Reiki: benefícios ao energizar pedras e cristais com a técnica

O Reiki é uma técnica de harmonização e equilíbrio, que canaliza a energia universal, repassada através do toque e imposição das mãos. Os benefícios da prática não se limitam às pessoas. O Reiki também pode ser utilizado em animais, alimentos, plantas e para limpar e energizar pedras e cristais, potencializando, assim, a qualidade energética de cada um.

Como o Reiki funciona?

Ao aplicar o Reiki, cria-se uma sintonia mental e essa energia entra pelo chakra coronário, que fica no alto da cabeça, passa pelo chakra cardíaco e é distribuída pelas mãos.

Como aplicar o Reiki em pedras e cristais?

O Reiki pode ser aplicado tanto na parte da limpeza, quanto na hora da energização, isso varia para cada reikiano. Existem pessoas, que como eu, preferem utilizar a técnica depois que o cristal for limpo e energizado. Após isso, basta sintonizar com a energia do Reiki, posicionar as mãos nos cristais, aplicar o símbolo Cho-Ku-Rei e agradecer quando finalizar.

O ideal é que a aplicação dure, no mínimo, três minutos. Entretanto, vivemos uma rotina agitada e, muitas vezes o tempo é escasso. Porém, lembre-se: “feito é melhor que perfeito”. Se você tem um minuto, certamente ele será melhor do que nenhum.

A aplicação do Reiki altera a frequência energética dos cristais?

A aplicação do Reiki nas pedras e cristais não tem a intenção de alterar a frequência energética. Nem de programar o cristal para um fim específico. A proposta é melhorar a qualidade energética do cristal.

Em um experimento de Sr. Masaru Emoto, publicado em seu livro “A mensagem da água”, ele submete a água a diferentes sentimentos humanos e pensamentos. Através de equipamentos especiais, foi possível fotografar os cristais de água. Verificou-se que cada um apresentou formas diferentes, conforme os pensamentos associados. A aplicação do Reiki funciona de forma semelhante.

Assim, a energia Reiki, ou um símbolo do Reiki (como o Cho-Ku-Rei) irá alterar a qualidade energética e conectar a sua própria energia ao trabalho com os cristais.

Reiki: benefícios da aplicação nas pedras e cristais

Como a vibração da energia Reiki é de uma frequência alta, as energias, então, tendem a se sutilizar. Ou seja, aumentar o padrão vibratório, limpando e reativando energeticamente. E, principalmente, faz com que a energia flua facilmente com mais harmonia e equilíbrio.

Com a “união” dessas duas energias, a do Reiki e a das pedras, há uma maior e mais rápida resposta terapêutica do cliente.

O Reiki pode ser aplicado em qualquer cristal. Os reikianos podem aplicar o Reiki e usar o símbolo Cho-Ku-Rei para melhorar a qualidade energética da pedra.

Já os não-reikianos podem utilizar o símbolo Cho-Ku-Rei, afinal, o símbolo significa "luz". Ele funciona como uma espécie de interruptor que nos conecta ao fluxo universal de energia. É o símbolo da transmutação e proteção.

E qual pensamento você deve ter em mente durante a aplicação? Em toda aplicação de Reiki, o reikiano pode (e deve) vibrar amor incondicional. Assim, a energia flui com maior rapidez e eficácia.

Você pode tornar-se reikiano a partir de um curso e uma iniciação para cada nível. Aprende-se a canalizar e utilizar a energia vital do universo (Rei), que se manifesta em toda criação e flui, então, através dos chakras meridianos (ki).

Existem diversas escolas de Reiki, mas sua aplicação é a mesma: primeiro a conexão com a energia e depois sua aplicação através das mãos.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

