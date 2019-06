Receita de fondue vegano para o Dia dos Namorados

Que tal preparar um jantar delicioso e leve para comemorar o Dia dos Namorados? Essa receita é ideal para uma noite agradável de outono. O fondue vegano é feito com ingredientes selecionados que não vão pesar nessa data especial. Muito pelo contrário, vão esquentar o corpo e o ambiente, trazendo muitos benefícios para a saúde também.

Para o fondue salgado, você usará castanha de caju, que é rica em gorduras consideradas benéficas para nosso organismo, prevenindo doenças relacionadas ao coração. Ela também é rica em micronutrientes que fortalecem a imunidade.

Já a batata-baroa, outro ingrediente da receita, é fonte de vitamina A, que auxilia na saúde da pele e do sistema neurológico. Também possui niacina, vitamina do complexo B, que atua no metabolismo celular, fibras e minerais, como fósforo, cálcio e ferro.

Na versão doce, você usará o leite de aveia, que ensino a preparar neste artigo, chocolate amargo e leite de coco. Escolha suas frutas preferidas e mãos à obra.

FONDUE DE QUEIJO DE CASTANHAS

Ingredientes

1,5 xícara de castanhas de caju (hidratadas por 8 horas);

400 ml de água filtrada;

1 xícara de batata-baroa cozida e amassada;

1 colher de sopa de polvilho doce;

1 colher de sopa de polvilho azedo;

1 colher de sopa de azeite extravirgem;

1 colher de sopa de cúrcuma em pó;

1/2 xícara de leite vegetal;

1/2 xícara de vinho branco;

1 colher de café de sal.

Modo de preparo

Processe todos os ingredientes no liquidificador até atingir uma consistência homogênea;

Leve ao fogo baixo e cozinhe até ferver. Desligue o fogo e leve a preparação à panela de fondue, molhe o petisco de pão italiano e delicie-se;

Você também pode utilizar vegetais como acompanhamento: tomatinhos orgânicos, cenoura em rodelas, beringelas e brócolis grelhados… Use sua imaginação!

Fondue de chocolate vegano

Ingredientes

1/2 xícara de leite de aveia (bater a aveia no liquidificador com água quente e coar);

200 g de chocolate amargo acima de 60%;

2 colheres de sopa de leite de coco.

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho maria, adicione os demais ingredientes e misture até atingir consistência homogênea;

Pique frutas em cubinhos e molhe na calda de chocolate;

Aproveite essas duas versões de fondue veganas e compartilhe com quem você ama.

Catarina Goldani

Nutricionista vegetariana especializada em Fitoterapia Clínica pela UFRJ e educadora de Alimentação Viva pelo projeto Terrapia na Fiocruz.

