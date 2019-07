Previsões da Numerologia para o amor em julho em 2019

Quer saber as tendências para a vida amorosa? Com a Numerologia, é possível oferecer previsões personalizadas sobre o amor para solteiros e comprometidos, com base no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal. Confira as previsões da Numerologia para o amor em julho de 2019.

As interpretações abaixo indicam as principais oportunidades e desafios que você tende a viver nos relacionamentos. Mas vale lembrar que para uma visão mais profunda do seu momento afetivo, é indicado consultar a versão completa das análises numerológicas.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 8

Para solteiras(os):

Em julho, você poderá perceber sua atitude em relação ao amor mais voltada para o passado. A simbologia do 8 deste Mês Pessoal aponta para a possibilidade de reencontros. Ou simplesmente uma reflexão sobre uma relação do passado. Esse balanço emocional a partir do contato com alguma pessoa que já se relacionou ou da lembrança de uma experiência afetiva será essencial para você compreender quais sentimentos ou situações devem ser deixadas para trás. merece ser deixado no passado (conforme seu Trimestre 9 simboliza) para Coloque pontos finais para poder aproveitar o potencial de começos sinalizado pelo Ano Pessoal 1.

Para comprometidas(os):

Neste mês, poderá notar uma maior impaciência com a pessoa parceira. Uma tendência a impor sua vontade ou se rebelar com certa frequência diante do que seu par quer. Será preciso desenvolver um novo nível de maturidade para saber quando se posicionar de modo mais assertivo e quando ceder, compreender seu par e fazer certas renúncias pessoais em prol do relacionamento amoroso. Também será um período em que certas questões profissionais, deveres familiares e as finanças poderão influenciar na vida afetiva.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 9

Para solteiras(os):

O 2, o 3 e o 9 são três números com potencial romântico. O o 9 de seu Mês Pessoal simboliza o poder de realizar um grande sonho, que pode ser o de conquistar alguém e viver uma vida afetiva repleta de romantismo, companheirismo e prazer. Tendo em vista que um ciclo simbolizado pelo 9 sempre demanda resoluções de pendências, ,desapegar de ilusões ou feridas de relacionamentos passados pode lhe permitir mais chances de viver uma nova e diferente história de amor

Para comprometidas(os):

Este é um mês bastante apropriado para implementar um dia-a-dia mais empolgante em sua vida amorosa. Tanto a simbologia do 9 (de seu Mês Pessoal) quanto do 3 (de seu Trimestre Pessoal) representam uma intensidade maior. Isso pode até mesmo implicar em ver seu humor oscilando mais. Momento propício para estimular reações emocionais positivas. Inspire a pessoa amada com presentes, elogios e demonstrações explícitas e cativantes de seu afeto. Viajar para uma lua de mel também tem a cara da união desses simbolismos numerológicos presentes em seu mês de julho. Tudo isso ajudará a vivenciar o amor num nível mais excitante.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 1

Para solteiras(os):

Unindo o lado romântico e disponível para o amor tanto da simbologia do 6 (de seu Trimestre Pessoal) e do 3 (de seu Ano Pessoal) com a coragem e a disponibilidade em iniciar um novo ciclo em julho (Mês Pessoal 1), você terá o potencial de começar um relacionamento com muito companheirismo e prazer. Este é o período para conquistar quem você tem interesse de se relacionar, agindo de forma confiante, criativa e ousada.

Para comprometidas(os):

Mês apropriado para iniciar uma fase de mais romantismo e companheirismo em sua amorosas. Aproveite a oportunidade de começar um ciclo renovado neste Mês Pessoal 1 em julho. Tome iniciativa e proponha programas, atividades e um dia a dia mais estimulante para você e seu par. Aliás, é importante salientar que há uma forte fertilidade neste mês. São três números que indicam a tendência a iniciar uma família, engravidar ou mesmo o nascimento de um filho.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 2

Para solteiras(os):

Em função do romantismo presente tanto no 2 (de seu Mês Pessoal) quanto no 9 (de seu Trimestre Pessoal), você poderá se notar menos exigente sobre um novo par. Nesse ciclo você poderá demonstrar mais sensibilidade e permitir que a alguém se aproxime para começar um relacionamento. Todavia, existe a possibilidade de que pendências com ex precisem ser resolvidas. . Pois o apego presente tanto no 2 quanto no 4 podem acrescentar ao receio de fechar um ciclo com alguém (que o 9 de seu Trimestre Pessoal aponta) uma dramaticidade a mais. Reflita se vale a pena ficar sonhando com alguém que já foi embora.

Para comprometidas(os):

Provavelmente precisará se doar mais ao seu par no mês de julho, demonstrando uma atitude mais compreensiva e prestativa. Todos os números conjugados neste ciclo (o 4, o 9 e o 2) apontam para essa necessidade de não pensar tanto em si.Cuidado também com uma atitude excessivamente crítica a certos detalhes do relacionamento. Diplomacia e mútuo apoio farão milagres neste mês para você e seu par se entenderem melhor.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 3

Para solteiras(os):

A combinação de números 3, 3 e 5 é totalmente focada na busca do prazer. Curtir a vida, namorar bastante, transar muito, se divertir. Não é um mês para compromissos sérios. Sua tendência será de manter a liberdade para desfrutar de uma vida social, afetiva e sexual, bem ativa, sem nenhuma obrigação . Se o seu desejo é firmar um relacionamento, aguarde o próximo mês. Em agosto, esse potencial estará presente.

