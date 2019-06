Conheça as principais características do signo de Câncer

Quem são os cancerianos típicos? Conversamos com a maior astróloga do país, Maria Eugênia de Castro, para falar sobre as características do signo de Câncer com muito bom humor!

Esse vídeo é para os cancerianos e cancerianas, para quem tem outros pontos fortes do Mapa Astral no signo, como Lua ou Ascendente em Câncer, e também para quem tem um acúmulo de planetas no signo.

Em breve a parte 2 do vídeo.

Vale lembrar que todos possuem Câncer em algum setor do Mapa Astral. Logo, manifestam a qualidade do signo em alguma área da vida. Você pode fazer o seu Mapa Astral gratuitamente e descobrir se tem ascendente ou algum planeta em Câncer.

Os posicionamentos dos planetas nos signos não levam em conta outros fatores do Mapa Astral (como a Casa em que o planeta está e os aspectos que faz), que podem adicionar outras características e/ou nuances.

COLEÇÃO CONHEÇA MELHOR O SEU SIGNO

A renomada astróloga Maria Eugênia de Castro está com a COLEÇÃO CONHEÇA MELHOR O SEU SIGNO. Nela, apresenta uma visão geral de cada signo, incluindo as características positivas – e mesmo as negativas – de cada um, sempre de forma objetiva, simples e bem-humorada.



