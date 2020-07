Mercúrio Retrógrado em 2019: o que esperar da entrada em Leão?­

Neste 7 de julho, começa o segundo mercúrio retrógrado de 2019. Em 26 de junho, Mercúrio entrou em Leão e, neste signo, as palavras ficam cheias de criatividade, orgulho e glamour. Quando a gente abre a boca, as pessoas param para escutar o que vamos dizer, porque somos ousados e tomamos risco na forma como nos expressamos.

Quando Mercúrio está em Leão, a pessoa desse signo se sente valorizada, ela (como toda leonina) é generosa e alegre. Mas quando seu ego sensível é ferido podemos ver demonstrações dramáticas de raiva ou mágoa que não são proporcionais ao tema em questão.

E o que acontece quando Mercúrio retrogradar em Leão no dia 7 de julho?

Aqui será revisado tudo aquilo que tiver sido dito desde que Mercúrio entrou em Leão. Ou seja, não tome como verdade aquilo que você ouvir inicialmente, ainda que as palavras sejam muito convincentes e carismáticas. Pergunte-se: "Isso tudo é só brilho e exibicionismo ou realmente existe algo de valor por trás disso?"

“essa retrogradação nos dará a chance de refinar a forma como comunicamos quem realmente somos e o que realmente pensamos”

Como Leão também é o signo da autoexpressão e da criatividade, essa retrogradação nos dará a chance de refinar a forma como comunicamos quem realmente somos e o que realmente pensamos. Porém, durante o período de retrogradação, as revisões e as dúvidas nos farão censurar o que dizemos. O propósito final é colocar aquelas ideias à prova uma segunda e até uma terceira vez. Isso porque, quando Mercúrio ficar direto, aquelas ideias possam estar sustentadas sobre um pilar firme e tenham sido aperfeiçoadas.

Mercúrio entra em Câncer no dia 19

Em sua retrogradação, Mercúrio voltará a entrar em Câncer. Isso ocorrerá no dia 19 de julho. Isso significa que parte do processo de revisão exigirá que olhemos para dentro e nos conectemos com o que é essencial sobre aquele assunto, pessoa ou relacionamento. Essa parte do processo será mais emotiva. Mas uma vez que você entre em contato com a verdade, ficará mais fácil ver a informação de antes sob uma nova perspectiva.

Como sempre, com Mercúrio retrógrado podemos esperar demoras, mal-entendidos, problemas tecnológicos ou com meios de transporte, e o retorno de situações e pessoas do passado. Uma vez que Mercúrio fique direto, deverá ser retomada uma rota de progresso.

O dia a dia de Mercúrio Retrógrado em Leão

Alguns dos aspectos mais significativos que farão Mercúrio durante seu trânsito por Leão e sua retrogradação incluem:

7 de julho

Retrógrado a 4 graus de Leão. Qualquer planeta entre 2 e 6 graus de Leão, Escorpião, Aquário e Touro sentirá fortemente essa energia, bem como aqueles nascidos sob o signo de Gêmeos e Virgem, ou que tenham Gêmeos ou Virgem em algum ângulo do mapa (especialmente ascendente e meio do céu).

8 de julho

Conjunção a Marte a 4 graus de Leão. Ações ou decisões tomadas recentemente podem entrar em pauta de revisão. Você pode precisar voltar atrás em algo que disse. Por outro lado, sua língua está afiada, sua paciência está curta e sua ferocidade em defender seu território está acentuada. Atitudes estão mais favorecidas do que palavras.

19 de julho

Mercúrio retorna a Câncer. Hora de olhar para dentro (de casa, da família ou do nosso mundo emocional) e ver qual a verdade sobre o que está rolando do lado de fora. Você sabe a resposta e ela está dentro de você. Ou pode ser o momento de esclarecer algo dito a pessoas próximas e queridas nas últimas semanas. O processo pode ser doloroso, mas é necessário.

21 de julho

Mercúrio Retrógrado faz conjunção ao Sol a 28 graus de Câncer. Dentro do contexto atual total da sua vida é preciso revisar alguns pontos antes de prosseguir. Procure alinhar aquilo que você acredita e pensa com aquilo que sente.

24 de julho

Você pode receber notícias sobre relacionamento ou dinheiro em relação a um assunto que já considerava encerrado ou pode precisar rever sua abordagem nessas áreas.

31 de julho

Mercúrio fica direto a 23 graus de Câncer (Oba!!!). Agora sim é possível que você tenha uma resposta final a respeito do que vinha sendo discutido até 7/7. Agora dá para confiar nas informações que estão sobre a mesa. É hora de tomar decisões.

11 de julho

Mercúrio volta a entrar em Leão.

15 de julho

Mercúrio está em Leão em trígono a Quíron retrógrado em 5 graus de Áries. Use o poder de convencimento e carisma das suas palavras para ajudar alguém a se sentir melhor, a se superar.

16 de julho

Mercúrio em quadratura a Urano retrógrado (6 graus de Touro). Notícias inesperadas e desconcertantes chegam até você.

21 de julho

Mercúrio está em trígono a Júpiter em Sagitário (14 graus). É hora de expandir e avaliar possibilidades de crescimento para aquela ideia, relação ou situação financeira.

29 de julho

Mercúrio entra em Virgem!

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

