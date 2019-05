Mudanças simples de hábito para dormir melhor

Acordar cedo pode ser uma tarefa muito difícil para quem dorme tarde, tem insônia ou chega do trabalho agitado, mas pode ser extremamente eficaz para conseguir aumentar a qualidade de vida. Você já ouviu falar dos benefícios de acordar cedo?

Muitas pessoas acreditam que sofrem de insônia, mas na verdade, o que elas têm é indisciplina com relação ao sono. Outras pessoas sofrem de insônia de verdade e tentam de tudo para não sofrer as consequências por não dormir porque percebem que a falta de noites bem dormidas afeta a rotina inteira.

Dificuldade para dormir e indisciplina com o sono

Existem aquelas pessoas que pegam no sono praticamente ao se deitarem na cama. Entretanto, para quem tem um ritmo mais acelerado, mais ansioso e mais desperto aos estímulos externos, desligar a mente é algo mais complexo e exigem hábitos mais saudáveis. Quando se é muito atento ao que vem de fora e quando se tem uma mente muito acelerada, é necessário alguns cuidados para não interromper o ciclo do sono.

Dicas para relaxar, ter uma boa noite de sono e dormir bem

Mas com alguns passos é possível criar um ambiente convidativo ao sono:

Evite qualquer feixe de luz no quarto, mesmo que seja um abajur; Televisão deve ficar desligada na hora de dormir, mesmo que você tenha o hábito de achar que se a televisão ficar ligada num canal passando um programa aleatório, você vai dormir rápido. Isso é um mito porque o sono é atrapalhado pelo barulho e pela luz que vem da televisão; Evite computador e celular no quarto. É importante que o quarto seja um local de sossego, em que sua mente já entenda que lá é o lugar para relaxar e se desligar do mundo exterior; Evite barulho no quarto. Para o corpo e a mente descansar é importante um ambiente silencioso. Mantenha o hábito de dormir em determinado horário. Isso faz com que sua mente e seu corpo se acostumem a relaxar todos os dias no momento escolhido por você.

Mudança de hábitos diários

Muitas vezes as pessoas querem conquistar novos horizontes, mas continuam tendo a mesma atitude. É muito mais difícil conseguir o que se quer se você não aceitar mudar sua rotina.

Quando se observa seus hábitos e tem uma visão crítica sobre seus próprios resultados, se consegue descobrir o que é preciso mudar para se sentir melhor. Então, fazer mudanças na rotina que não seja nada radical pode aumentar a qualidade de vida e uma das primeiras mudanças deve ser dormir melhor.

Benefícios de uma boa noite de sono

Uma boa noite de sono melhora o humor e previne doenças. Em contraste, uma noite mal dormida pode baixar sua imunidade, gerar crises alérgicas, te deixar mais propenso a gripes e resfriados e outras doenças. Sem falar nas doenças autoimunes que veem o corpo de uma pessoa que dorme mal como um lugar para se desenvolver.

Dormir bem faz com que você acorde disposto a viver sua rotina de maneira mais presente, com muito menos insegurança e dificuldades inclusive para ter raciocínio e atitudes rápidos. Quantas pessoas encontramos pela manhã que dirigem mal, falam mal e nem mesmo parecem despertos.

Isso tem relação com o uso inadequado de seu momento de sono. Pessoas com problema de qualidade de sono têm grandes chances de ter uma memória fraca, principalmente a memória recente. Além disso, se uma pessoa passa vários dias com insônia, a capacidade de concentração cai muito.

A insônia também pode ter relação com compulsões alimentares, pois o corpo sem descansar as horas que ele precisa tende a buscar por mais alimento, principalmente carboidratos.

Ficar sem dormir a quantidade de horas necessárias para descansar também pode causar irritabilidade e falta de paciência em pessoas que tendem a se afetar por não descansar o corpo e a mente. Sabe aquela sensação de tristeza que pode vir de repente ou constantemente? Ela também pode estar associada a noites em branco.

Não podemos esquecer que realmente há distúrbios que geram um sono não regenerador nem repositor de energia. Um desses distúrbios é a apneia e para saber se você tem algum distúrbio de sono, é importante consultar um neurologista ou um psiquiatra para fazer um exame chamado Polissonografia e avaliar suas variações biofisiológicas durante o sono.

Se você é uma pessoa que não tem nenhum distúrbio de sono grave, busque mudar sua rotina, experimente por duas semanas esse passo a passo e veja se você vai se sentir melhor.

5 Dicas para dormir melhor e acordar com mais disposição

Busque fazer com que seu quarto esteja de acordo com os tópicos que eu apontei acima; Para o dia seguinte, organize na sua mente ou anote em um bloco de notas o que você vai fazer; Antes de dormir, separe a roupa que você vai usar para as suas atividades para não perder tempo pela manhã pensando no que vai vestir; Mesmo que você siga os passos acima e ainda sinta alguma dificuldade com o sono, coloque uma música de meditação instrumental ou com a voz de alguém guiando o sono. (Aí, a dica de não ter um celular no quarto pode ser quebrada, mas o importante é tapar a claridade que vier do celular, ok?). Feche os olhos e busque uma posição confortável para dormir. Coloque o despertador para tocar num horário mais cedo do que você costuma acordar e busque respeitar esse ritmo durante toda a semana, mesmo nos dias em que você não trabalha. Aos poucos, coloque o despertador para tocar mais cedo até chegar num horário que te agrade para fazer as atividades que você quer fazer durante o seu dia.

Depois de uma boa noite de sono, siga essas dicas de como iniciar as suas atividades com mais qualidade:

Antes de sair da cama, respire fundo e busque meditar por no mínimo 5 minutos. Este hábito vai fazer com que você quebre o ritmo de pular da cama e sair correndo. Respire fundo e deixe sua mente livre de preocupações neste momento. Você pode pensar numa imagem que te agrade ou simplesmente imaginar uma tela em branco. Em seguida, agradeça por mais um dia de vida. Agradeça pela oportunidade de estar vivo, com saúde e a sua capacidade de fazer o que você quer. Levante da cama e vá ao banheiro. Depois beba um copo de água ou suco de limão e coma alguma coisa saudável. Se arrume e você já pode começar a pensar nas atividades que você quer fazer durante o seu dia.

4. Você pratica algum esporte? Tente fazer atividades físicas semanalmente. Se não pratica, comece com uma simples caminhada. Use seu celular e escute áudio livros de assuntos do seu interesse. É importante que esse conteúdo seja enriquecedor, porque esse momento é de aprender preenchendo seu dia de bem-estar.

Adicionando essas atividades, você vai perceber que sua nova rotina de atenção diária com você vai mudar para melhor a sua vida.

Essa nova rotina vai mexer com aquelas sensações de mal estar que muitas vezes pode acontecer durante o dia, vai mexer com a sua autoestima, vai te colocar em uma atividade constante de aprendizado, te permitindo aproveitar muito mais do seu dia, sem falar no aumento da sensação de aproveitamento do seu dia, não só com afazeres, mas com atividades que aumentam sua sensação de satisfação.

Você vai se perceber uma pessoa capaz de realizar muito mais atividades e, principalmente, cuidando da sua saúde, do seu bem-viver.

Depois me conte o que mudou e os benefícios que sentiu. Fico curiosa para saber de você!

Bruna Rafaele

Psicanalista lacaniana, Mentora (FGV) e Mestre em Estudo da Linguagem (PUC-Rio). Atende pessoalmente e online.

