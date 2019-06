Feng Shui indica cristais e pedras para a área de prosperidade e riqueza no seu lar

O Guá da Prosperidade está ligado à abundância e bênçãos em todas as áreas da vida: saúde, amigos, felicidade, finanças. É o guá do dinheiro e das perspectivas financeiras. É importante ativar esse guá para atrair todos os tipos de bênçãos, para tornar-se receptivo e atrair fartura, abundância, riqueza e prosperidade.

Para ativá-lo, identifique onde fica esse canto em seu lar, aplicando o Baguá na planta baixa do imóvel, e decore-o com objetos relacionados às cores, formas e elementos a seguir.

Cores: Roxo, Vermelho e Azul

Roxo, Vermelho e Azul Formas: Retangular

Retangular Elemento: Madeira

CRISTAIS INDICADOS

Pirita

É a Pedra da Prosperidade, também chamada Ouro de Tolo por conta do tom dourado. Pode ser um escudo de proteção física e espiritual, pois ajuda a bloquear poluentes e energias negativas. É indicada para estimular realizações de objetivos e sonhos, inspirar ideias, ativar a memória, desenvolver potenciais e despertar talentos. A pirita é também a pedra dos negócios, da diplomacia e do planejamento. Ajuda a aliviar a ansiedade e estimula a autoestima.

Importante: a pirita não pode ser mergulhada em água com sal grosso para a limpeza, pois é uma pedra que oxida. Apenas lave-a rapidamente e deixe no sol para re-energizar.

Drusa de Quartzo Transparente

É um conjunto de cristais de quartzo transparente/claro/branco unidos pela mesma base. As partículas que o compõem (átomos, moléculas ou íons) estão organizadas em um padrão definido, que se repete formando uma estrutura com geometria específica, em geral em um alto grau de simetria tridimensional. No momento de sua formação, cada partícula tende a ocupar determinada posição, de acordo e em harmonia com a partícula vizinha.

Como resultado de sua ordenação interna, o cristal vai propagando no espaço essa tendência à simetria, à harmonia. Esse é um dos seus atrativos, sua organização interna para essa bela harmonia. Esse tipo de cristal atrai a energia da riqueza, da abundância, da prosperidade pela sua forma rica e pelo potencial de sua energia, por isso pode ficar localizado no guá da prosperidade da casa, da empresa, da loja – sempre do lado esquerdo mais distante da porta de entrada.

Topázio

Alinha os caminhos energéticos do corpo, ilumina o caminho, realça os objetivos e ajuda e descobrir recursos e riquezas interiores. Estimula a confiança no universo que para ajudar a ser mais do que fazer eliminando incertezas. Vibra a energia de alegria generosidade, abundância e saúde. Cristal do amor e da sorte que ajuda a atingir os objetivos.

Limpeza dos Cristais

A limpeza tanto física quanto energética é muito importante. Sempre que comprar um cristal em uma loja faça uma limpeza. É importante repetir o processo de limpeza e energização dos cristais e pedras de tempos em tempos. Você pode escolher uma vez por mês, uma vez a cada três meses ou seguir sua intuição e fazer a limpeza quando achar e sentir necessário.

Caso não queira repetir sempre todo o processo de limpeza, tenha um bastão de selenita entre as pedras ou um pedaço de selenita gipsita bruta para que possa colocar o cristal sobre a mesma durante algumas horas. Aprenda a limpar e energizar seus cristais e pedras.

Co-autoria: Simone Kobayashi

Harmonize desequilíbrios energéticos que afetam o seu bem-estar.

Na consulta online, a terapeuta Simone Kobayashi usa os florais e técnicas de harmonização com cristais para identificar bloqueios físicos, emocionais ou mentais e ajuda a restaurar o seu equilíbrio.



Agende sua consulta



+ Características, datas e muito mais: descubra tudo sobre signos.

+ Emoção, sensibilidade e mais: saiba tudo sobre o signo de Câncer.

+ Leia previsões para você até dezembro com o Tarot Semestral.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]