como conexão, curiosidade, compaixão, calma, centramento e enraizamento.

As “partes”, assim como o Self, existem desde o nascimento, fazem parte da natureza da mente. Os eventos externos podem polarizá-las e levá-las a papeis extremos e destrutivos por desequilíbrios internos. A função do Self é restaurar o sistema e assumir a liderança, se diferenciando dos sentimentos e pensamentos das “partes”.

As “partes” são organizadas para proteger o Self, assim como os soldados protegem seu líder. Elas o afastarão de qualquer perigo, seja ele real ou imaginário, e fundirão seus sentimentos e pensamentos ao Self obscurecendo suas qualidades de liderança, fazendo separar-se das sensações física.

O terapeuta ajuda o Self a tomar a liderança do sistema e a despolarizar partes extremas e antagonistas, trazendo a harmonia e o equilíbrio para vida do cliente. As técnicas são ensinadas para que a própria pessoa seja capaz de diferenciar seu Self das partes.

Benefícios do IFS

É utilizado no processo de desenvolvimento humano, indicado para todas as pessoas que se encontram em comportamentos repetitivos que não conseguem sair de determinada situação como os casos de compulsão, procrastinação, tratamento de traumas, além de terapia de casal.

Contraindicações do IFS

Não há contraindicação para aplicar a técnica. O terapeuta deve avaliar se a pessoa tem disponibilidade para acessar o seu mundo intrapsíquico, respeitando o seu tempo e garantindo a segurança.

Danielle Pinheiro

Danielle Pinheiro, Psicóloga e Mestre em Psicologia, Terapeuta Certificada em EMDR, Supervisora e Facilitadora de EMDR pela EMDR Institute, EMDR Ibero- América e pelo EMDR International Association (EMDRIA) e Terapeuta Brainspotting, formação com David Grand, Ph.D. criador do método.

Possui mais de 10 anos de experiência clínica nas áreas de compulsões, fobias, ansiedade, dependência química e afetiva, com formação em Terapias Corporais, Psicoterapia Breve – NeuroPsicoTerapia e Experiência Somática em formação.

[email protected]