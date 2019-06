ARCANO DO MÊS : O JULGAMENTO

Reforçando a passagem para o segundo semestre de 2019 está “O Julgamento”, um arcano do Tarot que suscita mudanças muitas vezes repentinas e nem sempre desejadas, mas realmente importantes. Ele vem como um alerta sobre tudo o que consideramos imutável, estável e seguro.

Com O Julgamento temos a chance de desenhar novos planos e dar novos passos em direção ao melhor de nós mesmos. Sem apego.

De forma coletiva, julho é um tempo bastante propício para reavaliações e reflexões necessárias para que o ano de 2019 siga sendo significativo em nossas vidas, tanto afetiva, quanto profissional e até mesmo espiritualmente. Para conferir suas tendências pessoais para o período, consulte o Tarot Mensal.

O Julgamento: renovação no meio do ano

Ter atenção aos sinais sobre as coisas que começam e as coisas que se concluem ao longo deste mês pode ser revelador. E é revelar o que esta carta faz de melhor, ainda mais depois de um mês regido pela A Roda da Fortuna: a partir de agora precisamos entender melhor algumas situações que vão chegando e soltar aquilo e aqueles que já estavam indo.

É TEMPO DE REORGANIZAR O TEMPO

Se há uma palavra que descreva bem a energia desta carta é “transformação”. Em vez de seguir à risca o orgulho e a certeza de que temos a razão na maior parte dos assuntos, cabe percebemos que a vida vem e nos dá uma rasteira justamente nos momentos em que pensamos ter mais poder. Não é assim?

Isso não significa que temos nos enganado ou que tudo e todos estão contra nós. Isso simboliza a clara noção que precisamos ter humildade e paciência, pois nada acontece antes ou depois do tempo certo. Assim como a nossa resistência em mudar tantas coisas deve ser aceita e trabalhada ao longo dos próximos dias: O Julgamento propõe um desapego do que não serve e um foco no que e em quem é prioridade.

Mudar é natural e necessário em julho. Só saindo da nossa zona de conforto e das certezas inabaláveis é que podemos ter uma noção mais realista do tamanho do mundo. E é assim que começa a sentir o quanto é inútil brigar contra a vida.

Mas mudar, que é a natureza da própria natureza, é o que acontece o tempo todo. É hora de mudar alguns conceitos. De verdade. Carregar menos peso e levar a leveza como um sinal de que tudo tem o seu porquê e o seu momento. Incluindo cada um de nós.

ATÉ O CORAÇÃO SE RENOVA

Julho é o mês em que sentimos mudanças também no âmbito afetivo. Não só a demanda para os solteiros pode ser maior, fazendo com que pessoas novas apareçam dando seus recados, quanto um resgate dos bons momentos toma conta de quem namora, vai se casar ou já tem compromisso afetivo.

Além de uma abertura emocional, que faz com que a rotina se torne mais forte, “O Julgamento” aponta o retorno de situações ou assuntos do passado que são desenterrados pelo bem da relação. Isso indica que discutir ou resolver algo pendente é promissor nos dias de julho.

Para quem não está em uma relação, a tendência também é a de alguém do passado retornar. Em todos os casos, o mais prudente é manter a cabeça erguida e encarar tudo com o coração firme. Sem medo. O Tarot inspira coragem para enfrentar os desafios e para aproveitar as reorganizações de natureza afetiva. É tempo de cada um dar o melhor de si.

NOVA FASE NA VIDA PROFISSIONAL

No trabalho, a tendência que “O Julgamento” lhe traz é a de reorganizar a rotina de trabalho com novas esperanças e novas oportunidades de crescimento. O trabalho passa a ser visto com mais importância, porque tudo o que lhe coloca em movimento redireciona a vida e traz sentido à nossa própria trajetória.

Está buscando novas oportunidades de trabalho?

O novo tarot Personare pode te ajudar a entender as tendências para você na carreira. Você pode perguntar: Vou conseguir um emprego?



Conheça o Tarot Direto



A consciência clara a respeito do funcionamento do mundo acaba sendo ainda mais clara em julho, quando tomamos noção do dinheiro e do ofício como as ferramentas que nos fazem evoluir enquanto pessoas em constante transformação. É fundamental mantermos a atenção nas situações e agirmos com a devida clareza na hora de começar e de concluir alguma coisa.

O ACASO E AS SURPRESAS DEVEM SER CELEBRADOS

Chegar ao meio de 2019 é um desafio, mas chegar em plenitude é privilégio de quem se observa e se aperfeiçoa ao mudar posturas, pensamentos e relações. É importante seguir adiante tomando sempre o melhor caminho, que é justamente o da paciência, da simpatia, da atenção e da flexibilidade. As novidades podem ser positivas ou nem tanto, mas o que determina a influência delas é a nossa conduta diante das situações.

Quanto mais nos preparamos para o novo, mais o novo nos encara com bons olhos. Flertar de modo pessimista com o destino pode ser determinante para haver falsidade, fofoca, inveja e instabilidade. Melhor, então, seguir o fluxo da vida sem se opor, não é verdade? Confie mais em si para que a vida confie em você.

