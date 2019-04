ARCANO DO MÊS: A FORÇA

A carta do Tarot para abril de 2019 é A Força, geralmente representada por uma mulher abrindo a boca de um leão. A décima-primeira carta do Tarot traz arranjo simbólico do domínio dos instintos, já que o leão representa a parte pouco mapeada e, portanto, não domesticada de nossa alma.

Já a mulher pode ser vista como a personificação da destreza, tão necessária para driblar os desafios e o desconhecido para então alcançar objetivos. É por meio de uma postura meticulosa que essa donzela manipula a mandíbula da fera.

Para que haja certo domínio sobre o que podemos e devemos mudar em nossas vidas, esta é a postura nítida que o Tarot nos pede.

Tempo de fortalecer o coração

A fortificação das uniões estáveis está garantida com A Força. No Tarot, ela representa um momento de encanto e entrega a algo superior, que é o sentimento.

É tempo de firmar compromissos ou renovar os laços com quem amamos, por mais que haja desafios a serem encarados.

É mais do que indicado inovar dentro do namoro ou do casamento: rever a rotina, apimentar a intimidade e até mesmo variar a programação conjunta para não dar tanto espaço ao tédio. Mesmo assim, os sentimentos que estão fincados em solo firme não enfraquecem e nem se perdem.

Aos solteiros e descompromissados, a sensualidade é que tende a aumentar e a animar os momentos. O sexo será uma constante para quem se cuida e escolhe o melhor, já que existe uma busca progressiva da beleza do prazer. Isso pode desencadear em relacionamentos não necessariamente rápidos, mas significativos.

Vitalidade é força

Em vez de perigos e problemas, a saúde de modo geral tende a ser uma das prioridades. A Força nos dá noção de corpo, por isso é um bom investimento movimentar-se e não ceder ao sedentarismo.

Com a chegada do outono e do frio, as desculpas e as queixas sobre a forma física tendem a ser mais frequentes. Para evitar chateações com a própria imagem e com a autoestima, convém investir em aulas de dança, academia e treinos apropriados.

A Força pede para pegar leve, mas nem tanto! Em termos de possíveis problemas, a atenção recai sobre alergias, viroses e dores musculares. Támbém é necessário cuidar bem da saúde mental: menos irritação e mais paciência para lidar com a vida de modo sereno.

Pense em trabalho, e trabalhe!

A Força não dá tréguas. Se o problema é encontrar um trabalho, não há desculpa que impeça alguém de ir atrás, mesmo que seja um serviço temporário. Abril é o tempo de agarrar toda e qualquer oportunidade, porque as tendências são positivas nesse âmbito. Para quem já tem um emprego, fica mais clara a necessária manutenção do que se faz e do quanto se ganha.

A demanda tende a ser cada vez mais pesada, dadas as condições do país e do mundo.

Com isso, pode acabar exigindo trabalho braçal e causar até mesmo um esgotamento mental. Ainda assim, é um período de atenção e de confirmação dos próprios potenciais. Afinal, a A Força é a carta do Tarot que inspira atitudes e posturas sensatas em relação ao que e como deve ser feito.

Atenção às amizades

As pessoas tendem a estar cada vez mais seguras diante do que deve ser feito para alcançarem seus objetivos. Isso pode gerar choque de interesses ou de pontos de vista que nem sempre são favoráveis.

Os ânimos podem se exaltar se não houver paciência e consideração diante de visões e posturas diferentes ou mesmo contrárias às nossas.

A orientação do Tarot é para que possamos manter a firmeza e a franqueza. Sem, entretanto, entrar em embates desnecessários que só geram desavenças e inimizades com quem amamos.

Quem tem a força vence

Uma postura incisiva e perseverante é que pode fazer de abril um mês repleto de possibilidades significativas. Já reparou naquelas raras pessoas que com poucas palavras resolvem por inteiro uma situação problemática? É esse tipo de conduta serena que pode acabar com um bicho de sete cabeças e desfazer mal-entendidos. A Força é o arcano da persuasão em meio a ignorância e relutância em seguir pelo melhor caminho.

É prudente também refletir sobre nossa própria noção de força. Neste mês, podemos anotar as seguintes questões e respondê-las mentalmente. Se preferir, faça por escrito, sempre de maneira transparente e sincera. É assim que deixamos o melhor acontecer em nossas vidas. Vamos lá?

Primeira semana: O que eu estou retendo? Quais relações estou forçando?

O que eu estou retendo? Quais relações estou forçando? Segunda semana: Que tipo de pessoa eu considero forte? Quais são elas? Por quê são fortes?

Que tipo de pessoa eu considero forte? Quais são elas? Por quê são fortes? Terceira semana: Como está o meu poder de convencimento? Como eu manipulo as coisas e as pessoas?

Como está o meu poder de convencimento? Como eu manipulo as coisas e as pessoas? Quarta semana: Quais medidas estou tomando para atingir de fato os meus objetivos? Quais são meus maiores problemas?

