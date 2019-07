Lua Nova em Câncer traz ênfase nas relações

No dia 02/07/19, às 16h16, ocorre a Lua Nova em Câncer, e eclipse solar, com efeitos até 01/08. A Lua Nova gera um Mapa Astral, feito para Brasília, com inclinações gerais que duram cerca de 30 dias, período denominado de lunação. Conhecê-las ajuda a compreender as temáticas que tendem a predominar durante o espaço de um mês

Todavia, sendo também um eclipse, tudo o que for dito aqui pode ter um impacto por mais 5 meses, além das tendências de 30 dias da Lua nova.

Vale lembrar que essas são tendências coletivas, que podem ser sentidas tanto por você como por pessoas próximas. Para entender também as suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos lunares personalizados, no Horóscopo Personare.

Ascendente em Sagitário: hora de novos voos e expansão

O signo do centauro, Sagitário, munido de arco e flecha, ocupa o Ascendente da Lua Nova, mostrando qual vai ser a postura para julho: buscar se expandir. Seja com cursos, viagens, novos projetos ou novas formas de agir. Muitas coisas podem surgir para empolgar e acenar com novos cenários.

Mas é preciso observar que Júpiter, o regente de Sagitário, faz um ângulo de tensão com Netuno, então é necessário atentar para o que parece, mas não é expansão. Seguem algumas considerações sobre o tema.

Como Júpiter está conjunto ao Ascendente, mas ainda na Casa 12, a expansão deve ser primeiro de dentro para fora, isto é, na forma de novos anseios e crenças. Depois, é preciso transformar tudo isto em ação, como se matricular em um curso ou começar uma nova etapa. Não adianta nada só desejar expansão, é preciso fazer por onde. Então, a dica é: ouse mais e saia da casca.

No seu pior uso, Júpiter/Netuno confunde expandir com se iludir. Podemos nos iludir com excessos: de bebida, comida, gastos. Esta é a falsa expansão , que traz sempre consequências no futuro. O que se ganha em termos de autoestima ao fazer excessos (como comprar demais ou beber todas) se perde depois para lidar com as consequências deles (o cartão de crédito estourado ou as besteiras que se fez sob o efeito do álcool).

Outra falsa expansão é querer resolver problemas com fugas, comportamentos irresponsáveis, se encostar em algo ou alguém, roubar, mentir e trair. Não resolve problemas, além de criar outros. Com Saturno transitando no responsável Capricórnio (2018-2020), a conta deste tipo de comportamento, no fundo, vai acabar sendo bem cara. Busque as soluções sérias, até porque os caminhos tortos não raro viciam, além de trazerem consequências lá na frente. Por exemplo, pode ser que dê para colar na faculdade de Direito, mas não no exame da OAB.

Outra boa dica é não se iludir com soluções fáceis vindas de fora. Pesquisa bem propostas que aparecerem. Neste mês vai valer a máxima de “quando a esmola é muita, o santo desconfia”. Assim, tente distinguira expansão de propostas furadas ou até de falta de visão.

No tópico a seguir, continuam dicas ligadas à expansão.

Lua Nova em Câncer: Animados por fora, sensíveis por dentro

Um grande desafio para lidar com o desejo de expansão de Júpiter e Sagitário vão ser as armadilhas internas, por conta do sensível Netuno na Casa 4. Aqui vão alguns conselhos.

Você está com tudo para alegremente expandir e se deixar cair em uma armadilha pessoal de algum velho padrão seu ou de um relacionamento que só suga e pouco te retorna. Pense bem, pois este vai ser um dos melhores meses para voar, se libertar, ser mais você. Por isto não deixe a voz da vítima, do sentimentalismo excessivo ou do envolvimento exagerado com os outros te atrapalhar. Por exemplo, você pode querer desistir de fazer um curso que sente ser importante para você porque percebe que o cônjuge, no fundo, não está querendo que você faça. Ele pode não estar apoiando, mas é essencial que você se apoie em seu crescimento.

Algumas vezes somos nós quem damos desculpas para não crescer. Que tal deixar as desculpas de lado? Sempre damos um jeito para o que realmente queremos. Uma desculpa famosa é nunca nos sentir prontos. Um Ascendente em Sagitário pede que trabalhemos a visão e a cabeça e parte disso é entender que ninguém está totalmente pronto e seguro no início. A expansão requer sair da zona de conforto .