"O JULGAMENTO" PARA CADA SIGNO

ÁRIES

As novidades podem vir devagar, mas o momento é de muito trabalho e algum descanso. Colabore com as suas próprias metas e saiba respirar diante das mudanças e surpresas do caminho.

TOURO

Muitas ideias que precisam ser colocadas em ordem e depois em prática. Em vez de perder a cabeça teimando em projetos frustrados, siga firme porque a vida está se reorganizando. Dá tempo para você chegar lá.

GÊMEOS

A firmeza na maneira como você lida com a vida será testada neste mês. O melhor a fazer é demonstrar integridade e não se deixar levar por quem desestabiliza sua paciência. Assuma riscos e faça o que deve ser feito.

CÂNCER

Administrar a casa, a família e o mundo material ao seu redor pode ser mais importante e urgente do que você imagina. Seja um exemplo de organização e limpeza, já que o arcano do mês vem para varrer o supérfluo e exigir foco.

LEÃO

O dinheiro e o trabalho serão as prioridades de julho. Comece a cuidar melhor da imagem que você transmite para o mundo, porque cobranças tendem a chegar. Quanto mais prudente for a sua postura, mais forte você se tornará.

VIRGEM

Uma faxina não faz mal a ninguém, não é mesmo? Então comece mais uma. Agora é tempo de abrir os armários e arrumar o que está bem acomodado. Seja um exemplo de desapego, porque você vai receber mais.

LIBRA

A pluralidade de interesses pode dispersar você das reais necessidades do mês. Demonstre foco e determinação em vez de se perder em meio ao que dizem ou fazem. Você é maior e mais importante que o barulho todo ao seu redor.

ESCORPIÃO

Julho é o mês mais que oportuno para fazer as coisas acontecerem. Em vez de ficar procurando tanto, use o que você já tem em mãos. O Tarot orienta você a descobrir suas virtudes ao longo deste mês. Uma delas é a perseverança.

SAGITÁRIO

São muitos projetos em mente, mas você precisa dar um rumo certo para cada um deles. Com O Julgamento, novas oportunidades chegam para abrir portas e fechar outras. Não perca tempo nem prazos. Enquanto você sonha, a vida corre.

CAPRICÓRNIO

A vida vai exigir diplomacia em julho. Em vez de agir de modo seco ou muito incisivo, o melhor a ser feito é sorrir e colaborar com quem se acha superior a você. O momento não é de enfrentar, mas de analisar as situações com gentileza e paciência.

AQUÁRIO

Não se prender a ilusões ou convicções é mais que importante agora. Julho tende a ser renovador para você, mas exigirá força de vontade e clara determinação para sair de situações adversas que você cria.

PEIXES

A gentileza estará presente em suas relações, assim como o saudosismo. Mesmo assim, não adiantará nada viver de passado. A vida segue com transformações importantes e você precisa aceita-las e segui-las.

SAIBA MAIS SOBRE O JULGAMENTO

“O Julgamento” é o vigésimo arcano maior do Tarot. Sendo uma carta de abertura para o novo, ele também representa o retorno do velho em pele nova: pessoas, situações e oportunidades de retificar o que ficou no caminho. Isso indica que uma nova era se descortina à nossa frente, mesmo que estejamos esperando ou querendo mudanças.

E é importante perceber que alguns detalhes do passado retornam à convivência, exigindo de nós uma postura descomplicada, corajosa e cada vez mais atenta.

A imagem desta carta representa uma necrópole, e as pessoas ali enterradas começam a despertar graças ao toque da trombeta do arcanjo que surge nos céus. Um novo tempo se desenha: é exigido que preparemos o solo para uma nova safra de situações e experiências.

Tarot e Astrologia juntos?

É comum ver associações entre oráculos distintos como Tarot e Astrologia. Há quem leia Tarot junto com as Runas ou conforme as tendências dos astros consultando o I Ching. Mas a verdade é que cada oráculo é um sistema simbólico que funciona por si só, não dependendo jamais de um outro para funcionar devidamente.

Ainda que se façam essas associações, é preciso entender que cada sistema oracular tem suas regras e perfis de expressão das informações que fornece. Assim, uma tendência astrológica pode parecer bastante com uma tendência de um arcano.

É gratificante e até auspicioso quando um oráculo parece conversar com outro, mas é sempre importante ressaltar a autonomia de cada um deles. No caso dos arcanos para cada signo, o zodíaco serve como uma forma de categorizar as pessoas e direcionar melhor os interessados. Não que todos os leoninos sejam iguais, sabemos que não. Mas podemos encarar cada signo solar como uma espécie de grupo de pessoas com características relativas.

+ Características, datas e muito mais: descubra tudo sobre signos.

+ Emoção, sensibilidade e mais: saiba tudo sobre o signo de Câncer.

+ Descubra o seu número do mês e veja as previsões da Numerologia para você em julho.

+ Mapa Astral pode indicar desafios e dificuldades na vida amorosa. Leia Mais.

Leo Chioda

É escritor e tarólogo. Dedica-se a palestras sobre Tarot, pesquisas históricas e prática da leitura das cartas. É também autor do Tarot Direto e Tarot Mensal do Personare.

[email protected]