Dia Internacional do Yoga Movimenta a cidade do Rio de Janeiro

Se você pratica ou tem interesse em conhecer mais do Yoga anote na agenda: no domingo, dia 23 de junho, o Museu da República receberá diversos praticantes e escolas desta prática milenar numa grande comemoração do Dia Internacional do Yoga, evento que chega à sua 5ª edição, organizado pela Arte de Viver. A novidade este ano é a parceria com o Consulado da Índia no Rio de Janeiro, comemorando também os 150 anos de Mahatma Gandhi.

O evento prevê ainda uma série de aulas e debates abertos ao público gratuitamente e uma atividade surpresa que está sendo preparada pelo Consulado para o dia 21 de junho, data oficial escolhida pela ONU para marcar o Dia Internacional do Yoga em todo o mundo.

Dia Internacional do Yoga: voltado para crianças, jovens e adultos

Aulas de yoga, meditação, oficinas, música, dança e exposição de fotografias fazem parte da programação do dia 23 de junho, no Museu da República, com atividades para crianças, jovens e adultos. O evento também terá comidas típicas, artigos relacionados à prática do yoga, cultura indiana e livros na feira Vida Liberta. Já estão confirmados nomes consagrados do yoga como o Dr. Ruguê e os professores Maurício Salém, Thiago Leão, Horivaldo Gomes e Coaracy Nunes, entre outros.

“Nosso objetivo, este ano é trazer uma das mensagens mais significativas do Yoga: a de união e compartilhamento”, explica uma das coordenadoras do evento, Carolina Jourdan. “É a primeira vez que tantas escolas de peso se reúnem participando ativamente da construção de um evento como esses. Isso é inédito no Rio de Janeiro”, explica.

“A cultura indiana é muito rica e o cuidado com a parte espiritual, na Índia, é uma realidade do cotidiano da população”, explica o cônsul Leonardo Ananda. “Todo mundo já conhece os benefícios das posturas de Yoga e das respirações para a saúde do corpo e da mente do praticante. Mas, o verdadeiro poder dessa tradição milenar está na forma com que afeta o gerenciamento das questões diárias, as relações interpessoais e a nossa forma de contribuir com o mundo”, complementa o professor Leandro Castello Branco.

Prepare seu tapetinho, as roupas confortáveis e fique de olho na programação!

Programação completa de pré-eventos do 5º Dia Internacional do Yoga

Maio

21/05 – TERÇA-FEIRA

19h30 – ARTE DE VIVER/CONSULADO: Roda de conversa com Swami Paramtej, Cônsul Leonardo Ananda e professor Leandro Castello Branco sobre “A cultura indiana e o Yoga no cotidiano”. (Livraria Argumento – Rio Design Barra – Av. das Américas, 777– Barra da Tijuca)

Dia 24/05 – SEXTA-FEIRA

9h – LEANDRO ARGON: Yoga Integral – com Leandro Argon (Icha) – Rua Conde Lages, 44 / 506, Glória

18h30 – MONICA MIRABAI: Yogaterapia em grupo, com Monica Maia (Mirabai) – Saraswati Studio (Av. Ataulfo de Paiva, 706 / 201 – Leblon)

Dia 25/05 – SÁBADO

10h – ROBERTA REPETTO – Yoga na Casa Shala (Rua Embaixador Carlos Taylor, casa 73/108 – Gávea)

10h – CAROL JOURDAN – Aula Yoga em família com o Mama Amma no jardim do Palácio do Catete – Museu da República (R. do Catete, 153 – Catete)

10h30 – LEANDRO ARGON: Palestra: Educação integral: Os princípios filosóficos de Sri Aurobindo, com Leandro Argon (Icha) – Rua Conde Lages, 44 / 506, Glória

14h – MONICA MIRABAI E LEANDRO ARGON: Movimento Panapaná – Consciência do ser e dança indiana, com Monica Maia (Mirabai) e Leandro Argon (Icha) – nos jardins do MAM (Aterro do Flamengo)

26/05 – DOMINGO

10h30 – ROY TORANZO: Aula de Yoga com Sukha Yoga no Museu de Arte Contemporânea (MAC) em Niterói – Mirante da Praia de Boa Viagem.

30/05 – QUINTA-FEIRA

18h – AMALA PIZZOLATO: AULÃO DE YOGA com Amala Pizzolato, na ONG Dançarte (Av. Nossa Sra de Fátima, 22 / sobreloja – Bairro de Fátima)

Junho

ARTE DE VIVER – Na primeira semana de junho, o aluno pode fazer qualquer aula do Centro Sri Sri Yoga da Arte de Viver, em Botafogo, por apenas R$ 10,00. Informações pelo (21) 2624-1900

01/06 – SÁBADO

18h – HORIVALDO GOMES: SATSANG com Horivaldo Gomes na Associação Nacional de Yoga Integral – ANYI (Rua Alberto de Sequeira, 64, Tijuca, perto do metrô Afonso Pena)

02/06 – DOMINGO

9h – Aula de Yoga com Roberta Repetto e Luciana Brites, da Casa Shala, no Arpoador.

