Previsões da Numerologia para o amor em abril de 2019

Quer saber as tendências que abril traz para a sua vida amorosa? Com a Numerologia, é possível oferecer previsões personalizadas sobre o amor para solteiros e comprometidos, com base no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal.

As interpretações abaixo indicam as principais oportunidades e desafios que você tende a viver nos relacionamentos em abril de 2019. Mas vale lembrar que para uma visão mais profunda do seu momento afetivo, é indicado consultar a versão completa das análises numerológicas.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 5

Para solteiros(as)

Você inicia um período de três meses bem dinâmico. Muitas oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Novos projetos, novas experiências. E todo esse ímpeto de progredir e obter mais destaque pode reduzir o tempo e a disponibilidade para o amor. De todo modo, em função de alguma viagem, curso ou novos contatos que estabelecer neste mês, você poderá conhecer alguém e viver uma aventura bem excitante.

Para comprometidos(as):

Pode acontecer de você ter mais liberdade e autonomia no relacionamento, como também pode acontecer uma crise financeira. Em vez de “chutar o balde”, procure direcionar a força de renovação deste período para buscar novas experiências (inclusive sexuais) e programas que podem trazer um algo a mais na relação.

Você estará fervendo de ideias e com uma vontade gigantesca de alcançar suas metas nos próximos três meses (Abril, Maio e Maio). Entretanto, tenha cuidado para não agir de forma muito agressiva e impositiva sobre a pessoa parceira. Aja com assertividade e espírito de justiça para não transformar seu relacionamento num rinque de discussões e embates de poder.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 6:

Para solteiros(as):

Tem um lado seu que estará mais carente e desejando companhia (conforme a simbologia do 2 e do 6 de seu Ano e Mês Pessoais). Há outro lado que poderá preferir a independência e a autonomia (conforme o 1 de seu Trimestre Pessoal sinaliza). É bem provável que a disposição em se relacionar predomine. E você poderá aproveitar o potencial de início destes próximos três meses (Abril, Maio e Junho) para, agora em Abril, iniciar um relacionamento amoroso.

Para comprometidos(as):

Provavelmente a impaciência com a pessoa parceira estará maior neste mês. Muitas divergências e até mesmo o conflito entre fazer o que você quer e a necessidade de tomar decisões em conjunto com o seu par poderão demandar muitos diálogos.

Será importante, portanto, dividir bem o seu tempo e a sua energia para seus próprios projetos pessoais e os planos e programas conjugais. Enfim, estar junto sem haver dependência. Muito pelo contrário, tendo mais espaço para sua individualidade se evidenciar, permitindo maior autonomia da pessoa parceira.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 7:

Para solteiros(as):

Tem um lado seu que estará bastante sociável (conforme a simbologia do 3 presente tanto no Ano Pessoal quanto no Trimestre Pessoal). Todavia, neste mês de Abril, você também terá uma faceta antissocial, seletiva, desconfiada (como o 7 de seu Mês Pessoal sinaliza). Por isso, pode até haver oportunidade de se relacionar. Mas na hora da possibilidade de se comprometer, alguns medos poderão vir à tona (tais como de sofrer no amor, receber traição, etc.).

Por isso, você pode preferir não se entregar, fugindo da intimidade. E optar por viver alguns romances mais superficiais. Claro que, se quiser vencer a resistência, poderá já criar um vínculo forte com alguém.

Para comprometidos(as):

Você pode sentir uma necessidade maior de criar um novo nível de intimidade com a pessoa parceira, especialmente em termos sexuais. Buscar mais prazer. Uma viagem (potencial associado ao 7 de seu Mês Pessoal) pode representar uma ótima oportunidade para estreitar esse laço com seu par.

Ou mesmo um livro, um curso, uma ajuda terapêutica para saber como amar melhor e ter receptividade ao afeto da pessoa parceira. Também será necessário ter um cuidado especial na comunicação com seu par, uma vez que há de se deparar com mal-entendidos. Saber o que deve falar, como e quando dizer será essencial.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 8

Para solteiros(as):

Você perceberá um conflito entre estar com alguém e manter sua liberdade nestes próximos três meses (Abril, Maio e Junho). O 4 de seu Ano Pessoal sinaliza o desejo por um vínculo mais sério e seguro. O 5 de seu Trimestre Pessoal, por sua vez, aponta para o anseio em manter sua liberdade.

