Yoga emagrece: conheça esse e outros benefícios

Sou praticante de Yoga há sete anos, instrutor certificado e sempre me perguntam: Yoga emagrece? Minha resposta é: sim. O que eu gostaria que as pessoas soubessem também é que Yoga faz muito mais pela sua saúde do que emagrecer. Quer ter mais foco na vida? Yoga! Quer consciência corporal? Yoga! Quer curar ansiedade e depressão? Yoga! Esse santo remédio envolve exercício físico, mental e espiritual e é recomendado para todas as idades. No Upanishad, texto sagrado do Hinduísmo, está escrito: "não conhece doença, velhice nem sofrimento aquele que forja seu corpo no fogo do Yoga” (Upanishad Shvetashvatara – II:12-13).

Detoxificação do corpo

Determinadas asanas, que são como chamamos as posturas corporais, são boas para detoxificação do corpo e para a massagem interna dos órgãos. Gosto muito, em particular, da “Halasana” que é a postura do arado onde a gente deita com a cabeça no chão e joga as pernas por cima do corpo.

Com essa manobra, aliviamos tensões corporais, alongamos coluna, quadris e pernas e estimulamos as glândulas tireoide e paratireoide. Como a tireoide é a rainha do metabolismo, essa postura, por si só, conduz a um equilíbrio do peso corporal. Outra que também é boa é a “Matsyendrasana”, a torção do corpo que melhora a flexibilidade da coluna e aumenta o fluxo sanguíneo para os órgãos.

Consciência corporal

Esse torce e retorce do corpo pode parecer uma modinha, mas não é. A prática reúne o conhecimento de milhares de anos. Há evidências do surgimento de rudimentos da Yoga por volta de 2000 antes de Cristo e textos comprovados – Yoga Sutra – escritos pelo sábio Patanjali, em 200 A.C.

Isso significa que muita gente já caminhou por essa estrada e isso certifica os benefícios da Yoga. Certamente ele amplia o autoconhecimento e acredito que quando a gente vai ganhando consciência corporal, vai se tornando mais consciente do que se ingere de forma geral.

Melhorando a qualidade da alimentação, melhoramos tudo até o sono que é quando “limpamos” nosso HD mental e corporal. Nesse processo natural e portátil – você faz Yoga em qualquer lugar e não precisa de nenhum apetrecho externo – vamos conquistando mais saúde. E a silhueta mais alongada e enxuta é resultado disso.

Tá lá nos Upanishads: "Quando os cinco sentidos e a mente estão parados, e a própria razão descansa em silêncio, então começa o caminho supremo. Essa firmeza calma dos sentidos chama-se Yoga. Mas deve-se estar atento, pois o Yoga vem e vai" (Upanishad Katha, VI)

Gustavo Goldani

Gustavo Goldani é instrutor de yoga, criador e organizador do Vida Liberta e produtor do evento Dia Internacional do Yoga.

[email protected]