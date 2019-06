Como montar cardápio semanal saudável com alimentos coringas

Uma alimentação saudável exige um certo planejamento. Assim, você evita ser pego de surpresa por aquela fome inesperada e acabar atacando o primeiro snack industrializado que ousar passa na sua frente.

Além de uma alimentação mais equilibrada, organizar um cardápio ajuda a economizar tempo e dinheiro.

Pensando nisso, conversamos com Carina Muller, nutricionista clínica e consultora gastronômica, e preparamos uma lista com alimentos saudáveis e “coringas” para você incluir em suas compras semanais e preparar refeições saudáveis e equilibradas.

Carina, que é defensora de produtos orgânicos e sazonais, separou ingredientes de diferentes grupos alimentares que podem ser encontrados em várias regiões do país.

Oleaginosas

Nozes

Castanha de cajú

Castanha-do-Pará

Avelã

Macadâmia

“As oleaginosas compõe um grupo alimentar fundamental para a nossa saúde. Além de fornecerem gorduras insaturadas, que são benéficas para o organismo, esse alimentos também contém fibras e minerais”, explica Carina.

Marmitas saudáveis: as tradicionais quentinhas em versões equilibradas

A nutricionista Carina Muller, consultada nessa matéria, ensina a adotar uma alimentação mais prática e nutritiva preparando marmitas saudáveis.



Conheça o curso online



O selênio, por exemplo, é um mineral extremamente importante para o sistema antioxidante do organismo e está presente neste grupo alimentar. Uma salada de manga com castanhas pode funcionar como uma ótima opção para o almoço. Já os Cookies de Macadâmia são ótimos para um lanche da tarde no trabalho.

Frutas vermelhas

Pitanga

Amora

Açaí

Morango

Uva

Carina explica que todas as frutas são excelentes para o nosso organismo. Porém, ela destaca as vermelhas por serem ricas em polifenóis que combatem os radicais livres que o organismo gera naturalmente. Confira uma receita de Suco vermelho que é ótimo para pele.

Cereais Integrais

Arroz Integral

Aveia

Trigo em grão orgânico

Cevada

Esses grãos são riquíssimos em vitaminas do complexo B, responsáveis pela produção de enzimas que atuam nos processos de construção celular. Além disso, são fontes de fibras e carboidrato complexo.

Carina faz um destaque para a Aveia. “O cereal possui uma fibra solúvel chamada Beta Glucana que garante um trânsito gastrointestinal saudável e regula as bactérias benéficas do intestino”.

De quebra, a aveia também tem o poder de reduzir o colesterol.

Verduras escuras

Brócolis

Escarola

Couve

Espinafre

As folhas verdes escuras são fontes importantes de vitaminas, fibras e minerais. Ricos em cálcio, ferro e magnésio, esses minerais têm a função de garantir os processos fisiológicos do organismo.

“Para os veganos, os alimentos verdes escuros são ainda mais fundamentais. Já que eles garantem o consumo de cálcio”, alerta a nutricionista.

Além disso, são grandes aliados do fígado e ajudam o corpo a eliminar os xenobióticos.

Alimentos laranjas

Mamão

Abóbora

Cenoura

Os alimentos de cor alaranjada não podem faltar no seu cardápio. Ricos em carotenoides e vitamina A, eles protegem a nossa visão e atuam contra a deterioração das células, reduzindo os efeitos do envelhecimento.

Tubérculos

Batata doce

Cará

Inhame

Mandioquinha

Mandioca

Excelentes opções para substituir os farináceos da alimentação, os tubérculos são fontes de carboidratos complexos, ricos em fibras e de baixo índice glicêmico. Ou seja: são metabolizados de forma mais lenta pelo organismo e garantem mais saciedade.

“Devemos aproveitar a variedade que temos dessas raízes no Brasil e, dessa forma, evitar o consumo dos carboidratos refinados”, ressalta.

Você gosta de uma massa? Que tal uma versão mais saudável de nhoque? Um hambúrguer de batata doce com quinoa também pode garantir mais variedade para o seu cardápio da semana. Adora uma sobremesa? Além de delicioso, o brigadeiro de inhame ainda estimula a fertilidade feminina.

Personare na Naturaltech 2019

Participe da programação Personare na Naturaltech, de 05 a 08 de junho no Anhembi. Faça sua pré-inscrição e participe de palestras e vivências com nossos especialistas e descubra como desbloquear padrões emocionais que afetam sua relação com os alimentos.



Saiba mais



+ Características, datas e muito mais: descubra tudo sobre signos.

+ Curiosidade, inteligência e mais: saiba tudo sobre o signo de Gêmeos.

+ Cadastre-se e aprenda astrologia gratuitamente.

+ Que tal conhecer melhor quem você gosta? Leia uma amostra grátis da Sinastria Amorosa.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]