Para comprometidas(os):

Você tende a querer uma vida afetiva mais apimentada neste mês de julho. Viajar, ir a festas, dançar, transar, aproveitar o máximo possível. Se seu par não estiver com esse pique em implementar novidades excitantes na convivência, você poderá demonstrar insatisfação. Há quem passe por esse ciclo fique menos tempo em casa, longe da rotina. Há quem se envolva em relações extraconjugais. A tendência é a busca por prazer e liberdade. Se a pessoa parceira curtir e acompanhar seu momento, melhor ainda.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 4

Para solteiras(os):

Ficar sem se relacionar neste mês pode incomodar significativamente. Porque você vive julho com uma conjugação de números associados ao companheirismo. As simbologias do 4 e do 6 apontam para um desejo maior de estar num vínculo afetivo sério e duradouro. Cuidado apenas para não deixar essa carência ou mesmo dependência de estar ao lado de alguém te incitar a fazer uma escolha insatisfatória só para não ficar só s.

Para comprometidas(os):

As responsabilidades familiares e residenciais poderão ser maiores neste mês. Existe a tendência a precisar oferecer seu apoio, seja financeiro ou emocional, ao seu par. E também de receber esse amparo da pessoa parceira. O companheirismo terá uma importância considerável em julho. Estar ao lado de quem ama, fazer as coisas junto com a pessoa amada. Momento favorável para o diálogo e tomada de decisões em conjunto e. Cuidado para não irritar demais o seu par com críticas ou discordâncias desnecessárias, diante de qualquer detalhe. E se estava esperando o melhor momento para formalizar um laço, seja um namoro, um noivado ou mesmo se casar, os números 4 e 6 são símbolos da busca de segurança e de durabilidade.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 5

Para solteiras(os):

Todos os três números que simbolizam este mês sugerem a busca por mais liberdade, compreensão e sabedoria. Por isso, ao longo de julho você tende a refletir com mais frequência sobre áreas da sua vida. Uma delas pode ser o amor. Mas a liberdade ainda poderá predominar e seu desejo será o de manter-se sem nenhum compromisso mais sério. . Existe a possibilidade de viver uma aventura romântica e sexual, especialmente durante uma viagem ou algum curso que faça durante julho.

Para comprometidas(os):

Existe a tendência de sentir um maior incômodo diante de certas obrigações e rotinas do relacionamento. Seu desejo provavelmente será o de querer mais liberdade, seja para fazer cursos ou mesmo viajar. E uma viagem tende a representar bem o potencial de distanciamento que pode ocorrer entre você e a pessoa parceira. Novas percepções, conhecimentos e reflexões poderão impactar consideravelmente sua relação. Tanto o 5 (de seu Mês Pessoal) quanto o 9 (de seu Trimestre Pessoal) simbolizam uma forte necessidade de mudanças. Insatisfações podem desencadear esses movimentos alteração daquilo que vem te incomodando na vida afetiva. Se não for possível um renascimento e novos estímulos com a pessoa parceira, existe o risco de separação neste mês.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 6

Para solteiras(os):

Neste mês de julho, o seu desejo por companheirismo poderá te levar a se abrir para um relacionamento amoroso. Tenha atenção para não criar expectativas em excesso e acabar desanimando diante de uma pessoa não tão perfeita. . Tenha mais pé no chão. Isso ajudará a aproveitar o potencial romântico e materializador deste período, caso queira se envolver afetivamente.

Para comprometidas(os):

Período para ter mais leveza na vida amorosa. Não deixe que o prazer que tende a viver com seu par seja minimizado por uma postura crítica. Não cobre tanto da pessoa parceira. Compreenda, tente agir com d bom humor diante das divergências que podem vir por conta de um idealismo romântico excessivo. Reconheça que a pessoa parceira é humana e naturalmente imperfeita, assim como você. E que não existe relação perfeita.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 7

Para solteiras(os):

Durante esse mês um lado seu pode tentar desfrutar mais sua própria companhia, especialmente para fazer cursos, viajar, estudar e se conhecer melhor. É o que as simbologias do 7 (de seu Mês Pessoal) e do 9 (de seu Ano Pessoal) apontam. Outro lado seu tende a buscar mais romance, como representado pelo Trimestre Pessoal 6. Talvez a tendência a se fechar para uma pessoa parceira vença. Independente disso, aproveite o período para refletir bastante sobre sua vida amorosa, as experiências pelas quais passou. Porque poderá adquirir uma compreensão maior a respeito do seu jeito de amar e do que valerá a pena fazer diferente numa próxima relação.

Para comprometidas(os):

Você poderá se perceber ora desejando estar curtindo a companhia de seu par (e da família), ora precisando ficar só. Tente dividir o seu tempo entre essas duas tendências. Assim você aproveitará os momentos de introspecção para melhorar sua forma de conviver, de dar e receber amor. Este é um mês em que tende a perceber de um jeito mais claro certas limitações e medos que te impedem de se entregar com mais profundidade à pessoa parceira.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

