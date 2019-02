Lua Cheia em Virgem de 19/2: o que esperar?

A Lua Cheia do dia 19/2 a 0 graus de Virgem será especialmente sentida por aqueles com planetas nos primeiros graus de Virgem, Peixes, Sagitário ou Gêmeos. Essa Lua Cheia em Virgem vai ressaltar questões que precisam ser aprimoradas ou corrigidas. Os resultados (ou os finais) envolvidos estarão associados a isso.

A lua fará trígono a Marte (ações) em Touro (signo fixo de terra), indicando que o processo deverá ser orientado por paciência e determinação. Touro e Virgem também dizem que o que se manifestar será real (devido à ênfase em signos de terra). No entanto, Mercúrio (o regente desta lua) estará fazendo conjunção a Netuno (o mestre das ilusões), que rege o Sol em Peixes. Embora Netuno dissolva a realidade, neste caso é possível que algo seja definido, devido ao sextil com Saturno em Capricórnio.

A primeira vez que vimos este sextil foi no dia 31/1. Saturno e Netuno em sextil falam da forma (Saturno) entrando em harmonia com aquilo que a dissolve (Netuno). Então, aqui temos mudanças graduais em relação a regras ou estruturas, mas estas mudanças não vêm sem algum tipo de sacrifício. Isto porque a realidade saturnina coloca limite aos sonhos netunianos, indicando que para que você consiga o que deseja, será preciso trabalho duro, serenidade, disciplina, e algum tipo de renúncia.

Mas renúncia a que? Pense no dia 31/1 (mais ou menos 4 dias) e tente lembrar o que entrou na pauta do dia naquela data. Agora há uma consciência maior do que é preciso renunciar, ou de que é preciso construir um acordo verbal/escrito do que é certo e do que é errado, do que é aceitável ou não.

Ainda assim, por Netuno estar envolvido, não é possível confiar totalmente neste acordo – as coisas ainda não estão claras e ainda há muita ilusão envolvida.

Aquilo que está vindo à tona agora é só o começo, e o que quer que se acorde aqui não será o resultado final. Mais detalhes virão à tona em 24 de março e 2 de abril.

E quais serão as tendências desta Lua Cheia para você? Olhemos de acordo com o seu signo Ascendente.

Você sabe qual é o seu Ascendente? O signo Ascendente é a sua “máscara social”. Analisá-lo no Mapa Astral ajuda a entender melhor qual é a primeira impressão que você passa para as outras pessoas.

Como a lua cheia está acontecendo a 0 graus de virgem, para esta leitura ser exata seu ascendente precisa estar entre os graus zero e 5 dos signos (faça o seu Mapa Astral mini gratuito para conferir). Se não estiver, leia as previsões para o ascendente seguinte. Signos interceptados (que não estão em nenhuma casa astrológica) também podem afetar o signo presente nas cúspides das casas.

Ascendente em Áries

A lua cheia em Virgem vai afetar a área do seu mapa que se relaciona a rotina, ambiente de trabalho e corpo físico. Com isso, o trígono que a Lua fará com Marte em Touro deve destacar resultados concretos envolvendo assuntos de trabalho ou saúde. O que está em jogo aqui é que, de posse de nova informação, você faça o que for necessário e que for melhor para você. Pode ser que mudanças de percurso sejam necessárias para corrigir ou aperfeiçoar algo.

A nova informação que deve surgir tem a ver com o aspecto que Mercúrio, desde sua casa 12 natal, fará ao sextil entre Saturno-Netuno. O que aconteceu em 31 de janeiro? Esta Lua Cheia pode trazer desenvolvimentos relacionados àquela data. Pode haver o reconhecimento de uma verdade ou informação que não era evidente, ou que você tem evitado.

Tudo que estiver escondido em relação à saúde ou trabalho será enfatizado. Conte com a mudança de informações e com o surgimento de novos fatos nos próximos dois meses.

Ascendente em Touro

Para os nascidos com ascendente em Touro, a Lua Cheia em Virgem em trígono a Marte em Touro deve trazer algo positivo em relação a um novo romance, filhos, gravidez, trabalho criativo ou uma comemoração. E isso aumentará a sua ambição e energia para buscar o que deseja, contribuindo para uma melhora significativa na sua autoestima.

