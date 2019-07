Aromaterapia ajuda nas transformações sugeridas pelo Eclipse Lunar de 16/7

O eclipse lunar que ocorre em 16/7 sugere transformações, turbulências e reformulações em nossa vida prática e emotiva. Essa abordagem é indicada pelo eixo pelo qual o eclipse ocorre, entre Câncer e Capricórnio.

Para lidar com os desafios e os aprendizados que o eclipse do dia 16/7 indica, trazemos algumas dicas de Aromaterapia e sobre o uso dos óleos essenciais. De uma maneira geral, percebo que o eclipse do dia 16/7 sugere grande transformação para alguma pessoas, levando-as a buscar autoconhecimento.

Gosto muito da sinergia de óleo essencial de canela e óleo essencial de gerânio, pois ele inspira a coragem para mudar. O gerânio propõe determinação e força para tomar atitudes e a canela oferece essa transformação, ela nos vira de cabeça para baixo, fazendo tudo acontecer.

Óleo de rosas e de patchouly trazem aceitação para mudanças

Tudo isso pode gerar desconfortos e até resistência, que não permitem aceitar mudanças. O óleo essencial de rosas e óleo essencial de patchouly podem ajudar a mudar esses padrões de comportamento e trazem mais aceitação para as transformações.

Energia do alecrim e do manjericão

Para trazer energia para esse novo momento ou fase da vida, gosto do alecrim e do manjericão. Ambos nos dão energia e disposição para começar do zero ou reiniciar.

Lavanda, laranja e olíbano para enfrentar medo e ansiedade

Toda mudança gera medo, insegurança e ansiedade. Por isso, nesse momento, podemos nos beneficiar do óleo essencial de lavanda, laranja e olíbano, compondo uma sinergia para ajudar nessas questões.

Um dos aspectos realmente difíceis desse eclipse lunar é a presença de planetas na Casa 12, uma casa de questões internas, mas também de doenças, hospitalizações, limitações, fragilidade, e o fato de a Lua estar ali conjunta a Plutão, o que também é uma combinação desafiadora.

Tudo isso enseja alguns potenciais, mas leve em conta que nem tudo precisa acontecer nos próximos seis meses. Além do mais, eventualmente, você pode ver algo ocorrer a um parente ou outra pessoa, e não a pessoas do seu círculo imediato.

Lavanda e cítricos para superar crises psicológicas

O eclipse lunar de 16/7 sugere a possibilidade de crises psicológicas agudas para quem tiver propensão pessoal e/ou circunstancial para o problema. Para situações de doenças físicas e emocionais precisamos de equilíbrio. A lavanda pode ajudar muito em casos como o início de um tratamento porque nos ajuda alimpar nossas emoções, desinflamando e equilibrando. Um cítrico sempre junto é bom para amenizar essas questões: laranja, bergamota, mandarina, limão.

Perdas, desapego e acolhimento

O período aponta para tendência de perdas de pessoas da família, em especial idosas, e de finalizações.

Nesses casos, gosto de cedro e cipreste porque ambos ajudam nas perdas e no desapego. O olíbano também é um óleo de acolhimento para essas horas.

Aromaterapia para o lado positivo do Eclipse Lunar

Como tudo tem um lado positivo, o eclipse lunar que ocorre em 16 de julho sugere a capacidade de acessarmos conteúdos pessoais emaranhados e complicados, mas que permitem grandes transformações internas.

Para isso, usar óleos que ajudem nessas transformações internas, de aceitação e mudanças de padrões, como laranja com patchouly, podem ser importantes.

Sempre é importante você consultar um aromaterapeuta para te auxiliar no uso dos óleos essenciais. As sinergias sugeridas nesse artigo devem ser feitas de acordo com o seu momento de vida e personalizadas para você. Só um especialista poderá indicar corretamente a forma de usar, o tempo de uso e aa quantidade de gotas necessárias em cada sinergia.Também é importante saber se o óleo tem alguma contraindicação de uso para você.Caso você tenha interesse marque uma consulta online para sua orientação.

