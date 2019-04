Difusor de aromas pessoal: como usar no dia a dia?

Muitas pessoas me perguntam qual a melhor maneira de utilizar os benefícios da Aromaterapia e dos óleos essenciais. Existem vários tipos de difusores de aromas e colares aromáticos pessoais. Vai muito do gosto pessoal de cada um.

Se você gosta de algo mais rústico, é interessante procurar por algo mais artesanal, como crochê, capim dourado, cerâmica, cerâmica esmaltada, madeira e cristais. Esses modelos são para algo mais informal e têm um custo um pouco mais barato. Entretanto, a durabilidade não é tão longa, estragando com mais facilidade.

Se quer algo mais formal pode optar pelos colares aromáticos de prata, ouro ou ródio negro. Você encontra diversos modelos nesses materiais, eles são mais duráveis, mais bonitos e atraentes para uso no dia a dia. Os colares são a forma mais fácil de utilizar os óleos essenciais no dia a dia.

Como usar um difusor de aromas?

Após orientação de um aromaterapeuta em consulta e com o colar em mãos, dependendo do modelo você pinga 2 gotas do óleo essencial em um algodão pequeno e insere dentro do colar e usa durante o dia, pode trocar a cada 2 a 3 dias o aroma conforme orientação ou permanecer com o mesmo durante 7 dias, trocando a cada 2 a 3 dias. No vídeo abaixo, eu explico o passo a passo:

Alguns modelos já tem o material para ser inserido no colar, como os de prata e ouro. Nesse caso é só pingar as gotinhas no material e encaixar na peça.

Você ainda tem dúvidas sobre como usar ou onde comprar seu difusor ou colar aromático? Marque uma consulta e traga suas queixas para entender seu momento. Assim, posso indicar com segurança o melhor óleo essencial para o seu colar.

Foto: Pixabay