Outro inimigo oculto é a preguiça e acomodação. Tem certeza que, com tantos potenciais, vai deixar isso dominar? Ou o medo?

Netuno na Casa 4, que rege o lar, pode trazer vazamentos, infiltrações ou infestações para dentro de casa (como cupins), por isso tenha atenção para logo resolver. Fique alerta também para pessoas que acabam te desanimando e sugando, pois a Casa 4 rege quem está próximo de nós. Por mais que haja boas pessoas, nem sempre todos os contatos são saudáveis (ou é preciso saber dosar a presença de algumas pessoas em nossas vidas). Também podem acontecer inundações e fortes enchentes em algum lugar do país.

Familiares eventualmente ficam mais frágeis, física ou emocionalmente. Isto, às vezes,segura um pouco o crescimento, pois você tem de dar atenção a um pai ou mãe idoso. Faz parte, desde que não vire uma desculpa para não fazer mais nada da vida, como já foi dito. Mês para redobrar o cuidado com a imunidade da família, que vai estar mais baixa, bem como potencial de acidentes (observar idosos e crianças).

Seriedade e contenção com finanças

Saturno e Plutão na Casa 2 falam de um mês que os brasileiros vão ter que fazer contas, cortardespesas e poupar. Muita preocupação com assuntos sérios e concretos, como dinheiro, patrimônio, imóveis, etc.

Porém, Vênus, que é um significador de dinheiro, está em Gêmeos, signo do entretenimento, na Casa 7, que rege o outro (cônjuge, filho, parceiro, sócio, amigo), então é possível que o mês tenha pequenos gastos para passear, se divertir, ir ao cinema, junto com outra(s) pessoa(s). Mas, nos outros assuntos, a tendência vai ser a sobriedade saturnina, como já explicado.

Fase de relações e contatos

Apesar do lado expansivo e aventureiro que vai motivar a novos voos (Ascendente em Sagitário), as relações vão ter uma importância central, uma vez que a Lua Nova ocorre em Câncer, o signo da família, vínculos próximos, raízes.

A Lua Nova ocupa a Casa 7, das trocas e da relação com o outro. Momento de colocar luz e energia nas relações, ser mais carinhoso e demonstrativo. O mês de Câncer é para visitar aquele tio velhinho com quem você não tem contato contínuo, mas que é parte da sua vida e da sua história, algo que este signo preza muito. É para se relacionar com irmãos, pais, avós, filhos, etc.

E neste mapa isto vai ser combinado com a leveza de Vênus, o planeta do afeto, em Gêmeos. Este posicionamento estimula é brincar, estimular, fazer graça. E também dar presentes que tragam informação, entretenimento, como um livro ou CD que agrade em cheio um parente, um tablet para a avó moderninha, ingressos para um evento para os sobrinhos adolescentes.

Vênus rege também o que vai te trazer prazer, e este não é um mês para ficar em casa, e sim, para circular, ver quais são as novidades, encontrar pessoas e estar próximo de quem te importa. Uma mistura de Gêmeos com Câncer.

Relacionamentos afetivos: tempo de fortalecer intimidade ou de separar amigavelmente

As relações são tão importantes neste mês, que, por mais atarefado que esteja, vai ser necessário encontrar tempo para elas. E isto vai ser especialmente válido para o(a) companheiro(a) com quem você está. É tempo de ser carinhoso, manifestativo, sensível com o seu par, que são qualidades que Câncer preza. Reforçar a intimidade e o vínculo, estreitando ainda mais os laços.

Todavia, em relacionamentos que não vão bem, julho promete crises em relação a este tema, pois o Sol vai se opor a Saturno e Plutão (entre 6 e 17/07), bem como Vênus fazer estes mesmos aspectos (entre 14 e 23/07), que podem ser bem difíceis para relações em crise.

O mês será de clareza (Sol/Lua na Casa 7) para relacionamentos, seja para fortalecê-los, melhorá-los, mas, em casos em que já vêm em crise de muito tempo, tomar decisões de separação, por ser a melhor alternativa para ambos.

Neste sentido, apesar das tensões de julho, muitos devem conseguir realizar separações consensuais, se houver terreno para isto. Em relacionamentos amistosos, Vênus em Gêmeos vai ajudar a encontrar vias de diálogo e negociação, com discussão sobre divisão de bens, dinheiro e demandas familiares.