A tendência em querer construir um laço afetivo provavelmente vencerá, já que neste mês de Abril estará no Mês Pessoal 8. Inclusive, há chances de reencontrar alguém do passado neste mês. E de modo surpreendente. Uma relação, portanto, poderá ser retomada. Mas agora de uma maneira diferente, renovada.

Para comprometidos(as):

Você perceberá um lado seu querendo preservar certas condições em seu relacionamento, preocupando-se mais com a segurança (inclusive financeira, material) na vida a dois. Outro lado estará repleto de insatisfação, querendo novidades e novas experiências com a pessoa parceira. Saber o que manter e o que mudar será essencial. Aproveite que estará num mês de forte poder de concretização para planejar e já efetivar o que valerá a pena reconstruir e reestruturar em sua relação.

ANO PESOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 9

Para solteiros(as):

Este é um mês em que você não estará com abertura para um compromisso afetivo. A predisposição em manter-se livre tenderá a ser grande. Valerá a pena você usar toda a acentuada curiosidade e desejo de saber (tanto do 5 de seu Ano, quanto do 7 de seu Trimestre e do 9 de seu Mês Pessoal) para refletir significativamente sobre relações passadas e sua forma de amar e receber amor.

Vale enxergar com clareza o que precisa ser mudado quando estiver novamente com alguém. E desapegar-se de alguma pessoa ou do medo de amar. Aí sim poderá descobrir (por meio de viagens, cursos e processo terapêutico – altamente favoráveis neste período) quais as causas que te levam a fugir ou ter tanta desconfiança quanto a se entregar no amor.

Para comprometidos(as):

Provavelmente você precisará desenvolver um novo nível de desapego em relação à pessoa parceira neste mês de Abril. Viagens ou o distanciamento físico ou emocional podem marcar este período, propiciando a oportunidade de refletir profundamente sobre o que precisa ser mudado entre vocês. E principalmente sobre o medo e a resistência às mudanças e a se entregar para um nível mais intenso de intimidade.

O importante será reconhecer que as crises deste período repleto de insatisfação na vida a dois podem lhe apresentar a urgência de tomar decisões que façam renascer seu relacionamento. Se não for possível, após ter tentado, que você e seu par coloquem um ponto final de modo compreensivo.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 1:

Para solteiros(as):

Se você quiser aproveitar o potencial simbolizado pelo 1 de iniciar, ótimo. Direcione para a realização de um grande sonho, pois o 9 de seu Trimestre Pessoal assim sinaliza. Como está no Ano Pessoal 6, o qual tende a apontar para uma predisposição romântica maior, terá condições de começar um relacionamento bem marcante com alguém. Para isso, possivelmente necessitará se desapegar de alguém ou uma história do passado que não voltará mais. É hora de se desprender e se abrir para uma nova fase no amor.

Para comprometidos(as):

Diante da possível insatisfação com a pessoa parceira em decorrência de alguns sonhos e desejos consideráveis que vem nutrindo, será importante ter uma atitude mais assertiva e corajosa para reconhecer o que é ilusão ou excesso de expectativas irrealistas. Tente se concentrar numa meta romântica realizável.

Para isso, será fundamental reconhecer quais hábitos precisa deixar no passado e quais precisa desenvolver. Além, claro, de aceitar que uma fase entre você e seu par chega ao fim. Todavia, já apontando para uma nova, a partir da qual poderá fazer este vínculo renascer. Chegou o momento de começar um ciclo de mais romantismo e companheirismo, sem perder o espaço de autonomia, independência e individualidade tanto para você quanto para seu par.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 2

Para solteiros(as):

Você perceberá um aumento considerável de seu desejo por companhia neste mês, por viver um relacionamento nutritivo, satisfatório, repleto de companheirismo e confiança. Consequentemente, será necessário enxergar seus medos de receber traição ou rejeição.

