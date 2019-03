Três passos para atrair prosperidade na sua vida

Desemprego, falta de dinheiro, recessão. No país e no mundo, vivemos uma crise econômica. Buscamos nos especializar mais, fazemos novos cursos, cortamos gastos aqui e ali, negociamos nossos salários. Desejamos atrair prosperidade para nossas vidas, mas parece cada vez mais desafiador sustentar a casa e a família.



No episódio de hoje, respondemos a questão de Silene L., sobre como atrair prosperidade: “Estou desempregada há muito tempo, mesmo tendo formação. Quando arrumo um serviço, as pessoas me cobrem de elogios, mas logo sou dispensada. Como afastar essa escassez e ter prosperidade? ”. Assista ao episódio completo sobre prosperidade no vídeo abaixo:



Para atrair prosperidade, é preciso entender: o que significa?

Afinal, o que é prosperidade? De fato, a prosperidade está em tudo e é uma postura. Ela vem regada pelas memórias do nosso passado. Por isso, é sempre bom “investigar” a prosperidade. Busque na sua memória como seus pais (ou qualquer outro adulto que te criou) lidavam com essa questão. Será que você não está refazendo o mesmo caminho que registrou lá atrás?

Caminhos internos para atrair prosperidade

Como, então, ser próspero não só financeiramente, mas em todas as áreas da vida?

1. A prosperidade é postura

Somos um conjunto de ideias, percepções e pré-conceitos que recebemos das pessoas próximas – principalmente dos nossos pais. Então, o primeiro passo é descobrir qual significado de prosperidade foi “registrado” em você. Depois, veja se você está seguindo o mesmo caminho que seus familiares fizeram, pois, na maioria das vezes, recriamos as crenças de escassez dessas pessoas.

A prosperidade é uma postura interna. Você realmente acredita que você pode e merece, sem orgulho e prepotência.

2. Acredite no seu próprio merecimento

Pensamentos como “você não é capaz” ou “ninguém ganha dinheiro honestamente” ficam registrados no nosso inconsciente. Assim, acabam gerando o que você vibra. Entre em contato com você para, então, entender quem que está falando. Será que é você mesmo ou é algo que foi internalizado – de fora para dentro – em você?

Aí dentro de você, você acha que merece? As perguntas estimulam os movimentos internos. Então, respira, silencia e se pergunte: estou mesmo achando que mereço?

Se você não se valoriza e não se respeita, não tem para onde correr, porque a prosperidade está fortemente ligada ao merecimento.

3. Atitudes gentis geram prosperidade

Se você não está recebendo dinheiro, reconhecimento, etc, comece a gerar no seu dia a dia ações prósperas e gentis. Você é gentil? Atitudes gentis – com você e com os outros – também são formas de prosperidade. Você cuida bem das coisas que você tem? É grato por elas? A gratidão coloca você em um lugar diferenciado. Afinal, para ser agradecido, deve-se retirar a raiva e o medo que tem dentro de você. Invista em ser grato à vida, desde as pequenas coisas.

Acredite na vida, mude, expanda as possibilidades. Mas, para começar: respira e silencia. No início vai ser difícil, depois facilita. Vamos começar a mudar isso agora?

Cuide do seu interior para prosperar Muitas vezes guardamos crenças e sentimentos que refletem negativamente em nossas vidas. A consulta de limpeza energética com Regina Restelli pode ajudar a modificar comportamentos que impedem você de ir adiante.

Agende uma consulta



Episódio novo toda quarta-feira

Toda quarta-feira, no canal do Personare no Youtube, será lançado um episódio novo que vai abordar questões emocionais e espirituais do público.

Como você está se sentindo? Tem alguma questão que não te agrada ou alguma situação que você não consegue resolver? Fique à vontade para fazer suas perguntas nos comentários do episódio. Afinal, o Respira é uma troca nossa, para gerar reflexões que possam melhorar o dia a dia.



Se inscreva no canal do Personare no Youtube para acompanhar os próximos. Até lá e não se esqueça: Respira!

+ Quer entender melhor sua personalidade? Leia no seu Mapa Astral o significado da combinação do seu signo com o seu ascendente.

+ Mercúrio Retrógrado em Peixes sinaliza período de indecisões. Entenda Melhor.

+ A Temperança é o arcano do mês: leia as tendências coletivas do tarot para março

+ Astrologia e Livre-Arbítrio: você entende essa relação?

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

[email protected]