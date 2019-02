O mapa astral de Lady Gaga e o paralelo com "Nasce Uma Estrela"

Se como cantora Lady Gaga já tinha alcançado a consagração, o filme “Nasce uma estrela” a alçou também ao lugar de atriz de destaque – logo em sua estreia como protagonista ela está concorrendo ao Oscar de melhor atriz. No meu entender, a sinergia entre o papel que interpreta e ela mesma não se dá ao acaso. O Mapa Astral de Lady Gaga apresenta algumas semelhanças astrológicas com as características da personagem Ally.

Nascer: um tema de Áries, signo solar de Gaga

Nascer é um tema ligado ao signo de Áries, que marca os inícios e as estreias. O Sol, símbolo de brilho de expressão, quando se encontra no signo de Leão, está no domicílio dele – que chamamos na Astrologia de dignidade. Contudo, existe um segundo posicionamento chamado de exaltação, que é quando o planeta está em um signo que não é regido por ele, mas no qual se expressa com muita força e sinergia. É o caso do Sol em Áries, o signo dos começos.

Áries é signo solar de Lady Gaga, que faz o papel principal em um filme que fala do nascimento de uma cantora.

Lady Gaga: um furacão ariano

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nome de batismo da cantora, tem muito em comum com Ally, sua personagem. Entretanto, existe uma diferença crucial entre elas: Stefani foi muito mais um furacão ariano do que sua Ally, sua personagem em “Nasce Uma Estrela”.

A mulher que um dia viria a se tornar Lady Gaga tinha aulas de canto desde cedo e batalhava arduamente para ser vista. Ela tinha a ambição ariana de lutar pelo que queria e de saber onde pretendia chegar.

No filme, Ally fazia suas apresentações, mas sem a mesma autoconfiança e tenacidade da sua intérprete. De certa forma, estava conformada com o fato de não ter sua chance. Precisou, portanto, da ajuda de Jackson Mane, o cantor country interpretado com sensibilidade por Bradley Cooper.

Lady Gaga certamente também foi ajudada, porque ninguém chega ao estrelato sozinho. Ela própria, porém, era sua locomotiva, como ocorre com muitos arianos, frequentemente autodidatas e/ou então pioneiros e iniciadores.

Precocemente, com apenas 13 anos, Lady Gaga, ainda como Stefani Joanne, compunha suas músicas e almejava o sucesso como se precisa do ar que se respira. Diferente de Ally, outra compositora e cantora talentosa, mas não com marcas tão profundas de ambição e autoconfiança, traços arianos, quanto da mulher que lhe deu vida nos cinemas.

O Mapa Astral de Lady Gaga

De acordo com o banco de dados astrológicos Astro Databank, não existe um horário de nascimento confiável para Lady Gaga. Um dos que circulam como possíveis apresenta um Ascendente em Gêmeos e o Sol em Áries.

No Mapa Astral de Lady Gaga, o Sol encontra-se exaltado (fortalecido) em Áries, onde tem muita potência para destacar o brilho pessoal e a individualidade (tema ligado ao significado do Sol no mapa).

Na hipótese astrológica com que se está trabalhando neste artigo, o brincalhão Gêmeos está no Ascendente e é notável que Gaga sempre brincou com a ambiguidade, característica de gêmeos. Sempre foi também uma mestra no marketing e redes sociais, tudo isto ligado ao terceiro signo zodiacal.

Vênus no Mapa Astral de Lady Gaga: autenticidade

Vênus é o que se gosta, admira e aprecia. Em Áries, gosta-se de coragem e autenticidade. Não há dúvida de que isto conquistou uma legião de fãs – e também de não apreciadores.

Uma Vênus em Áries, como no caso de Lady Gaga, bem poderia dizer: “Sou isto e assumo, goste você ou não”. É um posicionamento franco, de diva, a quem o público não conseguia ficar indiferente. As Vênus de Fogo são, de alguma forma, feitas para causar impacto, sendo este o desejo deste elemento.

No filme, Gaga se apropria de sua Vênus enquanto a personagem é treinada para ser uma diva pop. Ally aprende a fazer carões, danças e coreografias (Áries é um signo de movimento), se prepara para lançar músicas vigorosas e energéticas, e tem seu rosto espalhado por grandes outdoors (Áries rege o rosto e a cabeça, e muitos arianos e arianas têm um belo rosto).

O diferente no Mapa Astral de Lady Gaga

Lady Gaga alcançou seu posto não raro com canções e posturas arianas desafiadoras. Há que se falar, também, que a Vênus da cantora faz um trígono para Urano, em destaque nesta carta astrológica especulativa por ocupar um dos ângulos: o Descendente, a relação com o outro, que, no caso, se identifica com o lado não convencional da cantora.

