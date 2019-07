Eclipse lunar de 16 de julho sugere transformações na vida pessoal e trabalho

O eclipse lunar que ocorre nesta terça, dia 16, marca o segundo de julho de 2019 – um eclipse solar ocorreu no dia 2. Os eclipses acontecem aos pares (eventualmente, em trios), com proximidade de semanas, e são particularmente fortes nas suas imediações, ou seja, algumas semanas antes e depois, com a redução da clareza (efeito "apagão") e aumento da sensibilidade. Este artigo trata das transformações que o eclipse lunar de 16 de julho pode ter em nossa vida pessoal e profissional.

Um eclipse atua por cerca de seis meses. Em geral,é mais fácil perceber sua atuação em retrospecto, ou então se você já estiver vivenciando uma mudança ligada ao eclipse.

Eclipses de 2018 a 2020 acionam assuntos familiares e carreira

Eclipses tendem a se repetir por um par de signos opostos por cerca de dois anos, então os temas deste par ficam evidenciados no período.

Desde julho de 2018, os eclipses têm ocorrido no eixo Câncer/Capricórnio. Isso significa que podem atuar nas temáticas ligadas à vida pessoal, familiar, vínculos e segurança (Câncer), bem como carreira, objetivos, vida concreta e material (Capricórnio).

Na prática, esses assuntos tendem, de alguma forma, a ser mexidos até 2020, como, por exemplo, pessoas que mudam de país (Câncer), trocam de trabalho (Capricórnio), começam ou terminam vínculos (Câncer). A Reforma da Previdência, tratando de temas ligados à velhice e ao futuro (Capricórnio), tem correlação com esses eclipses.

Além disso, eclipses no eixo Câncer/Capricórnio muitas vezes causam turbulência emocional e/ou na vida prática, com as necessidades de mudanças e reformulações nesses âmbitos. Desde meados de 2018 você já deve ter notado que isso está em curso.

Eclipse de 16 de julho pode ter efeitos no cotidiano, no trabalho e na saúde

A Lua cheia do dia 16 ocorrerá às 18h38. O eclipse da Lua será parcial e vai gerar um Mapa Astral que destacará os conteúdos da Casa 6, onde estão o Sol, Vênus e Mercúrio. Veja em que assuntos isso pode te afetar.

Organização no seu trabalho e no seu cotidiano. Talvez você precise observar melhor esses temas.

Talvez você precise observar melhor esses temas. Questões de trabalho, como possibilidade de mudanças, novidades, finais de ciclo e começo de outros. Isso pode ocasionar uma gama de sentimentos, pois depende da situação vivida, desde medo e ansiedade, como, por exemplo, quando se pede demissão, até excitação e novo ânimo, quando se chega em um novo local de trabalho.

Isso pode ocasionar uma gama de sentimentos, pois depende da situação vivida, desde medo e ansiedade, como, por exemplo, quando se pede demissão, até excitação e novo ânimo, quando se chega em um novo local de trabalho. Probabilidade de transformações em assuntos como saúde, alimentação e hábitos. Por exemplo, às vezes você descobre que tem intolerância ao glúten, como ocorreu com a atriz Ísis Valverde. Não é agradável. Mas pode ser que isso motive você a rever hábitos alimentares que realmente não estavam equilibrados. Ou então o peso na balança sobe para um patamar inédito e você se motiva a fazer atividade física.

Trabalhe sua força interior e sua coragem para lidar com a verdade

Um dos aspectos realmente difíceis desse eclipse lunar é a presença de planetas na Casa 12, uma casa de questões internas, mas também de doenças, hospitalizações, limitações, fragilidade, e o fato de a Lua estar ali conjunta a Plutão, o que também é uma combinação desafiadora.

Tudo isso enseja os potenciais abaixo, mas leve em conta que nem tudo precisa acontecer nos próximos seis meses. Além do mais, eventualmente, você pode ver algo ocorrer a um parente ou outra pessoa e não a pessoas do seu círculo imediato.

Crises psicológicas

Possibilidade de crises psicológicas agudas para quem tiver propensão pessoal e/ou circunstancial para isso. Exemplo de propensão circunstancial: uma pessoa que descobre uma doença autoimune pode passar um tempo deprimida, bem como alguém que esteja há muito tempo desempregado e sem apoio emocional. Portanto, se você já estiver se sentindo vulnerável ou perceber alguém do seu meio assim, procure ajuda.

Perdas

Tendência a perdas de pessoas da família, em especial idosas, em alguns casos em decorrência de algo súbito ( derrame, infarto) e, em outras, de doenças prolongadas e/ou internações.

Finalizações

Chance de ter de lidar com desapego e finalizações, como um envolvimento afetivo que precisa ser encerrado porque se percebe que não ésaudável.

Trabalho

Situações no trabalho ou no ambiente que possam afetar psicologicamente, em especial abusos e/ou diferenças.

Eclipse Lunar: os efeitos positivos do fenômeno de 16 de julho

Como tudo tem um lado positivo, o eclipse lunar que ocorre em 16 de julho também pode abrir para efeitos positivos:

Ser capaz de acessar conteúdos pessoais emaranhados e complicados, mas que permitem grandes transformações internas. Excelente, por exemplo, para trabalhar alguma questão pessoal com a terapia de constelação familiar.

Conseguir colocar um ponto final em algo e realmente deixar para trás, com muita força de vontade.

Renascer emocionalmente, mas a custa de esforço e responsabilidade por si mesmo.

Grande envolvimento com a parte espiritual, mas não somente o lado da conexão, mas também com processos de cura interior.

É tempo de trabalhar nossas relações

Ascendente em Aquário e Urano no Fundo-do-Céu

Muitas pessoas podem passar por inesperadas mudanças pessoais, familiares e/ou de residência que vão desde surpresas (como um cônjuge até então pacato que, de repente, resolve pedir a separação) até guinadas.

Relacionamentos

Só vão funcionar bem aqueles em que forem trabalhadas as regras, os limites e as transformações necessárias. Os que andarem em uma vibração de radicalismo e/ou excesso de individualismo podem ser romper.

Sexualidade

Os próximos 6 meses prometem sexualidade forte e vibrante. Ela só não vai se manifestar se a afetividade não estiver aprisionada por deveres e burocracias.

Esses dois pontos, alias, podem ser transformados em muitas relações nesse segundo semestre. Sugestão: aromaterapia afrodisíaca e também para suavização das relações.

Acidentes

Marte/Urano falam em potencial de grandes acidentes nesse segundo semestre, o que pode acontecer, por exemplo, com eventos meteorológicos inesperados envolvendo perdas de casas. Veja que essência aromática usar em caso de choques ou de mudanças na vida pessoal.

Enfim, esse eclipse não tem nada de calmo e pacífico, mas quem souber usar sua força pode caminhar rumo à maior verdade, ao autoconhecimento, à criatividade e à autenticidade, que são coisas muito positivas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

