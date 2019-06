Mulheres que correm com os lobos: um reencontro com a sua natureza instintiva

O livro “Mulheres que correm com os lobos” foi escrito no início dos anos 90, pela psicóloga e analista junguiana americana Clarissa Pinkola Estés e se tornou um best-seller único e especial, desde então. Seja recomendado por terapeutas, amigas, descoberto por acaso em uma livraria ou mesmo em algum artigo na web. Esse livro sempre chega na hora certa. Ele até pode chegar um pouco antes, mas será aberto e lido quando você estiver pronta para mergulhar nesse clássico que foi conduzido de forma sábia pela autora.

Um encontro com você mesma

Em mais de 500 páginas, o livro possui com 19 contos e lendas de diversas culturas, que revelando diversos aspectos da experiência feminina. O fato da autora ser uma analista junguiana, torna essa obra um verdadeiro faz desse livro um percurso de autoconhecimento e mergulho profundo em nossos processos da psique.

A visão da autora sobre o patriarcado amplia a discussão e faz a obra ser ainda mais atual. Além disso, Clarissa é uma contadora de histórias, e isso imprime uma camada de magia e poesia, tornando esse livro absolutamente único.

Cada conto traz elementos da alma feminina para a gente reintegra e reconhecer os percalços e as descobertas nesse caminho de busca por nós mesmas.

Uma experiência multifacetada

Os temas são diversos. Em “Mulheres que correm com os lobos”, se fala de um tudo. Desde se sentir desajustada e partir em busca da nossa turma. Passando por reconhecer e lidar com os predadores dos nossos sonhos e projetos. Observar os desafios do amor, estando inteira e aberta para a transformação que pode acontecer nesse encontro.

Para lembrar do seu parentesco com o feminino selvagem

Clarissa fala sobre respeitar e compreender os nossos ciclos e os nomeia de vida-morte-vida. Dessa forma, é possível acessar o poder da nossa vida criativa e visualizar como recuperá-la e alimentá-la em profundidade.