Urano é o planeta do bizarro, do chocante e do diferente (como a inesquecível roupa de carne que a cantora usou em 2010). Essa certamente é uma das marcas de Lady Gaga, ainda que não seja a de Ally em “Nasce Uma Estrela”. Urano em destaque traz forte identificação do público LGBT. Gaga também se refere de uma forma diferenciada (Urano) em relação a seus fãs, chamando-os de “pequenos monstros”, intitulando-se ela mesma a “mãe monstro”.

Por trás deste cartão de visita retumbante da Vênus em Áries em trígono com o original Urano, há uma inegável capacidade criativa de sempre reinventar e surpreender (algo do elemento Fogo, turbinado pelo inventivo Urano em destaque). Justamente como a cantora demonstrou ao protagonizar este filme.

Os traços de intensidade foram imprescindíveis para viver a protagonista de “Nasce uma Estrela” e ser notavelmente indicada ao Oscar em seu primeiro papel como protagonista.

Intensidade visceral destacada no Mapa Astral de Lady Gaga

O fato de Gaga trazer a característica da intensidade dentro dela, através de uma Lua conjunta a Plutão em Escorpião, favorece que ela tenha muito mais profundidade do que uma cantora apenas projetada para fazer sucesso.

Para os não versados em Astrologia, quando Plutão transitou por Escorpião (1984-1995), o que leva mais de 200 anos para acontecer, tratou-se de um planeta lento e, por natureza intenso, transitando pelo signo que rege, algo extremamente potente.

Os nascidos nesta época carregam esta intensidade, a qual, no Mapa Astral de Lady Gaga, é amplificada por ter um planeta pessoal e rápido, como a Lua, em conjunção com Plutão. A Lua em Escorpião por si só é visceral, mas mais ainda ao se aliar aos abismos de Plutão, e de um respeitável Plutão em Escorpião.

No horário especulativo com que estamos trabalhando, a Lua conjunta a Plutão fica na Casa 5. No Mapa Astral, essa é casa que fala da criação criativa e dotes de intérprete. É exatamente neste ponto que há uma intensa sinergia entre a cantora e a personagem de “Nasce uma Estrela”. Ambas são criativas e viscerais.

Escorpião está aí para dar extraordinária potência criativa e de interpretação, tanto para cantar quanto para atuar, mas não é um signo isento de potencial de tormentos em razão, justamente, de forte sensibilidade.

Gaga sofre de fibromialgia, doença incurável. Em suas crises (algo escorpiano), causa dores em todo o corpo, podendo vir acompanhada de sintomas como depressão, ansiedade, cansaço extremo, dores de cabeça, etc.

Ally também tem os sinais de Lua/Plutão. Vive uma paixão intensa, tem a vida transformada, alcançando um sucesso e poder (Plutão) estratosféricos e inimagináveis. Em certo momento do filme tem de lidar com a preocupante situação do homem que a ajudou a se lançar na carreira artística.

Conjunção Marte/Netuno na Casa 7

Se Ally não é Lady Gaga, mas nasce a partir do Mapa Astral dela, assim também ocorre com o carismático e sensível Jackson. No Mapa Astral de Lady Gaga há uma conjunção Marte/Netuno na Casa 7. A Casa 7 é a Casa do possível parceiro. Marte/Netuno, dentre outros potenciais, pode expressar um tipo masculino mais sensível e generoso como Jackson. Ele vê um talento extraordinário na jovem garçonete, não só para cantar como também para criar, se apresentar, etc. Uma pessoa pronta para o estrelato. E não se furta a tentar ajudá-la.

Contudo, o personagem de Bradley Cooper não tem só o lado positivo de Netuno. Este é um planeta que pode indicar atração por álcool, drogas e uma sensibilidade mal canalizada, tanto quanto a sensibilidade positiva para compor ou criar. O cantor country é muito mais velho do que Ally – a conjunção Marte/Netuno se encontra no signo de Capricórnio, muitas vezes associado a gostar de pessoas mais velhas ou ter tendência a encontrá-las. Quando Ally o conhece, ele já vem no abuso de substâncias como álcool e drogas há muito tempo.

Depois de perceber os graves problemas do homem por quem se apaixona, Ally tem duas tarefas difíceis: conduzir uma carreira em ascensão que precisa marcar espaço e se consolidar e, ao mesmo tempo, cuidar do casamento. Inconscientemente, ao notar a fragilidade que o vício gera no companheiro, a personagem toma para si uma tarefa tipicamente netuniana: salvá-lo.

Netuno: o planeta da música e do encantamento

O filme tem fortes marca de Netuno: é encantador, musical e emocionante. É notável a sinergia entre Gaga e Cooper, tanto como atores quanto cantores. As coisas, no melhor de Netuno, simplesmente fluem, como a magia de conto de fadas de um encontro entre uma mulher aparentemente comum e de um astro musical. Mas Netuno, assim como flui, também pode desandar e se perder.

