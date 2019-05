Ballet Blend: o que é e como funciona?

O método Ballet Blend consiste na mistura dos exercícios específicos do repertório do ballet clássico com a ginástica localizada coreografada.Utilizando vários estilos de músicas, como clássica, contemporânea e pop, as aulas são dinâmicas e misturam exercícios na barra e sequências coreografadas.

As coreografias são planejadas para trabalhar o corpo como um todo. As aulas começam com uma sequência para membros inferiores na barra, seguida por coreografias específicas para membros superiores, inferiores, glúteos e adutores. Considerado como uma nova tendência fitness, os exercícios do Ballet Blend proporcionam além de melhora na disposição física, benefícios mentais e de diminuição do estresse.

Origem do Ballet Blend

Uni minha experiência de duas décadas como professora de dança à de personal trainer e criei o método para estimular a prática wellness. Percebia que minhas alunas de ballet tinham interesse em complementar a rotina com mais atividades físicas. E, ao mesmo tempo, notava que a musicalidade e a fluidez do balé clássico poderiam favorecer a concentração e o relaxamento para quem buscava equilibrar corpo e mente.

Benefícios do Ballet Blend

Trabalha o corpo como um todo: o aluno adquire tônus muscular e resistência Desenvolve capacidades físicas como força, equilíbrio e destreza Aumenta o condicionamento cardiorrespiratório Enfatiza o trabalho de alinhamento articular, melhorando a postura para o aluno. Desenvolve a memorização cognitiva Otimiza o bem estar mental e físico

Para quem quer começar a praticar o Ballet Blend

Como toda atividade física, para praticar o ballet blend é importante obter uma autorização médica para realizá-lo.

As aulas podem ser feitas online, no NAMU Cursos, ou presencialmente, no Estúdio Anacã, em São Paulo.

Anna Paula Martins

Bailarina certificada pela Royal Academy of Dance. Criadora do método Ballet Blend, ministra aulas presenciais em São Paulo e online no NAMU Cursos.

