Ter amigos na vida adulta é fácil?

Uma das grandes dificuldades da vida adulta para muitas pessoas é ter amigos e isso inclui manter contato com eles no dia a dia, além de criar novas amizades. Parece que as pessoas vão se distanciando conforme as responsabilidades as puxam para outro ambiente, seja ele profissional ou pessoal e, assim, os vínculos afetivos acabam ficando mais frágeis do que na fase em que a preocupação era apenas o estudo.

É fato que temos maior possibilidade de criar amizade quando somos mais jovens. Frequentamos escolas e cursos e, assim, conhecemos pessoas que podemos manter toda vida ao nosso lado. E na vida adulta, será que é impossível encontrar bons amigos depois que saímos da fase estudantil?

Uma das grandes dificuldades da vida adulta é a busca do equilíbrio entre as responsabilidades e as diversões. Acaba sobrando pouco tempo e espaço para descobrirmos pessoas com as quais temos afinidades e que têm interesse em criar novas amizades. A internet facilita um pouco os elos sociais, como a troca de mensagens e ligações que nos permitem interagir no meio da rotina.

Na atualidade, encontramos muitos casos de pessoas que estão em busca constante de aprimoramento de suas habilidades profissionais, seja por meio de congressos e cursos de atualização. Então, nesses eventos fica mais fácil renovar os elos de amizade com amigos antigos, assim como descobrir novas amizades.

Vida adulta traz oportunidades de novas amizades

Engana-se quem pensa que na vida adulta há poucas possibilidades de encontrar pessoas interessantes ou que se interessam em manter novos elos de amizade. Então, olhar para as oportunidades de maneira mais otimista pode permitir que você descubra grandes amigos.No ambiente profissional também é possível descobrir pessoas que às vezes até podem ter estilo de vida diferente do seu, mas que estão abertas para bater um papo agradável que não seja sobre trabalho.

É fundamental refletirmos sobre os padrões do que é viável ou não podem ser rompidos a qualquer instante, basta que as pessoas envolvidas estejam dispostas a conhecer o outro e criar uma relação amigável.

Quem sabe não é hora de você acrescentar na sua vida mais tempo dedicado aos amigos, à manutenção dos vínculos que vocês têm e se permitir compartilhar de momentos de alegria, de companheirismo, de diversão e até mesmo de discussão sobre assuntos interessantes, assim como poder dividir os momentos complicados da vida?

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente no seu Mapa Astral Grátis.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Autoestima, generosidade e criatividade: saiba mais sobre o signo de Leão.

Bruna Rafaele

Psicanalista lacaniana, Mentora (FGV) e Mestre em Estudo da Linguagem (PUC-Rio). Atende pessoalmente e online.

[email protected]