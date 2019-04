Chocolate sem lactose: receitas para a Páscoa

A Páscoa está chegando e a cada ano que passa as opções de ovos aumentam: chocolate sem lactose, sem glúten, para veganos… tem para todos os gostos e bolsos!

Porém é importante lembrar: produto sem glúten e sem lactose não é sinônimo de produto saudável. Veja a lista de ingredientes no rótulo, você poderá ficar surpreso com a quantidade de conservantes, aditivos e açúcares.

É possível aproveitar a Páscoa e ainda assim fazer escolhas mais saudáveis ou pelo menos minimizar o uso de produtos muito processados.

Pensando nisso, hoje trago duas opções de doces para saborear nessa época e durante todo o ano que podem ser usados de diversas maneiras, inclusive para presentear!

Se o desejo por um ovo for muito grande, sugiro que compre um ovo simples, sem recheio e acrescente uma das duas opções abaixo. É uma maneira de economizar e ainda assim comer algo muito saboroso sabendo a procedência, ajustando ao seu paladar e colocando a quantidade de recheio que desejar!

Experimente e use a criatividade na hora de enfeitar!

Trufa de chocolate sem lactose com um ingrediente especial

Rendimento: 16 trufas | Tempo de preparo: 10 minutos + 1 hora de geladeira

Essa receita é surpreendentemente simples e deliciosa, preparada com um ingrediente inusitado: o abacate! Fonte de gorduras boas, vitamina E e magnésio, esse alimento é altamente benéficos para a saúde e é usado nessa receita para dar textura.

Não se preocupe: o abacate é neutro e não deixa sabor! Amasse bem para não ficar nenhum pedacinho, assim ninguém vai descobrir o ingrediente secreto.

Ingredientes

170 g de chocolate meio amargo em barra (sem glúten e sem lactose de sua preferência);

1/3 xícara de chá de abacate muito bem amassado;

1 colher de sopa de mel ou melado de cana para veganos;

1 pitada de sal;

1 colher de café de extrato de baunilha;

½ xícara de chá de farinha de amêndoas ou de coco para envolver as trufas.

Mode de preparo

Derreta o chocolate em banho maria. Acrescente o abacate, o mel, o sal e a baunilha. Misture até ficar homogêneo. Coloque em uma travessa e deixe na geladeira até firmar. Faça bolinhas e passe na farinha de amêndoas ou farinha de coco. Se a massa estiver muito dura após o período na geladeira, pegue pequenas porções e aperte com as mãos até ficar maleável.

Para usar como recheio no ovo de Páscoa: recheie a casca do ovo com a massa de trufa e deixe na geladeira até firmar. Dica: coloque uma fina camada de geleia de laranja ou de frutas vermelhas em cima da camada de trufa já firme e enfeite com castanhas picadas. Fica maravilhoso!

Creme de avelã para recheio de ovo de Páscoa de colher

Rendimento: 1 xícara de chá | Tempo de preparo: 25 minutos

Avelã com chocolate é uma das combinações mais amadas por chocólatras! A vantagem de fazer uma versão caseira é ter o sabor de avelã muito mais potencializado e livre de conservantes e outros ingredientes dispensáveis a nossa saúde. A avelã, assim como os outros tipos de oleaginosas, contém compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, que fazem super bem para a saúde. Também é possível fazer essa receita usando amêndoas, castanha de caju ou um mix com as três opções. Além de rechear ovos, é possível utilizar como recheio de bombons e tortas.

Ingredientes

1 xícara de chá de avelãs cruas e sem sal;

2 colheres de sopa de açúcar demerara;

6 colheres de sopa de leite de arroz ou de castanhas (ou a gosto);

1 colher de sopa de cacau em pó 100%;

1 colher de café de extrato de baunilha;

1 pitada de sal.

Mode de preparo

Misture o açúcar demerara com o leite de arroz até dissolver o açúcar. Reserve. Asse as avelãs no forno médio preaquecido a 180 graus por aproximadamente 10 minutos ou até dourar. Mexa as avelãs com uma colher na metade do tempo para que dourem por igual. Retire o excesso da pele das avelãs esfregando umas nas outras até a pele se soltar.

Bata as avelãs no processador até virar um creme homogêneo. Será necessário parar algumas vezes e raspar as laterais para que a mistura bata por igual. Acrescente os demais ingredientes e processe até formar uma massa lisa. Se desejar um creme menos grosso, acrescente mais leite vegetal. Despeje o creme na casca do ovo de Páscoa. Decore com morangos ou frutas vermelhas na hora de servir.

Monalisa Cavallaro

Nutricionista e terapeuta, trabalha integrando a nutrição do corpo, mente e alma. Intolerante à lactose, criou o blog "Diário Sem Lactose" – www.diariosemlactose.com. E-mail: [email protected] / Instagram: @monalisacavallaro

[email protected]