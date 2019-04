Trânsito de Júpiter retrógrado em Sagitário sugere período de revisões

O planeta Júpiter entra em movimento retrógrado no signo de Sagitário no dia 10 de abril e permanecerá assim até o dia 11 de agosto de 2019. O maior planeta do sistema solar rege a forma como buscamos sentido para a nossa existência. Ele nos fala sobre fé, aprendizado e crescimento.

Durante o período de retrogradação, é importante ter uma atenção maior sobre os pontos que dizem respeito às funções que o planeta representa. No caso de Júpiter, os questionamentos vão ocorrer em áreas da vida das quais gostaríamos de expandir.

Como Júpiter retrógrado age em nosso cotidiano?

Na Astrologia, a retrogradação é um movimento celeste em que o astro parece andar para trás. Normalmente, é um o período que ocorre uma diminuição ou suspensão temporária da energia que o planeta entrega.

Porém, com a retrogradação de Júpiter em Sagitário os efeitos são sentidos de maneira mais concentrada e isso se depende da configuração natal de cada pessoa e como ela utiliza a energia potencial do seu mapa.

Para aqueles que possuem planetas nos graus que serão atingidos pela retrogradação de Júpiter (confira aqui com a amostra grátis do seu Mapa Astral), seus efeitos podem ser intensamente benéficos, especialmente se fizer contatos harmônicos (conjunção, trígono ou sextil) com planetas cuja energia se alinha a de Júpiter (Vênus, Lua e Sol, por exemplo). Isso ocorre porque esses planetas serão tocados 3 vezes durante esse trânsito, que dura cerca de 1 ano no signo de Sagitário. E, a cada novo contato, ocorrerá uma nova expansão.

Quando Júpiter, o grande benéfico, toca um ponto ou planeta mais de uma vez, estamos falando de novas oportunidades, que podem estar relacionadas à portas que foram abertas durante os contatos anteriores ou não. Por exemplo, você recebeu uma proposta de trabalho no primeiro contato de Júpiter que, por alguma razão, não "vingou". No segundo contato, Júpiter pode trazer uma nova proposta de trabalho ou, se estiver retrógrado, voltar a trazer aquela proposta feita anteriormente, mas agora com "outra cara". O mesmo se aplica para relacionamentos.

Além disso, estudos, cursos, viagens, generosidade e valores podem representar áreas que serão beneficiadas por esse trânsito celeste.

No entanto, o período também é marcado por revisões, questionamentos e pode indicar um momento para desacelerar. Uma certa lentidão é esperada. Principalmente no que diz respeito às crenças pessoais, crescimento e também aos processos de aprendizado.

Afinal, para que todas as oportunidades de expansão tipicamente Jupiterianas sejam ativadas, é fundamental permitir todas as revisões e reflexões que a retrogradação de Júpiter propõe.

Época de escolhas, expansão e esperança

No dia 10 de abril, quando o planeta estacionar aos 24 graus de Sagitário, prestes a entrar no movimento retrógrado, ele fará uma oposição com a Lua em Gêmeos. Isso pode indicar uma necessidade de escolha em áreas da vida que estão se expandindo ou existe um desejo de crescimento.

Pode ser que tenhamos que tomar uma decisão em relação a algo que sempre acreditamos muito (ainda dá para acreditar naquilo?), ou pode ser que a gente venha a questionar uma escolha feita anteriormente (antes de 10 de abril). Alguns podem precisar olhar para trás e rever uma decisão tomada. Ou ainda podem ser obrigados a decidir algo a respeito de um evento passado, cuja falta de decisão naquele respeito está impedindo sua expansão e crescimento.

Como a retrogradação ocorre com a oposição a Lua em Gêmeos, e a Lua está relacionada a eventos cotidianos, esta retrogradação pode se manifestar mais acentuadamente em um evento (ou eventos) específico(s) associado(s) aos assuntos de Gêmeos: comunicação, mensagem, contatos, etc.

Júpiter em quadratura com Netuno

Em 2019, Júpiter também fará 3 quadraturas com Netuno em Peixes. A primeira ocorreu no dia 13 de janeiro (14 graus), a segunda será no dia 16 de junho (18 graus) e terceira no dia 21 de setembro (16 graus). Para quem possui planetas em signos mutáveis nestes graus, é preciso uma dose extra de atenção aos exageros. Principalmente no que diz respeito aos sonhos e projeções.

Isso ocorre porque uma quadratura entre Júpiter e Netuno traz euforia, felicidade e esperança. Entretanto, também pode representar expectativas muito altas ou irreais. Assim, pode fazer com que perdemos um pouco a noção do limite e do bom senso.

Com Júpiter retrógrado, é válido questionar, recuar e considerar cuidadosamente os próximos passos. Observe de forma mais crítica como seu crescimento está ocorrendo e também como é possível conduzir as coisas daqui pra frente.

Durante o período da sua retrogradação (10 de abril até 11 de agosto), Júpiter transitará entre os graus 14 e 24 de Sagitário. Serão graus excessivamente sensíveis para aqueles indivíduos que possuem planetas em signos mutáveis (Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes) e também signos do elemento Fogo (Áries, Leão e Sagitário) nos mesmos graus.

Mais um excelente motivo para saber por onde esses planetas estão transitando no seu Mapa e, assim, tomar as devidas precauções. Na amostra grátis do seu Mapa Astral, você consegue identificar a casa e o signo onde Júpiter está.

O que considerar durante a retrogradação de Júpiter?

Faça uma revisão sobre seus processos de aprendizado e um questionamento sobre como você vem lidando com a sua fé;

e um questionamento sobre como você vem lidando com a sua fé; Reflita sobre qual área da sua vida você gostaria de focar e como esse crescimento mais intenso poderia refletir em outras esferas e aspectos do seu cotidiano;

e como esse crescimento mais intenso poderia refletir em outras esferas e aspectos do seu cotidiano; Caso exista alguma oportunidade do passado que você gostaria de revisitar , como dar uma segunda chance a algo ou alguém. A energia deste trânsito é indicada para esse tipo de revisão;

, como dar uma segunda chance a algo ou alguém. A energia deste trânsito é indicada para esse tipo de revisão; Avalie sobre quais áreas você precisa concentrar seu aprendizado e sua fé;

você precisa concentrar seu aprendizado e sua fé; Se puder, evite iniciar algo novo com Júpiter retrógrado. Mas isso se aplica somente a algo realmente novo, retornos para assuntos pendentes ou passados ficam favorecidos.

Onde está Júpiter no seu Mapa Astral? Qual o caminho para a sua realização? A posição de Júpiter no seu Mapa Astral pode te ajudar a entender o que te faz realmente feliz.

Faça seu Mapa Astral



Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]