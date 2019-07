Feng shui: conheça os diferentes tipos de baguá

Quando se procura pelo termo Baguá ele pode aparecer também como Ba Gua e significa, em tradução literal, oito trigramas. E os trigramas são formados por um conjunto de três linhas que podem ser contínuas, representando a energia Yang (masculino), ou quebradas, simbolizando a energia Yin (feminino) ou combinadas entre si. O livro das Mutações conhecido como I Ching é composto pelas possíveis combinações dos trigramas que trazem muitos significados.

Um dos Baguás mais conhecidos no Ocidente é o diagrama ou mapa com o formato octogonal, usado pela Escola do Chapéu Negro do Feng Shui, para identificar na planta baixa de um imóvel o que precisa ser harmonizado nos ambientes. Cada um dos oito trigramas simbolizam cada um dos Guás do Baguá, que assim podem ser chamados de cantos e simbolizam áreas da vida.

Mas, existem dois tipos diferentes de Baguá, chamados de Baguá do Céu Anterior ou Céu Primordial e Baguá do Céu Posterior. Cada um deles possui um desenho com uma ordem particular dos trigramas, e tem usos diferentes no Feng Shui.

Esse Baguá é o indicado para ser usado do lado de fora da porta de entrada como talismã de proteção. É muito encontrado em espelhos que tem a mesma função. É importante prestar atenção ao desenho dos trigramas para identificar o Baguá do Céu Anterior, pois esse tipo de Baguá só pode ser usado do lado externo da casa ou do imóvel, por conta de sua simbologia ligada ao Universo que precede a existência, a materialização.

