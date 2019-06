Lua Nova em Gêmeos: hora de circular, viajar e se comunicar

No dia 03/06/19, às 07h01, ocorre a Lua Nova em Gêmeos, com efeitos até 02/07. A Lua Nova gera um Mapa Astral, feito para Brasília, com inclinações gerais que duram cerca de 30 dias, período denominado de lunação. Conhecê-las ajuda a compreender as temáticas que irão predominar durante o espaço de um mês, para si mesmo e para pessoas próximas, levando a aproveitar melhor este período.

Essas são tendências coletivas, que podem ser sentidas tanto por você como por pessoas próximas. Para entender também as suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos lunares personalizados, no Horóscopo Personare.

Veja aqui como usar as fases da Lua a seu favor.

Gêmeos: comunicação e ideias em alta

O signo de Gêmeos domina este mês, não só por ser o signo da Lua Nova, mas também por estar no Ascendente e porque seu regente, Mercúrio, está também posicionado nele. Confira as dicas para aproveitar o melhor desta energia, que foi tema também de uma live no dia 23/05.

Movimente-se. Viaje, circule, passeie, vá a eventos (este é mês das festas juninas). O céu mais do que favorece isto. Seja uma borboleta geminiana;

Comunique-se. Troque, faça contatos, agende reuniões e bate papos. Se houver uma chance de você estar à frente em algum tipo de comunicação e passar o seu recado, não a perca;

Abra-se para aprender. Busque cursos, palestras, livros e consultorias;

Brinque, exercite o humor. Solteiros: comecem papos, paquerem. Afinal, o mês dos namorados tem a energia geminiana do flerte. Já os comprometidos têm um mês em que a intimidade pode fortalecer a relação.

Mas atenção com o lado sombra de Gêmeos:

Dispersão. Por exemplo, às vezes você investe em um curso que tem um investimento alto e talvez você não vá aplicar na sua vida prática. Assim, escolha o que quer fazer e onde precisa focar.

Notícias e falatório que não ajudam. Veja a quem e ao que você vai dar crédito, e com quem está falando. Por exemplo, as redes sociais promovem muita troca, mas há quem perca um tempo excessivo com elas. Além disso, ligar excessivamente para o que os outros pensam, em prejuízo dos seus verdadeiros desejos e opiniões, pode não ser uma boa.

Não adianta só falar e não escutar. Gêmeos nos deixa tagarelas, mas ter uma boa escuta é o primeiro pré-requisito para uma boa comunicação e troca. Ao melhorar a comunicação, melhoramos relações.

Agitação. Se você estiver muito agitado, pode ser interessante fazer algo que ajude a trazer paz interior ou a dispersar o excesso desta agitação.

Junho traz momentos de confusão, mas também de reflexão

Apesar de ser um mês tão comunicativo e aberto a eventos e circulação, o Sol e a Lua na Casa 12 mostram uma faceta introspectiva. Além disso, esta Casa pertence naturalmente a Peixes, e Sol e Lua fazem ângulo de tensão com Netuno, o regente de Peixes, o que na prática indica potencial para alguns desafios em questões piscianas, netunianas e de Casa 12. Vamos primeiro falar dos desafios, para depois seguir para a parte positiva, ok?

Cuide melhor da saúde, pois há suscetibilidade a viroses, doenças e alergias em junho. Isto significa se agasalhar bem se esfriar, manter o antialérgico a mão se sentir que a alergia está começando a despontar, usar repelente se você mora em áreas com potencial de doenças originárias de picada de mosquitos. Vale lembrar de estar em dia também com vacinas, combinado? Se baixar a vitalidade, fortaleça a imunidade, descanse e durma mais;

Esteja preparado para dar apoio a entes queridos que estejam doentes ou vulneráveis. Mas vai ser preciso fazer um esforço para você não se envolver em excesso e não deixar que isso desorganize toda a sua vida;

Administre expectativas, pois pode ser que algumas não se realizem neste mês, deixando-o desapontado se apostar todas as fichas em algo;

Atenção com estados emocionais como se vitimizar ou se sentir menos do que você realmente é. Eventualmente, há momentos assim, mas quem tem amigos e pessoas queridas pode pedir apoio nestas horas. Não tenha vergonha de pedir ajuda se tiver uma queda emocional ou se sentir confuso ou sobrecarregado. Medos, dúvidas e angústias podem emergir e um bom aconselhamento pode ser útil;

Se não estiver enxergando algo com clareza, evite tomar decisões importantes, já que há potencial para enganos.

Algumas pessoas podem lidar com indecisões, situações caóticas ou confusas. Consolo: a vida é feita de fases e tudo acaba encontrando um caminho.

