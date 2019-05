NaturalTech 2019: novidades para uma vida saudável

A NaturalTech é o principal encontro do país que levanta a bandeira de uma alimentação mais saudável e natural. Em sua 15ª edição, a feira reúne empresas e produtos que estão comprometidos não apenas com uma tendência voltada para uma alimentação mais consciente, como também para sustentabilidade global. A Naturaltech 2019 acontece entre os dias 5 e 8 de junho, no Anhembi, em São Paulo.

A busca por uma vida saudável está em alta no Brasil. Segundo o Instituto Euromonitor, o consumo consciente na indústria de alimentos, cosméticos e até na moda, ganha cada vez mais adeptos e espaço.

Produtos saudáveis – entre eles podemos citar os funcionais, probióticos, integrais, vegetarianos, livres de ingredientes como glúten e lactose e com certificação orgânica -, movimentaram mais de R$90 milhões no país em 2017. Um aumento de 9,5% em comparação com 2012.

Valeska de Oliveira, gerente de Negócios da Naturaltech, diz que a feira traz inovação, tecnologia e atrai visitantes conscientes e antenados. “O compromisso do evento é agregar diversas tribos e aproximar setores, com o objetivo de levar conhecimento, informação e interação”, explica.

Selo Viva verde: vida saudável e compromisso com a sustentabilidade

Em sua última edição, o evento atraiu cerca de 40 mil visitantes e o grande destaque para para 2019 é a comemoração dos 15 anos da feira. “ Além de trazer todas tendências e novidades do setor, temos o compromisso de incentivar a sustentabilidade. Por isso, iremos promover o selo Viva Verde entre os expositores que atendam alguns requisitos como a como a redução de plástico e o uso de materiais biodegradáveis, por exemplo” conta Valeska.

A iniciativa pretende engajar os expositores e os convida a gerarem o mínimo possível de resíduos, criando mecanismos que facilitem a coleta e reciclagem por parte da organização do evento.

Neste ano a feira contará com 672 expositores e mais de 1500 lançamentos entre alimentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza e tratamentos complementares.

Arena Inspiração: insights e reflexões na programação personare

“A parceria com a NaturalTech é bem especial para o Personare. Iniciamos na cobertura do evento em 2017 e, nesta edição, assumimos a curadoria do horário nobre da Arena Inspiração. Reunimos um time de especialistas em alimentação e também em Mindful Eating, Theta Healing, Yoga, Coaching de Saúde para abordar o tema de forma holística, que é sempre o diferencial do Personare”, Conta Carolina Senna, sócia-fundadora do Personare.

O interesse em desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis tem crescido. Mas, muitas vezes, uma crise pessoal e desequilíbrios emocionais podem afetar a relação das pessoas com a comida. Neste contexto, a programação do Personare na Arena Inspiração, objetivo tem o propósito de mostrar alguns caminhos aos visitantes.

“Nosso objetivo é ajudar as pessoas a entenderem e harmonizarem a relação entre emoções e alimentação. O público que frequenta a feira, muitas vezes já sabe o que fazer para se alimentar melhor, mas outras áreas da vida e seus desafios acabam influenciando a pessoa e o caminho natural é descontar os problemas na comida e na bebida”, finaliza Carolina.

Com a programação da Arena Inspiração, os visitantes vão poder entender que quais desafios pessoais estão levando para a para a mesa e traremos vivências e técnicas para que as pessoas possam lidar melhor com tudo isso.

Confira a programação da Arena Inspiração

Participe da programação Personare na Naturaltech 2019, de 05 a 08 de junho no Anhembi. Inscreva-se e acompanhe as palestras e vivências com nossos especialistas.

Quarta-feira – 05/06

18h | Gabi Squizato – Crenças limitantes, autoimagem e hábitos alimentares nocivos

Muita vezes, quem mais entende de alimentação saudável é justamente quem está insatisfeito com o próprio corpo. Nessa palestra, entenda como modelos de pensamento enraizados afetam sua autoimagem e acabam levando a hábitos nocivos.

19h | Virgínia Nowicki – Mindful Eating: Aprenda a Praticar

Comer na frente da TV, do computador, ou sem uma conexão com o alimento, podem ser os maiores vilões do emagrecimento e da digestão. Nessa vivência aprenda a praticar o Mindful Eating e veja como práticas simples podem afetar profundamente sua relação com o corpo e a comida.

Quinta-feira – 06/06

18h | Cristiane Cruz – Como a pressão da mídia afeta nossa relação com a comida

O padrão de beleza veiculado pela mídia pode levar a uma percepção distorcida da própria imagem, gerar insatisfações em relação ao corpo e impactar a forma como nos alimentamos. Nessa palestra entenda como evitar se envolver com pensamentos de comparação e também como identificar e tratar transtornos alimentares.

19h | Karen Schlösser – Compulsão por açúcar e variação de humor

Quantas vezes não nos sentimos reféns do insaciável desejo por doces, chocolates e massas? Nessa palestra, entenda o que está por trás dessa vontade e como ela impacta sua humor e disposição. Aprenda também como sair desse círculo vicioso.

Sexta-feira – 07/06

18h | Carolina Senna – Como as emoções afetam nossa relação com a comida

Quando pensamos em criar hábitos saudáveis, logo vem à mente o idéia de "força de vontade". Nessa vivência, você descobrirá porque essa é uma das maiores falácias em alimentação e aprenderá como desenvolver estratégias para reequilibrar sua relação com a comida.

Pessoas que não conseguem mudar os hábitos de alimentação sempre caem em uma mesma armadilha. Nessa vivência, você entenderá a fundo essa ilusão coletiva e aprenderá como começar a equilibrar sua relação com a comida e o corpo de forma definitiva.

19h | Malu Paes Leme – Alimentação Intuitiva, como ouvir o seu corpo e dar o que ele precisa

Como viver seu dia a dia no maior potencial, em conexão com seu propósito? Nessa vivência, reflita e descubra como viver a vida, a saúde e a alimentação que tanto deseja, com prazer e conexão.

Sábado – 08/06

18h | Fabiano Benassi – Exercícios de respiração para lidar com compulsão e ansiedade

Na hora que bate a vontade, a ansiedade e o cansaço do dia, é difícil resistir às famosas comidas de conforto. Nessa vivência, aprenda exercícios simples de respiração do Yoga, que vão te ajudar a lidar melhor com o estresse do dia-a-dia e com a sua alimentação.

19h | Melissa Setubal – Alimentação, emoções e os ciclos femininos

O corpo-mente da mulher tem um ciclo interno, como das estações do ano na natureza, que pode se beneficiar de uma alimentação cíclica, que respeita as necessidades nutricionais e energéticas de cada fase, da ovulação à menstruação. Entenda, nessa palestra, como se alimentar de forma a favorecer a natureza hormonal feminina, assim como nutrir suas emoções e amor próprio.

Personare na Naturaltech 2019 Participe da programação Personare na Naturaltech, de 05 a 08 de junho no Anhembi.

