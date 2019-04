É possível transformar o sentimento de culpa?

Culpa. Como uma palavra tão pequena tem o poder de gerar tantas emoções? O sentimento de culpa pode abranger qualquer área da vida. Você se sente culpado(a) com frequência? É importante entender esse sentimento para que possamos buscar soluções e maneiras positivas de superá-lo.



No último episódio da websérie “Respira”, respondemos a questão da Cris R., sobre como lidar com a culpa: “Tenho 2 filhos e sinto muita culpa, pois optei por cuidar deles e estar mais presente em detrimento de uma formação acadêmica. Sinto que lhes ofereço pouca coisa por conta disso. Como lidar com essa culpa?”. Assista ao episódio completo no vídeo abaixo:

Para diminuir o peso da culpa, primeiro precisamos ter a consciência de que é impossível fazer tudo certo. Acertar completamente, do jeito que a gente acha que precisa acertar, é impossível. Fundamental é você ter a consciência das suas intenções e se apropriar disso. Afinal, como o outro vai receber independe de nós.

No caso da maternidade, por exemplo, mesmo que você tenha a melhor das intenções, a criança registra o que é passado a ela da forma que consegue no momento. Cada um assimila as situações com sua própria limitação emocional.

Se você não acha que fez o que foi possível, comece a fazer agora. Ainda assim, se não der, quando os filhos forem adultos eles têm a tendência de resolver o problema. Sempre dê o seu melhor agora.

Culpa x autorresponsabilidade

Passamos boa parte dessa nossa primeira temporada do “Respira” falando de autorresponsabilidade porque eu vejo que isso funciona. É importante diferenciar culpa de autorresponsabilidade. A culpa é algo que estamos inventando na nossa cabeça e nos leva quase sempre a uma situação vitimizada. Já a autorresponsabilidade é quando você assume os seus atos, sejam eles certos ou errados.

Possuidor da sua sinceridade, podemos de forma equilibrada e com as emoções amadurecidas, consertar ou fazer um presente melhor.



Caso você tenha deixado de fazer algo e esteja se sentindo culpado(a) por isso, compreenda que esta situação já foi feita e está no passado. Olhe para a questão, faça as suas reflexões e se aproprie dos aprendizados. De agora em diante você terá autorresponsabilidade com a maneira que irá agir que inevitavelmente produzirá o que estará à sua volta.



Perceba que o que está falando dentro de você e gerando culpa é um pensamento. É uma ideia que está na sua mente, e não a realidade que você está vivendo.

Como você está se sentindo? Tem alguma questão que não te agrada ou alguma situação que você não consegue resolver? Fique à vontade para fazer suas perguntas nos comentários do episódio. O Respira é uma troca nossa, para gerar reflexões que possam melhorar o seu dia a dia.