A partir do próximo tópico, o texto contém spoiler, isto é, revela trechos importantes do filme. Se você ainda não assistiu e não quer ter o enredo revelado, pare a leitura aqui.

Lua/Plutão do Mapa de Gaga serve à personagem em crise

No filme, o romance de Jackson e Ally começa a se complicar quando a carreira de Ally vai se expandindo. Habitando a estratosfera do sucesso, Ally é a mesma pessoa e ama Jackson da mesma forma, mas sua persona artística é maior do que ela. Como ocorre com qualquer celebridade, que passa a carregar em união indissociável o individual e o coletivo. Há algo de incrível em tanto poder (Plutão), mas também de assustador e às vezes inconscientemente destrutivo.

Onde está Plutão no seu Mapa Astral? Qual área da sua vida tem mais força do que sua própria vontade pessoal? A posição de Plutão em seu Mapa Astral te ajuda a descobrir.

Faça seu Mapa Astral



Quando conheceu Ally, ela foi uma lufada de vida e renovação, alegria e encantamento no mar de tristeza e desilusões que Jackson carregava (um dos usos de Netuno). Mas a pessoa que com tempo vai ficando muito identificada com Netuno não percebe que não se pode viver de sonhos.

Além disso, ele nota as tentativas dela de ajudá-lo e de mantê-lo longe do vício. Acontece que muitas pessoas profundamente envolvidas em processos destrutivos de Netuno nem sempre querem ajuda. Lá no inconsciente, muitas já renunciaram a qualquer esperança de cura e fizeram a opção pelo vício. É o caso de Jackson.

No dia em que ele tem de comparecer à consagração e premiação dela como cantora, ele se dá conta de que vai sempre falhar. Ela ascendeu ao topo máximo, enquanto a frágil e carcomida estrutura da vida dele finalmente se rompe nesta triste comparação. Não há mais nada que segure.

E neste dia notável, ele escolhe sair do mundo, através de um expediente netuniano, o gás. Enquanto a estrela que ele ajudou a criar está em vias de receber um prêmio, ele se rende ao fracasso de sua existência, que entende como já consumada e acabada. Estrelas que nascem e estrelas que morrem.

A Lua/Plutão do mapa de Gaga pode servir a uma personagem que passa por uma crise e perda avassaladoras. O impacto de um suicídio de alguém próximo é algo difícil de avaliar, ainda mais do companheiro que a deixou no centro do palco para a realização do maior sonho da sua vida. O suicídio costuma ser uma perda ainda mais profunda do que a própria morte, tendo em vista que envolveu uma intenção. "O que poderia ser feito, o que não se viu, por que o outro escolheu esta via?" Perguntas dolorosas que ficam para sempre sem resposta.

Ally amava Jackson e foi ele quem lhe deu a nova vida, permitindo que o amor entre eles gerasse incríveis conexões e composições. No entanto, pouco pôde viver da nova vida com quem a ajudou. Ganhou o estrelato e perdeu um grande amor. Tornou-se uma estrela forte, que se desesperou e sofreu diante da morte, e que é obrigada a se refazer e a continuar, na expressão mais típica de Escorpião, o signo da regeneração. Mas não sem marcas, dores e perdas.

Curiosidade: Poker Face espelha em cheio o Mapa Astral de Lady Gaga

Quando se faz sucesso, não se carrega só o Sol, e, no caso particular de Lady Gaga, também o aspecto Vênus/Urano. A Lua, nossa sensibilidade e maneira de sentir, certamente vai estar na obra e na forma como o público (regido justamente por ela) irá perceber um artista.

Quando conseguimos expressar nossos potenciais natais, o que criamos reverbera muito mais.

Uma das músicas de Gaga que traduz a Lua escorpiana da pop star é “Poker Face”, traduzindo para o português é “expressão do jogo de poker”, que é não deixar antever nada. Não se deixar decifrar é algo escorpiano, o intenso e sensível signo do silêncio e do mistério, tanto quanto do poder, bem como da excitação sexual.

Curiosamente, a letra fala de um cassino, ambiente compatível com a Casa 5. No mapa especulativo que está sendo usado neste artigo, é onde está a Lua da cantora – Casa da arte, do entretenimento, dos jogos, dos amores, dos talentos e dos cassinos. A intensa interpretação da atriz, que a levou ser indicada para o Oscar, é também resultado da Lua escorpiana, conjunta a Plutão, e na casa da atuação, a quinta.

Não é à toa que “Poker Face” fez um imenso sucesso mundial, já que espelhou em cheio o Mapa Astral de Lady Gaga, sua criadora.

Imagem: Divulgação/Warner Bros.