9h – ARTE DE VIVER – Manhã de Yoga com a Arte de Viver no jardim do Palácio do Catete – Museu da República (R. do Catete, 153 – Catete)

10h – LEANDRO UCHOAS: Palestra “A Cultura de Paz em um mundo de conflitos”, no Museu da República – Palácio do Catete (R. do Catete, 153 – Catete)

07/06 – SEXTA-FEIRA

18h – PREMSHEELA – Satsang com Premsheela, musicista, cantora e letrista indiana do Sri Aurobindo Ashram na Associação Nacional de Yoga Integral – ANYI (Rua Alberto de Sequeira, 64, Tijuca – Perto do metrô Afonso Pena)

18h30 – LUCIANA LOBO: Prática de yoga para pacientes oncológicos no YogaPICs (Rua Voluntários da Pátria, 445, sala 508 – Botafogo) – Apenas 10 vagas. Reservas: (21) 99922-6891 ou [email protected]

08/06 – SÁBADO

10h – TININHA VIDAL: Yoga com a Academia Puri na Praça Zózimo Barroso do Amaral (em frente à Av. Visconde de Albuquerque)

17h – MAURÍCIO SALÉM – Palestra o Riso e a gargalhada ajudando nos estados meditativos, seguida de um aulão de Yoga do Riso na Academia Brasileira de Yoga (Rua Visconde de Pirajá 318, sala 204, Ipanema)

18h – HORIVALDO GOMES: SATSANG com Horivaldo Gomes, na Associação Nacional de Yoga Integral – ANYI (Rua Alberto de Sequeira, 64, Tijuca, perto metrô Afonso Pena)

09/06 – DOMINGO

9h – ROY TORANZO: Yoga com Sukha Yoga na Praia de Icaraí (Altura da Rua Otávio Carneiro)

13/06 – QUINTA-FEIRA

10h – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Vivian do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

19h15 – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Carol do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

14/06 – SEXTA-FEIRA

10h – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Vivian do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

13h – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Kadu do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

18h30 – LUCIANA LOBO: Prática de yoga para pacientes oncológicos no YogaPICs (Rua Voluntários da Pátria, 445, sala 508 – Botafogo) – Apenas 10 vagas. Reservas: (21) 99922-6891 ou [email protected]

19h40 – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Philipe do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

15/06 – SÁBADO

7h às 13h30 – Meditação, aula de Dança Contemporânea, do Ventre, Tribal, Circular, Indiana. Na Associação Nacional de Yoga Integral (ANYI) – Reservas: pelo (21) 99965-8252 / 2222-2148 – (Rua Alberto de Sequeira, 64 – Tijuca)

9h – ANA OLÍVIA: Inauguração do Núcleo de Bem-Estar e Saúde (Nubes) da ONG Yoga na Maré (Rua Santa Rita, 52 Nova Holanda – Maré)

9h – COARACY NUNES – Aula de yoga com The Museum of Yoga na Praia de Ipanema (em frente à Rua Joana Angélica)

12h30 – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Luiza do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

16h – ARTE DE VIVER – Yoga e meditação na Praia da Barra (Praça do Ó)

16/06 – DOMINGO

8h – THIAGO LEÃO: Aula de yoga com Instituto Hermógenes na Praia da Barra (em frente à Ponte Lúcio Costa, entre os Postos 5 e 6)

10h15 – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Coaracy do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

Semana do evento principal

17/06 – SEGUNDA-FEIRA

10h – COARACY NUNES: Chakra Yoga com Ronaldo Pedro do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

11h – COARACY NUNES: Yoga para gestantes com Lolo do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

13h – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Kadu do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

19h30 – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Patrick Gomlevsky do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

20h30 – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com André do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

18/06 – TERÇA-FEIRA

10h – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Vivian do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

19h15 – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Carol doThe Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

19/06 – QUARTA-FEIRA

10h – COARACY NUNES: Chakra Yoga com Ronaldo Pedro do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

13h – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com Kadu do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

18h30 – DÉBORAH WEINBERG: Iyengar yoga no Humaitá, com Centro de Iyengar Yoga Deborah Weinberg – Reservas: [email protected]

19h30 – COARACY NUNES: Chakra Yoga com Ronaldo Pedro do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

20h30 – COARACY NUNES: Vinyasa Yoga com André do The Museum of Yoga Jardim Botânico (Rua Jardim Botânico 86)

20/06 – FERIADO

21/06 – SEXTA-FEIRA

18h30 – LUCIANA LOBO: Prática de yoga para pacientes oncológicos no YogaPICs (Rua Voluntários da Pátria, 445, sala 508 – Botafogo) – Apenas 10 vagas. Reservas: (21) 99922-6891 ou [email protected]

23/06 – DOMINGO

8h às 18h – Evento principal em comemoração ao 5º Dia Internacional do Yoga no Museu da República (R. do Catete, 153 – Catete)

+ Você nasceu no primeiro ou no último dia de um signo? Entenda melhor as datas dos signos.

+ Descubra gratuitamente qual é o seu signo ascendente.

+ Jogue o Tarot do Amor e descubra os aspectos positivos, melhores ações e um conselho final para a sua vida amorosa.

+ No que você deve focar para resolver um problema? O tarot responde.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]