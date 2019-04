O que são alimentos probióticos e prebióticos?

Cerca de 70% do nosso corpo é formado por bactérias boas e ruins. Esse equilíbrio é fundamental para nossa saúde física e mental. É importante entender que o estilo de vida atual – estresse, alimentação pouco nutritiva, excesso de medicamentos (principalmente os antibióticos) e o afastamento do homem da natureza – tem causado desequilíbrio na nossa microbiota (conjunto de bactérias boas e ruins no nosso trato intestinal), favorecendo o aparecimento de doenças.

Os alimentos processados e os medicamentos aumentam as bactérias ruins, que se proliferam largamente, causando uma diminuição no exército das bactérias boas. Nesse estado, nosso organismo não consegue absorver os nutrientes dos alimentos e a imunidade cai.

O que são probióticos?

Probióticos são organismos vivos que conseguem ultrapassar a barreira do estômago, que é muito ácido, chegando ao intestino intactos. Os alimentos probióticos são naturalmente fermentados e biodisponíveis, e equilibram nosso trato intestinal, trazendo benefícios como:

Combatem as bactérias nocivas;

Reduzem processos inflamatórios;

Aumentam a imunidade;

Potencializam a capacidade do organismo em absorver nutrientes dos alimentos;

Minimizam os desarranjos intestinais.

Alimentos probióticos:

Chucrute : pode ser feito com repolho branco, roxo ou outro vegetal de sua preferência. Veja como fazer.

Kimchi : uma iguaria fermentada, típica da Coreia do Sul, feita a partir de vegetais e temperos .

Rejuvelac : bebida fermentada feita a partir de cereal integral.

Chá de Kombucha: bebida produzida a partir da fermentação de chás adoçados.

Kefir : leite fermentado produzido a partir dos grãos de kefir.

Tempeh : alimento fermentado a partir de sementes de soja branca da Indonésia. Veja aqui

Iogurte com culturas vivas : feito com microorganismos específicos para fermentar o leite.

Além dos alimentos naturais citados acima, é possível encontrar no mercado diversas marcas de probióticos em cápsulas. Se optar por essa alternativa, consulte seu médico para uma orientação mais precisa sobre qual o melhor produto e a dose indicada para seu caso.

Tomar iogurte uma vez por mês não vai resolver a questão, pois quando essas bactérias boas chegam ao intestino, elas duram pouco tempo, duas semanas no máximo. Por isso, os probióticos devem ser um hábito, bem como uma alimentação saudável e variada que inclua alimentos saudáveis, coloridos e prebióticos. Assim você oferece fibras e nutrientes variados ao organismo.

Alimentos prebióticos

Os prebióticos contêm fibras que não são digeridas no estômago, por isso chegam intactas ao intestino. É muito importante incluir esses alimentos no nosso prato pois irão estimular apenas a proliferação das bactérias benéficas.

Exemplo de alimentos prebióticos: dente-de-leão, raiz de chicória, banana, maçã, alho, cebola, aspargos, farelo de trigo e aveia.

Tanto os alimentos probióticos quanto os prebióticos beneficiam a sensação de bem-estar, como atuam na prevenção de doenças.

Virginia Nowicki

Apaixonada por alimentação orgânica, é graduada na Health Coach pelo Institute for Integrative Nutrition, em Nova York. Compartilha seus conhecimentos em seu blog (virginianow.com.br) e em seu canal no YouTube.

[email protected]