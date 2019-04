Previsões da Numerologia para o amor em maio de 2019

Quer saber as tendências que maio traz para a sua vida amorosa? Com a Numerologia, é possível oferecer previsões personalizadas sobre o amor para solteiros e comprometidos, com base no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal.

As interpretações abaixo indicam as principais oportunidades e desafios que você tende a viver nos relacionamentos em maio de 2019. Mas vale lembrar que para uma visão mais profunda do seu momento afetivo, é indicado consultar a versão completa das análises numerológicas.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 6

Para solteiros(as)

Você continua um período de três meses (iniciado em abril) bem dinâmico. Mas a liberdade afetiva em prol das oportunidades de expansão e novos projetos poderá ser diminuída em mMaio. Porque agora você provavelmente terá uma disposição maior em iniciar uma relação. Pois o 6 de seu Mês Pessoal já aponta uma inclinação mais romântica. E se quiser aproveitar o potencial conquistador tanto do 8 (de seu Trimestre) quanto do 1 (de seu Ano Pessoal), terá condições de começar efetivamente um relacionamento amoroso.

Para comprometidos(as)

Você já vem percebendo desde o mês anterior o quanto está numa fase provavelmente mais agressiva e impaciente. A combinação entre 1 (de seu Ano Pessoal) e 8 (de seu Trimestre Pessoal) mostra essa inclinação bem impositiva de sua vontade – o que pode representar embates e conflitos com a pessoa parceira.

Aproveite que um dos aprendizados do 6 (de seu Mês Pessoal) é o de buscar a conciliação por meio de uma atitude mais diplomática. Porque senão o risco de separação é forte. Para os que ainda não formalizaram a união com a pessoa com a qual se relacionam, este é um excelente mês para noivar e até mesmo casar.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 7

Para solteiros(as)

Por um lado, o medo de amar e receber traição, rejeição, abandono (conforme o 7 de seu Mês Pessoal aponta). Por outro, a coragem de se entregar a alguém e iniciar uma relação íntima ocorrem. O 7 é medo. O 7 é fé. Fé para acreditar que o amor pode dar certo. E para confiar em alguém com quem almeja criar um laço mais profundo e satisfatório. Mas não precisa se jogar impulsivamente.

O 7 (de seu Mês Pessoal) e o 2 (de seu Ano Pessoal) pedem cautela, observação atenta aos mínimos detalhes sobre os valores e o comportamento do outro. Teste mesmo pra ver se a pessoa com a qual pretende se relacionar é confiável e realmente tem um forte desejo de se envolver com você.

Para comprometidos(as)

Por mais que neste ano você tenha percebido uma inclinação maior em estar ao lado de seu par e cultivar melhor um laço de mais união, neste mês de maio provavelmente precisará de mais tempo para si e seus projetos. Porque tanto o 1 (de seu Trimestre) quanto o 7 (de seu Mês Pessoal) simbolizam o desejo por mais espaço, mais recolhimento e dedicação aos seus próprios interesses pessoais.

Use as habilidades negociadoras do 2 (de seu Ano Pessoal) para expor diplomaticamente seus anseios por iniciar algum curso, estudo, pesquisa ou simplesmente se dedicar intensamente a um novo projeto ou nova experiência.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 8

Para solteiros(as)

Tendo em vista que o 8 (de seu Mês Pessoal) costuma indicar o potencial de reencontros, então, pode se deparar com alguém com quem já se relacionou. Nem que seja em pensamentos e ao perceber que – emocionalmente – ainda sente uma forte ligação com uma pessoa do passado. E isso pode gerar até mesmo um certo travamento ou limitação neste período de sua vida (que vem vivendo desde Janeiro) que é de se divertir, curtir e namorar mais. Pelo fato desse 8 também apontar para uma força materializadora considerável, então, pode ser que algum romance se solidifique, fique mais sério, seja construído.

Para comprometidos(as)

Pode ser que questões financeiras, profissionais ou de saúde alterem o seu humor no dia a dia com seu par. Cuidado para não se deixar levar pelo impulso de falar de um jeito muito autoritário, agressivo e destrutivo. Será um mês para desenvolver uma responsabilidade maior com as palavras enquanto estiver interagindo com a pessoa parceira. Suas palavras merecem construir e inspirar e não diminuir a pessoa amada.

