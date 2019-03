Previsões da Numerologia para o amor em março de 2019

Quer saber as tendências que março traz para a sua vida amorosa? Com a Numerologia, é possível oferecer previsões personalizadas sobre o amor para solteiros e comprometidos, com base no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal.

As interpretações abaixo indicam as principais oportunidades e desafios que você tende a viver nos relacionamentos em fevereiro de 2019.

Ano Pessoal 1 – Trimestre Pessoal 1 – Mês Pessoal 4

Para solteiros(as)

Neste mês você, se você não está se relacionando, poderá perceber uma predisposição de se comprometer mais seriamente com alguém. Use o potencial materializador do 4 (de seu Mês Pessoal) para iniciar uma relação. Afinal, você está num período de começar e de renovar sua vida, pois se encontra no Ano Pessoal e Trimestre simbolizados pelo 1. Se quiser, aproveite para formalizar e construir uma relação. Entretanto, vale destacar que o foco em trabalhar num novo projeto ou desafio profissional pode prevalecer. Com isso, sua energia pode ser direcionada para produzir e recomeçar uma fase mais promissora no trabalho.

Para comprometidos(as)

Caso você esteja numa relação, você vai poder de fato edificar bases mais sólidas e seguras ao lado da pessoa parceira. A força de concretização simbolizada pelo 4 de seu Mês Pessoal poderá ser usada para renovar sua vida a dois. Afinal, encontra-se num período – representado pelo 1 de seu Ano e Trimestre Pessoais – propício para essa mudança de fase. Portanto, vale começar, recomeçar, reciclar. Se ainda não formalizou ou se comprometeu pra valer com a pessoa com a qual vem se relacionando, este é um mês muito favorável para assumir um namoro, noivar e até mesmo casar.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 5

Para solteiros(as)

Se você se percebeu em Janeiro e Fevereiro com um desejo crescente por companhia, pode ser que neste mês de Março haja uma diminuição desse anseio e dessa carência. A predisposição em se manter livre e com oportunidades de viajar pode reinar. Claro que um romance pode ser iniciado nessa viagem. E gerar o conflito: me comprometo ou vivo apenas uma aventura romântica?

Para comprometidos(as)

Pode ser que alguma crise se instale em seu relacionamento neste mês. No mínimo, pode ser que uma insatisfação com as atuais condições de sua relação ganhe destaque. Talvez você se depare com um lado seu que prefere manter as coisas como estão. Pode ser que queira evitar tocar em detalhes que possam gerar conflitos e se deparar com um lado seu que quer chutar o balde, não suportando mais certas dinâmicas entre você e seu par.

O ideal será você se abrir para o diálogo e buscar soluções em conjunto com a pessoa parceira, a fim de reciclarem a forma de dar e receber amor. Uma viagem com a pessoa amada poderá ser um excelente estímulo para renovar o afeto de vocês.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 6

Para solteiros(as)

Este é um período que pode ser difícil manter-se nessa condição de estar sem alguém. Isso porque, em março, você viverá a conjugação de três ciclos (Ano, Trimestre e Mês Pessoal) voltados para o romance, para o prazer, para o amor. Os números 3 e 6 são os mais diretamente associados à busca por uma união prazerosa, repleta de diversão e companheirismo. Então, se quer iniciar um relacionamento, aproveite!

Para comprometidos(as)

Seu desejo por mais romantismo estará acentuado. Na verdade, com altas expectativas. Esperará ou mesmo cobrará de seu par uma atitude mais afetuosa. Cuidado para não se decepcionar e desanimar por não ver suas idealizações correspondidas. Direcione essa disposição em viver o amor com mais intensidade e encantamento para aproveitar o potencial de beleza e atração que os números 3 e 6 simbolizam. Ou seja, cuide mais de si, tenha mais vaidade, se vista melhor e crie um clima agradável entre você e a pessoa parceira. Uma união mais prazerosa poderá ser alcançada neste mês.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 7

Para solteiros(as)

Se você não está se relacionando, poderá refletir bastante se vai realmente se entregar a alguém. Porque tanto o número 7 (de seu Mês Pessoal) quanto o 4 (de seu Ano e Trimestre Pessoal) sinalizam uma predisposição bem desconfiada. Pode vir a sensação de que só valerá a pena se envolver com alguém se essa pessoa passar pelo teste da confiança, além de lhe oferecer segurança. Os números 7 e 4 são bem exigentes e seletivos. Por isso, esse será o pré-requisito para formalizar um laço afetivo.

Para comprometidos(as)

Você provavelmente se deparará com uma desconfiança maior. Se está para se comprometer de fato com alguém, pode sentir mais forte o medo de se entregar, de sofrer ou de não ter estabilidade material e segurança ao lado de seu par. Se já está num vínculo mais sólido com a pessoa parceira, as preocupações com a saúde, com a vida financeira e a família poderão estar bem ativas. Será essencial criar um novo nível de intimidade com quem está ao seu lado: oferecer e receber amparo emocional e material. Assim a união entre vocês poderá alcançar um patamar mais profundo de confiança e de companheirismo.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 8

Para solteiros(as)

Se você não está se relacionando, pode ser que ganhem destaque as responsabilidades profissionais ou estudantis, bem como uma ambição maior em se expandir e ter mais reconhecimento. Todavia, dois lados dividem você: um quer compromisso sólido e seguro (representado pelo Mês Pessoal 8) e outro nem pensa em se comprometer tão cedo, preferindo manter-se livre de qualquer vínculo (conforme seu Ano Pessoal e Trimestre simbolizados pelo 5 sinaliza). Qual irá vencer? Talvez ambos! De que maneira? Vivendo uma aventura romântica que pode futuramente ser a base de uma relação estável e duradoura.

