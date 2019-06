Festival Ilumina 2019: experiência imersiva em Alto Paraíso

O Festival Ilumina está em sua 7ª edição, que será realizada nos dias 5, 6 e 7 de julho, no Novo Portal da Chapada, em Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros. Neste ano o objetivo é realizar um momento de reconexão humana, principalmente por vivermos uma rotina cada vez mais agitada nas grandes cidades. A programação conta com aulas de yoga, meditação, gastronomia consciente e vegana, shows musicais, dança, promovendo um encontro para a celebração da diversidade, preservação ambiental e respeito a todas as formas de vida.

Uma das vivências promovidas pelo festival é a Meditação guiada de limpeza energética. Conduzida por nossa especialista Carolina Senna, essa meditação tem o propósito de ajudar a entender mais sobre o equilíbrio dos quatro corpos — físico, emocional, mental e espiritual. A programação também conta com a presença de outros autores que fazem parte do portal Personare, como Malu Paes Leme, que falará sobre Plant Based e Alimentação Intuitiva e Consciente, e Fernando Belatto, criador do método O Despertar do Guerreiro Interno (O-DGI).



A forte presença feminina chama a atenção nos três dias de festival: dos shows, como o “Santo de Casa”, da cantora Mariene de Castro, até talks com especialistas, a exemplo do tema “Propósito, Criatividade e a Nova Economia”, que será destacado pela coach Paula Abreu. Também promete ser marcante a jornada “Tradição, Parto e Espiritualidade: A Arte de Nascer em Paz”, com Dona Francisquinha, indígena com um grande conhecimento da medicina alternativa baseada em plantas nativas da Amazônia.