Do mesmo modo, não se deixe subjugar por uma imposição tirana de quem se relaciona. Este período demandará acordos justos e uma significativa maturidade para reestruturarem o prazer entre vocês, inclusive sexual.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 9

Para solteiros(as)

Tanto o 9 (de seu Mês Pessoal) quanto o 5 (de seu Trimestre) se opõem substancialmente em relação às demandas do 4 (de seu Ano Pessoal). Ou seja, por um lado, um ímpeto de manter-se longe de qualquer compromisso afetivo. Por outro, o desejo de um vínculo mais sério e consistente a longo prazo. Pode ser até que você ouse experimentar se envolver numa relação, mas já perceba vários detalhes que precisam ser mudados, caso ambos queiram construir um laço efetivo. Relações virtuais ou a distância são valorizadas neste período.

Para comprometidos(as)

Como tanto o 5 quanto o 9 (de seu Trimestre e Mês Pessoais, respectivamente) simbolizam a forte necessidade de mudanças, estas podem vir por meio de crises. Crises que abalam a estrutura financeira, material e de saúde – seja do casal, sua ou da pessoa parceira. E que demandam novos hábitos e decisões importantes em prol da reconstrução deste relacionamento, especialmente sobre o que representa segurança para você e seu par.

Outra possibilidade quando os números 5 e 9 estão presentes é o de viagem. Pode ser uma viagem com a família (representada pelo 4) ou uma viagem longe da família. Por meio desta se desenvolve um novo nível de desapego (aprendizado significativo quando essas simbologias estão juntas). É melhor, portanto, receptividade para abraçar o novo e fazer renascer este vínculo. Ou simplesmente haver a decisão de que não dá mais para continuarem juntos.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 1

Para solteiros(as)

Esses três números que se conjugam no mês de maio em sua vida apresentam um denominador comum: a forte necessidade de liberdade. O 5, o 7 e o 1 são números mais focados em si, em seus próprios projetos, viagens e estudos. A busca por experiências novas e mais estimulantes é grande. Por isso, a sua predisposição talvez não seja de se comprometer afetivamente.

Poderá, sim, se envolver em relações virtuais, conhecer gente diferente em alguma viagem, ter algumas experiências (inclusive sexuais) que fogem ao que vinha sendo seu padrão, seu gosto, seu estilo. Abrir-se para o novo, livremente, sem preconceitos.

Para comprometidos(as)

Neste mês de Maio, será fundamental você ter espaço na relação para estudar, pesquisar, viajar, enfim, viver mais livremente. Se não houver essa condição de maior liberdade, menos cobrança e mais tempo para si, o risco de se impacientar, sentir insatisfação e querer chutar o balde será grande. Você precisará desse tempo para seus próprios projetos.

Além disso, esta fase de mudanças (representada tanto pelo 1 de seu Mês Pessoal quanto pelo 5 de seu Ano Pessoal) merece ser bem recebida por você, implementando-as. Propor novas experiências, inclusive sexuais, com seu par. Assim não espera uma crise vir e empurrar vocês a mudar ou mesmo haver uma traição no relacionamento.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 2

Para solteiros(as)

Este já é um mês bem apropriado para se relacionar. Ainda mais porque o romantismo é um atributo comum a esses três números que simbolizam esta fase de sua vida: o 6, o 9 e o 2. No mínimo, sentirá uma disponibilidade maior a estar junto com alguém. Tendo em vista que o 9 (de seu Trimestre Pessoal) aponta para a força de realizar um sonho, quem sabe você não inicia um relacionamento com alguém que é muito importante para você?

Preciso lembrar também que talvez para começar de fato um vínculo afetivo, a necessidade de se desapegar de alguém ou de alguma história do passado seja notória. Porque pendências e fim de ciclo colorem o 9 de seu Trimestre. Coloque um ponto final para iniciar uma fase mais satisfatória no amor.

Para comprometidos(as)

Muitas divergências e detalhes que até então não estavam incomodando tanto na vida a dois passam a ganhar evidência neste mês de maio. E isso pode implicar em conflitos constantes ou uma diferença muito grande entre você e seu par que precisam ser ajustados e resolvidos por meio de bastante diálogo.