Para comprometidos(as)

Este mês poderá lhe apresentar um conflito entre viajar, curtir e até mesmo tirar férias, com uma demanda por assumir maiores responsabilidades profissionais, familiares ou afetivas. Ou seja, um lado seu querendo formalizar uma união e outro querendo “dar uma enrolada”. Se já está num vínculo relativamente construído, uma crise de insatisfação e desejo por novidades que vem se instalando desde Janeiro pode ficar notória em Março pelo teor materializador do Mês Pessoal 8. Maturidade e senso prático serão fundamentais para encontrar soluções e efetivar mudanças que reestruturarão a união com a pessoa parceira.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 9

Para solteiros(as)

Neste período, você poderá encontrar alguém que mexa profundamente com você. Ou uma pessoa com a qual idealizava se relacionar poderá, enfim, ser conquistada. Porque o 9 (de seu Mês Pessoal) tem o potencial de realizar um grande sonho. A carência por amar e o desejo por romance estão acentuados, pois está no Ano Pessoal e no Trimestre Pessoal 6 desde Janeiro. Neste mês de Março, você poderá direcionar essa força de alcançar uma grande meta para a área amorosa.

Para comprometidos(as)

Se você está numa relação, este mês você e a pessoa parceira poderão conquistar um objetivo bem significativo. Pode ser a própria formalização da união, noivado ou casamento. Pode ser uma gravidez ou o nascimento de um filho. Uma mudança residencial também entra nesse rol de possibilidades quando os números 9 e 6 se conjugam. O mais importante é saber que o romantismo está em alta e o desejo de segurança emocional e companheirismo merecem ser vividos na prática. Como esses números também indicam uma predisposição prestativa, você poderá fazer alguns sacrifícios pessoais para ajudar seu par a superar algum conflito ou desafio. Ou mesmo receber o auxílio de quem ama para renascer de alguma crise.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 1

Para solteiros(as)

Tem um lado seu que vem com uma predisposição a preferir manter-se só desde Janeiro. Talvez porque queira refletir melhor sobre seus relacionamentos, sua forma de amar, de receber afeto, etc. Provavelmente está se deparando com medos quanto a se entregar, receio de sofrer no amor, receber traição ou o abandono. Como neste mês de Março você está no impetuoso Mês Pessoal 1, dá um gás novo para você se abrir, confiar e se entregar a alguém. Ou mesmo conquistar alguém. Caso queira iniciar um vínculo mais profundo e íntimo com alguém, este é um período propício. Pois está com uma coragem maior de arriscar.

Para comprometidos(as)

Pode ser que você queira passar mais tempo a sós. Porque tanto a simbologia do 1 (de seu Mês Pessoal) quanto do 7 (de seu Ano e Trimestre Pessoais) representam essa predisposição mais individualista e até mesmo solitária. Então, será importante você ter seus momentos de retiro, introspecção, reflexão, estudos, enfim, exclusivamente para você.

A sinceridade também é algo marcante nesses dois números. Então, cuidado com as palavras para não ferir a pessoa amada com comentários muito críticos ou por meio do “sincericídio”. Este é o mês para iniciar uma nova fase de intimidade com a pessoa parceira. Adote novos hábitos e crie condições renovadas de aprofundar o laço afetivo e sexual entre você e seu par.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 2

Para solteiros(as)

Talvez perceba uma carência maior neste mês de Março (bem diferente do ímpeto individualista e focado em seus próprios projetos em Fevereiro). O desejo pelo companheirismo e por uma relação justa, segura e consistente a longo prazo poderá te levar a estabelecer um vínculo com alguém, possivelmente de uma faixa etária diferente da sua.

Para comprometidos(as)

Será muito importante você agir com senso de justiça e maturidade para não se deixar enredar por jogos de manipulação, de controle e de dominação com seu par. O 2 (de seu Mês Pessoal) tem a ver com uma atitude mais passiva. Em contrapartida, o 8 (de seu Ano e Trimestre Pessoais) aponta para um modo de agir mais autoritário. Sendo assim, você e seu par podem oscilar nessa posição de submissão e imposição no relacionamento. Ora um mandando demais e o outro evitando o conflito.

Daí a necessidade de dialogar bastante e cada qual ceder um pouco na busca de acordos justos e que gerarão uma reestruturação na forma de dar e receber afeto, bem como nas bases de segurança, inclusive material, do vínculo de vocês.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 3

Para solteiros(as)

Se você não está num relacionamento, dificilmente ficará assim neste mês de Março. Por estar irradiando tanto carisma e magnetismo, poderá pelo menos atrair pretendentes. Os números 3 e 9 são associados à popularidade e ao romance. O desejo por viver um amor intenso existe. Resta saber se vai durar ou não, porque há um espírito de aventura e anseio por liberdade nessas simbologias.

Para comprometidos(as)

Este mês de Março poderá ser bem interessante. A carga emocional, dramática e romântica nos números 3 e 9 é grande. Por isso, você vai querer que seu relacionamento amoroso tenha mais espaço para prazer, sexo e emoções. Ao mesmo tempo, uma gravidez, adoção ou o relacionamento com uma criança poderão ser vividos neste mês. Isso porque a fertilidade está grande, por viver o Mês Pessoal 3, em que há esse potencial de viver algo marcante (por estar no Ano Pessoal e também no Trimestre 9).

