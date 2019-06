Panaceia, fortaleça a sua imunidade

Panaceia (Panákeia) é uma palavra de origem grega que significa “todo” (pan) e “remédio” (ákos). Na medicina milenar indiana Ayurveda, a panaceia é preparada a partir da mistura de especiarias que estimulam a excreção de toxinas acumuladas no organismo, fortalecendo a imunidade.

O limão tem o poder de alcalinizar o organismo, o gengibre melhora a circulação e atua nas três fases da função gastrointestinal – digestão, absorção e excreção. O sal e o açúcar combinados aumentam o metabolismo.

A panaceia tem o poder de estimular enzimas que promovem o esvaziamento gástrico, melhora quadro de enjoos, náuseas e vômitos, sendo utilizado como coadjuvante em quimioterapias – também auxiliando na redução do colesterol circulante.

Quando os primeiros sintomas de gripes e resfriados começarem a aparecer – como dores no corpo, mal estar, dor de garganta e indisposição – prepare logo essa misturinha!

Ingredientes da panaceia

3 colheres de sopa de suco de limão

3 colheres de sumo de gengibre (rale e esprema no coador de voal)

1 colher de café de sal

3 colheres de café açúcar mascavo

Modo de preparo da panaceia

Misture bem os ingredientes até atingir uma consistência homogênea e tome 1 colher de chá de hora em hora, até a mistura acabar. O melhor horário para começar é pela manhã, ainda em jejum, garantindo dessa forma a melhor absorção dos nutrientes e aproveitamento das propriedades medicinais.

Para as crianças, dilua essa quantidade em 200ml de água e ofereça 1 colher de chá, de hora em hora.

Dia Internacional do Yoga

Prepare seu tapetinho e as roupas confortáveis! O Dia Internacional do Yoga, 21 de junho, está chegando e este ano terá uma dimensão inédita no Rio de Janeiro. Com o apoio do Consulado Geral A.H. e da Embaixada da Índia, mais de 20 escolas e professores de Yoga estão reunidos para organizar a grande comemoração, que vai acontecer no próximo dia 23 de junho, no Museu da República.



Confira a programação



Catarina Goldani

Nutricionista vegetariana especializada em Fitoterapia Clínica pela UFRJ e educadora de Alimentação Viva pelo projeto Terrapia na Fiocruz.

[email protected]