Se há a fuga dessas questões, preferindo evitar as conversas, o risco da relação terminar é grande. É melhor encarar de frente e buscar acordos com a pessoa parceira, de modo a fazer esse vínculo renascer numa união ainda mais satisfatória entre vocês.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 3

Para solteiros(as)

As chances de se relacionar neste mês são grandes. Porque há uma tendência comum tanto ao 3 (de seu Mês Pessoal) quanto ao 2 (de seu Trimestre Pessoal): um maior romantismo. A disponibilidade em se relacionar. Claro que esse potencial afetivo lhe colocará de frente com o que o Ano Pessoal 7 vem lhe apresentando desde Janeiro: superar medos, limitações e crenças negativas (em todas as áreas, especialmente no amor). Vai depender de você ter a coragem de se abrir para uma relação que pode ser repleta de companheirismo e prazer.

Para comprometidos(as)

o desafiante Ano Pessoal 7, o qual lhe apresenta um 2019 de constantes autossuperações de limitações e medos, continua. Neste mês, como se encontra em dois ciclos diretamente associados ao amor (o Trimestre Pessoal 2 e o Mês Pessoal 3), será fundamental você contar com o estímulo e o apoio emocional de seu par. Inclusive, há um potencial para que se depare com certos bloqueios para expressar seu amor e buscar mais prazer (inclusive sexual) na vida afetiva.

Com a disponibilidade em se investigar, se conhecer mais profundamente, terá melhores condições de colocar a relação num novo nível de intimidade, profundidade e união.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 4

Para solteiros(as)

Se no mês passado houve um certo conflito entre o lado que desejava curtir e outro que almejava uma relação mais séria, agora em maio a predisposição em se comprometer pra valer ganhará. Porque a conjugação entre os números 8 e 4 sinaliza essa tendência a buscar de forma efetiva uma condição mais estável em sua vida. E isso pode representar construir um laço afetivo sólido e consistente a longo prazo. A não ser que se feche para alguma eventual relação para poder se dedicar mais à carreira, a exigentes deveres ou às responsabilidades familiares. Estas poderão tomar muito de seu tempo neste mês.

Para comprometidos(as)

A preocupação com segurança estará forte neste mês de maio. A vida financeira, sua, de seu par ou de ambos, demandará uma atitude mais realista. Organização, planejamento e economia. Disciplina e senso prático serão fundamentais. Inclusive, para reestruturar as bases deste relacionamento. Para quem ainda não formalizou o laço afetivo, este é um período excelente para cuidar de documentações e experiências que marcarão a efetividade e comprometimento da relação.

Em outras palavras, assumir namoro, noivar, casar, comprar a casa própria, um imóvel ou reformar a casa estão entre as possibilidades que caracterizam bem essa edificação da vida a dois.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 5

Para solteiros(as)

Este é um mês em que poderá se comprometer afetivamente ao fazer uma viagem ou curso. Também poderá refletir consideravelmente sobre o amor, seus relacionamentos do passado, etc. Afinal, tanto o 5 quanto o 9 (de seu Mês e Ano Pessoais, respectivamente) sinalizam essa predisposição a observar, questionar, pesquisar e obter respostas valiosas. No caso, sobre o amor. Ainda mais que está no Trimestre Pessoal 6, o qual sinaliza essa predisposição a viver uma relação, pois o romantismo impera nessa simbologia.

E tem esse lado também no 9 de seu Ano Pessoal. Se esses dois números superarem o ímpeto libertário do 5 de seu Mês Pessoal, o qual pode indicar uma fase de desejo por liberdade afetiva, as portas para o se relacionar estão abertas.

Para comprometidos(as)

Tendo em vista que tanto o 5 (de seu Mês Pessoal) quanto o 9 (de seu Ano Pessoal) costumam indicar uma fase de crises, então, pode se deparar com esses desafios em sua vida afetiva. O desapego ou mesmo o distanciamento físico em relação ao seu par poderão ocorrer. Talvez porque você precisará fazer alguns sacrifícios e se dedicar mais a algum parente ou aos familiares. Ou porque ficará longe da pessoa amada por motivo de viagem, seja sua ou de seu par.

O importante é se antecipar a qualquer surpresa e se abrir para o novo, para novas experiências, propondo novidades que vão trazer mais prazer e satisfação em seu relacionamento. Se não for possível fazer o laço de vocês renascer e se tornar mais estimulante, que tomem uma decisão justa e compreensiva de colocar um ponto final com maturidade.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

