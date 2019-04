Feng Shui: ache o Norte do seu imóvel sem bússola

Se você se interessa por Feng Shui, já deve saber que para aplicá-lo é preciso dividir a planta baixa em oito “fatias”, e então identificar os potenciais de cada uma delas.

O Feng Shui do Chapéu Negro é o tipo de Feng Shui mais popular no Ocidente. Nele, a referência para alinhamento do baguá é a parede onde se encontra a porta de entrada principal da casa. A partir dela se deduzem os outros sete “cantos”.

Além do Chapéu Preto, existe também o Feng Shui Tradicional Chinês, que é a técnica original dos antigos mestres de Feng Shui da China. Nessa escola, a divisão dos oito setores de uma planta baixa deve seguir o alinhamento das energias da natureza.

Por isso, as oito direções de uma construção coincidem com as oito direções da rosa-dos-ventos. Para identificá-las, é preciso usar uma bússola, encontrar a direção do Norte do imóvel e a partir dele marcar os oito setores.

Os oito setores e as dicas de Feng Shui

Ainda que você não seja um especialista em Feng Shui, saber fazer essa divisão vai permitir que aproveite as Dicas de Feng Shui para 2019 – Ano do Porco. E você vai poder também continuar aproveitando novas dicas no futuro, pois elas são publicadas todos os anos.

A marcação dos oito setores na planta baixa costuma ser um dos principais desafios para os interessados no Feng Shui Tradicional. Seja por não possuir uma bússola, ou pela dificuldade em transpor a informação da bússola para a planta baixa. Vale ressaltar que bússolas de celular não são confiáveis para medir o Norte de um imóvel, pois se desalinham com muita facilidade.

Mas agora eu vou ensinar você a completar essa tarefa com sucesso e se beneficiar das dicas para este ano. Eu criei um tutorial ilustrado completo, em formato de e-book, totalmente gratuito.

Nesse tutorial, eu explico, passo a passo, como usar ferramentas disponíveis na internet para encontrar a direção do Norte de seu imóvel sem precisar de uma bússola. Você também aprende a marcar os oito setores na planta baixa a partir do centro.

Com o e-book você recebe ainda um transferidor virtual, com a divisão das oito direções já marcada, pronto para aplicar em sua planta baixa.

Para baixar seu e-book grátis, clique aqui e preencha seus dados.

+ Quer entender melhor sua personalidade? Leia no seu Mapa Astral o significado da combinação do seu signo com o seu ascendente.

+ Aspectos positivos, melhores ações e um conselho final. Leia previsões para sua vida amorosa com o Tarot do Amor.

+ Sol em Áries marca início do ano novo astrológico. Veja previsões e tendências da Astrologia.

+ Entenda melhor Áries: signo da coragem, ação e efervecência de ideias.

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui – Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

[email protected]