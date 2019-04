Páscoa é sempre uma boa época pra se deliciar com chocolates. Melhor ainda quando a gente pode aprender e fazer as nossas versões mais saudáveis e tão deliciosas quanto! Nessa receita eu compartilho com você uma forma diferente de comer chocolate na Páscoa e que as crianças vão adorar! Que tal um pirulito de chocolate vegano?

Receita de Pirulito de Chocolate Vegano

Rendimento: 4 pirulitos

Ingredientes

240g de chocolate vegano (por volta de 3 barras de 80g);

1/2 xícara de pasta de cacau com amendoim (cacau nutty da marca Bioporã)*;

1/2 xícara de mix de castanhas;

12 colher de sopa de açúcar Mascavo ou de coco;

Pitadinha de sal marinho;

2 formas com 2 espaços e de acetato em forma de coelhinho (ou outra da sua preferência);

4 palitinhos para pirulito.

*Se não encontrar a pasta de cacau com amendoim, basta utilizar mais 160g de chocolate vegano

Modo de preparo

Coloque para assar o mix de castanhas em um tabuleiro no forno a 180 graus por uns 15 minutos ou até dourar. Reserve.

Derreta em banho maria o chocolate em barra.

Em um processador, misture o mix de castanhas com açúcar mascavo ou de coco e acrescente uma pitadinha de sal marinho.

Deixe processar no modo pulsar até ficar com alguns pedacinhos. Não deixe virar uma farofa.

Misture as castanhas trituradas ao chocolate.

Depois pegue uma forminha com formato de coelhinho, coloque o palito até o meio da cabeça do coelho e preencha a forma com o chocolate.

Leve para a geladeira por 10/ 15 minutos.

Tire da forma com cuidado para não quebrar.

Além de delicioso, é ótimo para dar de presente! Boa Páscoa!

Malu Paes Leme

Malu Paes Leme é chef autoditada, pesquisadora, health coach e autora do livro Alimentação Inteligente.

Email: [email protected]

Site: www.malupaesleme.com.br

[email protected]