Agora vem o lado positivo

Às vezes, adoecemos, pegamos uma virose ou temos outro problema que nos recolhe porque não estamos conseguindo processar emocionalmente algo, e esta é a maneira que o nosso inconsciente tem de nos fazer parar para refletir. Se acontecer com você, tire um tempo para pensar. E evite forçar um retorno rápido, pois às vezes o quadro só se prolonga com isto. Paciência para lidar com entraves pode ser importante, especialmente entre 10 a 18 de junho, quando Marte vai se opor a Saturno e vai requerer isto;

Como podem emergir questões, há toda uma abertura para terapias, das convencionais às alternativas. Muitas vezes, crises levam a explorar melhor o interior e com isto ter um novo direcionamento na vida. Reforçar a fé e a conexão com a espiritualidade pode ser uma positivo com o Sol em uma Casa ligada ao fluxo do Universo. É um mês para trabalhar melhor o inconsciente e, como você vai ver ao longo do texto, o outro pode dar uma ajuda valiosa;

Tenha algum tempo para ficar sozinho. Alterne o movimento geminiano do Ascendente com horas para ficar consigo mesmo e organizar o seu interior.

Período pede para aproveitar o que estiver fluindo e ter paciência com o que não estiver

Netuno próximo ao Meio-do-Céu, e ainda na Casa 9, pode nos inspirar para metas de vida, estudos, viagens e vontade de crescer.

Mas algumas coisas podem não ser rápidas e ter demoras e adiamentos (Sol/Lua em quadratura com Netuno), certos objetivos, questões legais e jurídicas, enquanto outras vão fluir (Marte em trígono com Netuno). Tente perceber, assim, onde a energia estiver fluindo, pois é nisso que você deve investir enquanto vai precisar aguardar com paciência as outras questões que podem não estar maduras.

A parte espiritual, para quem tem esta conexão, pode ser algo importante neste mês. Mas também é preciso atentar com falsos gurus, promessas ou até expectativas suas. Por isto, busque inspiração, mas sempre com bom senso.

Conheça o canal Espiritualidade do Personare

Seriedade com finanças e com assuntos importantes

Saturno e Plutão na Casa 8 podem trazer crises financeiras, pessoais e/ou necessidade de transformação. Cortes e medidas mais drásticas podem ser importantes para minimizar crises e quadros que seriam piores mais à frente. Assim, trate de forma séria assuntos importantes, fazendo aquilo que for preciso. No plano coletivo, há chance de cortes financeiros e restrições.

Mais pessoas podem passar por cirurgias necessárias neste mês (ex: joelho, catarata). Mas isto, de certa forma, pode estar favorecido, já que a Lua e Sol na Casa 12 muitas vezes tiram de circulação e falam de um tempo de mergulho interior. Se a parada for apenas física, como uma cirurgia que pede um tempo em casa, você pode geminiamente fazer cursos online, ver vídeos e ler assuntos que lhe interessem.

Marte em Câncer: energia emocional e garra

Marte está em Câncer, onde a energia emocional se converte em garra. Use-a para conquistar seus objetivos, inclusive materiais (proximidade de Marte com a Casa 2, Casa do dinheiro).

Esta garra vai ser importante neste mês, especialmente porque no mapa de lunação Marte já se aproxima de uma oposição com Saturno, que se torna exata entre os dias 10 e 18. Muitas coisas neste mês podem depender de persistência e paciência Tudo atrasa e emperra mais com este aspecto, e também pode haver sobrecarga.

E lembre-se de leveza e humor com Gêmeos no Ascendente para aliviar pressões que possam surgir. Atenção também para o período de 15 a 24 de junho, quando uma oposição de Marte com Plutão traz mais riscos, intensidade e potencial de crises, pedindo cuidado para não cair em complicações desnecessárias.

Período positivo para demonstrar afetividade

Sobre o amor e relações, o planeta Vênus está fortalecido em seu próprio domicílio, Touro. Assim, vamos ter potencial para relações afetuosas e mais estáveis, e com intimidade e profundidade, com o trígono de Vênus com Plutão e Saturno. Assim, este é um dos pontos fortes deste mapa de lunação.

Como Vênus está na Casa 12, amores, por algum motivo, podem ser mantidos com maior discrição ou segredo. Ou pode ser importante ter momentos a sós com o(a) o seu(sua) amado(a). Capriche no erotismo e sensualidade, favorecidos por Vênus em Touro. Para os não comprometidos, o mês é expansivo para buscar contatos, mas leve-os depois para um contexto de maior intimidade, investindo na pessoa que lhe despertou interesse.

Expansividade nos relacionamentos e renovação em grupo

Os exuberantes Júpiter e Urano ocupam casas de relacionamentos, prometendo relações expansivas, muita troca produtiva com o outro, potencial de conhecer pessoas interessantes e estímulo em grupos e amizades.

O outro pode expandir horizontes e as interações tendem a ser animadas (Júpiter na Casa 7). Além disso, as vivências em grupo ou com amigos podem ser criativas e surpreendentes (Urano na Casa 11).

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]