Solteiros: bom período para encontrar pessoas que queiram relacionamento

O destaque para Câncer e para a Casa 7 vai ajudar solteiros a encontrarem pessoas que queiram ter um vínculo. Mas no começo isto vai passar por conversas e encontros leves, com Vênus em Gêmeos. Aliás, com Vênus neste signo, é para seduzir com brincadeira, leveza, mensagens, cultura, informação e boas conversas. Leia também o tópico “sexualidade quente” para entender melhor outras partes que compõem este cenário.

Trocas e parcerias com cobrança de eficiência

Relacionamentos e parcerias prometem ser importantes e nutridores em julho, com o Sol/Lua e Vênus na Casa 7, trazendo vantagens e contatos. E sabe aqueles contatos que trazem outros? É a cara de Vênus na Casa 7, no multiplicador Gêmeos. É um mês realmente especial para trocas e parcerias, que vão ser muito produtivas. Portanto, nada de ficar isolado.

Mas uma oposição larga entre Sol e Saturno alerta para questões envolvendo seriedade e compromisso, que pode ser temática de parcerias que precisam ser ajustadas e/ou até desfeitas porque não estão mais sendo eficazes e funcionando bem. Uma divisão entre dosar emoção (Câncer) e racionalidade (Capricórnio) tende a ocorrer, mas pendendo para a segunda.

Sexualidade quente

Apesar de ser um mês emotivo (Sol/Lua em Câncer) e com muitas trocas leves (Vênus em Gêmeos), julho não tem nada de morno em termos de sexualidade, pois Marte está no quente e criativo Leão, e, ainda por cima, na Casa da sexualidade.

Então, é hora de comprometidos turbinarem o sexo, especialmente através de viagens curtas e passeios (Vênus em Gêmeos), ou busca por novidades e quebra da rotina (Marte/Urano). Marte também está conjunto a Mercúrio, o que estende o erotismo para a palavra, como um recadinho mais ousado ou criativo no celular do par.

Além disso, solteiros estão em um tempo em que a química tende a ser elevada. Porém, é bom lembrar que Urano está na Casa 5, o que indica a necessidade de viver o amor, tanto para solteiros como comprometidos, com um toque de liberdade.

Embora seja um mês ótimo para solteiros encontrarem um par, também há uma energia para relações mais descomprometidas, ou então que comecem assim e virem algo mais sério. Chance de amores novos e surpreendentes ou então reedição surpreendente com antigos parceiros, com muita atração física. Marte/Urano nem sempre se pauta pela razão, com muito impulso, mas pode ser igualmente briguento.

Quem não quer engravidar que se previna bem, pois há potencial para isto. E quem está com uma gestação incipiente vai precisar tomar cuidado para que não ocorra aborto espontâneo.

Alerta para acidentes

Marte/Mercúrio na Casa 8, interagindo com Urano na Casa 5, contudo, não têm apenas um lado erótico. Esta combinação é quente, surpreendente, mas também explosiva. Julho pode ser um mês com elevadas taxas de feminicídio e crimes passionais. Por isto, quem tem um parceiro ou ex-parceiro descontrolado precisa se acautelar.

Um outro alerta é a possibilidade de mais pessoas se acidentarem, especialmente em situações de risco e/ou lazer, como um veículo em velocidade ou mesmo um brinquedo que quebre em um parque de diversão. Além disso, crianças (Casa 5) vão estar especialmente criativas (Urano), mas é preciso ficar de olhos nelas, pois podem estar desobedientes e mais tendentes a se machucarem. Julho também tem potencial para mortes súbitas, muitas decorrentes de infarto e/ou derrame, por isto administrar tensões e nervosismo é fundamental, pois nada vale a saúde.

Bem usado, Urano na Casa 5 nos faz sermos mais criativos e inventivos com amores, lazer ou na forma como enxergamos a nossa identidade, potencial e expressão. Só pense duas vezes para não se envolver em fortes conflitos neste mês emotivo (ou, se fizer isto, tente colocar a cabeça no lugar e procurar vias de solução), mas também intenso, especialmente porque esta Lua Nova é também um eclipse, e mais um eclipse ocorre no dia 16, marcando reviravoltas e fatos novos.

É um dos meses de alta voltagem no ano, seja para coisas muito recompensadoras e encontros, mas também turbulências. Fique ligado, procure o bem viver e o equilíbrio, além de aproveitar a motivação expansiva desta lunação canceriana.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]