Superar as desconfianças. Mas gradualmente, observando nos mínimos detalhes se a pessoa com a qual está se aproximando merece confiança e tem real afinidade com você. Vencendo a timidez e o receio de sofrer no amor, você poderá iniciar um relacionamento marcado pela profundidade e intensidade emocionais.

Para comprometidos(as):

Sua sensibilidade às necessidades de seu par estará acentuada. Com isso, poderá perceber facilmente o que a pessoa parceira está sentindo, desejando, temendo. Cuidado apenas para não se misturar tanto à pessoa amada e acabar absorvendo os problemas dela. E, assim, entrar numa dependência emocional tão forte que podem ter dificuldades para tomarem certas decisões.

O medo da separação ou da traição poderá ser mais acentuado neste período. Reconheça uma maior carência ou desejo de um companheirismo bem intenso, profundo e repleto de um novo nível de intimidade.

Saiba ajudar seu par e pedir ajuda quando necessário. Contar com o apoio de quem ama para você superar certas dúvidas, inseguranças e receios será essencial para estreitar o laço de confiança entre vocês. E também para resolverem alguns conflitos e divergências em pequenos detalhes que até então não incomodavam tanto.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 3

Para solteiros(as):

Um lado seu desejará curtir, sair mais, conhecer gente e namorar bastante (simbolizado pelo 3 de seu Mês Pessoal). Outra faceta sua neste período estará mais séria, exigente e querendo um compromisso seguro, estável e de longo prazo (conforme o 8 de seu Ano e o 4 de seu Trimestre Pessoal). Então, por conta dessa predisposição a se socializar mais, terá oportunidade de conhecer alguém com o qual poderá construir um vínculo sólido e duradouro.

Para comprometidos(as):

O período entre abril, maio e junho pode ser de maior seriedade (não apenas em termos afetivos) para você. Então, nada melhor do que em, em abril, se encontrar no Mês Pessoal 3. Porque procurará colocar mais leveza, alegria e diversão ao que pode viver ao lado de seu par.

Curtir momentos mais agradáveis, eventos sociais, jantares românticos, programas culturais. E também tem a importância das crianças neste mês. O 3 está diretamente associado ao universo infantil. Isso pode representar fertilidade para engravidar ou mesmo o nascimento de uma criança. Ou simplesmente curtir mais filhos, sobrinhos, enfim, a criançada. Além disso, você e seu par poderão sentir a satisfação de conquistar alguma meta material ou financeira, tal como comprar um bem que tanto queiram.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 4

Para solteiros(as):

Este é um mês em que poderá se comprometer afetivamente. Porque tanto o 4 quanto o 6 (de seu Mês e Trimestre Pessoais, respectivamente) são números associados à união, ao estabelecimento de um laço repleto de companheirismo e segurança. Como está no Ano Pessoal 9, o qual é propício para realizar grandes sonhos, aproveite caso você sinta o desejo de viver um relacionamento marcado tanto pelo romantismo (do 6 e do 9) quanto pela estabilidade material e afetiva (do 6 e do 4).

Para comprometidos(as):

Estar num vínculo marcado pela segurança emocional e material é uma das metas que pode se destacar e ser alcançada neste mês de Abril. Porque tanto o 4 (de seu Mês Pessoal) quanto o 6 (de seu Trimestre Pessoal) sinalizam essa predisposição a um companheirismo estável e duradouro. Tanto que muita gente costuma aproveitar uma época assim e formalizar uma união, tal como noivando ou casando.

Outras pessoas que passam por um ciclo assim têm maiores responsabilidades familiares, como ter um filho ou cuidar de algum parente. E isso pode unir ainda mais o casal que você e seu par formam. Tendo em vista que o 9 (de seu Ano Pessoal) e o 6 (de seu Trimestre Pessoal) simbolizam uma demanda a fazer mais sacrifícios em prol de quem ama, você poderá ajudar seu par em alguma situação. Ou receber o amparo, inclusive financeiro, de quem se relaciona com você.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