Mercúrio na sua casa 11 ativará o sextil entre Saturno e Netuno, indicando que o que emergir aqui deve estar associado a algo ocorrido em (ou próximo a) 31 de janeiro. Uma conversa com um amigo poderá te ajudar a entender melhor a situação, mas lembre-se que opiniões ainda estão se formando e se transformando nos próximos dois meses. O que acontecer aqui será apenas o início.

Ascendente em Gêmeos

A Lua Cheia em Virgem desta semana trará para os nativos deste ascendente uma conclusão envolvendo casa, família ou relocação. Ações ou ambições secretas estarão envolvidas, e Mercúrio (em trânsito pela sua casa 10 da carreira e profissão) ativará o sextil entre Saturno e Netuno, conectando o que ocorrer aqui a algo que aconteceu em 31 de janeiro.

Uma conversa com alguém do seu trabalho (especialmente alguém em posição de autoridade), um anúncio ou a articulação dos seus objetivos pode ser chave, mas será a primeira de muitas. Saiba que o que você assinar agora, ou aquilo com o que concordar, ainda vai mudar muito. Você deverá aceitar que alguns detalhes relacionados a execução do seu trabalho vão mudar ao longo dos próximos dois meses.

Ascendente em Câncer

Para os nascidos com ascendente em Câncer, a lua cheia em Virgem em trígono a Marte em Touro trará uma resposta, decisão, solução ou correção que será fortalecida pelo suporte de terceiros ou pela sua capacidade de criar impacto para os outros. Pode ser que o que você sabe seja correto, mas com Mercúrio ativando o sextil entre Saturno e Netuno, pode ser que você perceba que ainda há muito mais para descobrir.

Informações e crenças envolvendo viagens, educação, assuntos estrangeiros, legais ou publicações devem evoluir nos próximos dois meses, e pode ser que você tenha que sacrificar algo por um ideal. O que surgir aqui estará relacionado a eventos ocorridos em (ou próximo a) 31 de janeiro.

Ascendente em Leão

A Lua Cheia no seu setor de recursos pessoais em trígono a Marte pode trazer um resultado lucrativo envolvendo suas ambições profissionais ou autoestima. Parece que você terá um resultado concreto relacionado a dinheiro, mas Mercúrio ativando o sextil entre Saturno e Netuno te convida a olhar sob a superfície.

Há mais envolvido do que parece, e há informações que ainda não estão totalmente disponíveis para você. Um acordo, uma conversa íntima ou uma profunda conscientização de algo ainda deve se desenvolver nos próximos dois meses, conforme mais informações venham à tona. Estes eventos estarão relacionados a algo que surgiu ou ocorreu em (ou ao redor de) 31 de janeiro.

Ascendente em Virgem

A Lua cheia em seu ascendente em trígono a Marte em Touro pode te motivar a explorar assuntos relacionados a viagens, educação superior, assuntos legais, culturas estrangeiras, entre outros. Esta energia fala de transformar o novo ou desconhecido em algo sólido e concreto. Tenha fé e saia da sua zona de conforto.

Mercúrio ativa o sextil entre Saturno e Netuno desde a sua casa 7, trazendo à tona algum tema discutido ou ocorrido em 31 de janeiro, relacionado a uma importante conversa com o seu par, uma promessa ou a conscientização sobre a verdadeira natureza de um determinado relacionamento. No entanto, a história está apenas começando. Esteja preparada para várias mudanças de opiniões nos próximos dois meses.

Ascendente em Libra

A Lua Cheia em Virgem em sua casa 12, em trígono a Marte em Touro, traz à tona algum assunto secreto, escondido ou desconhecido. Segredos, ou a consciência de falhas e limitações, podem ser revelados graças às ações de outra pessoa, ou à sua própria coragem de confrontar questões difíceis.

Mercúrio na sua casa 6 ativa o sextil entre Saturno e Netuno, reativando questões ocorridas ou discutidas em 31 de janeiro. Aqui estamos falando da conscientização de que é preciso renunciar a algo devido as suas obrigações em relação a si próprio ou a outra pessoa. Também pode estar em questão um diagnóstico novo ou errado, cujos detalhes ainda vão mudar ao longo dos próximos dois meses. O que for dito ou decidido aqui não é a última palavra sobre o que está errado nem sobre quais são as suas responsabilidades. Aguarde antes de tomar decisões finais.

Ascendente em Escorpião

A Lua Cheia em Virgem no seu setor social faz trígono a Marte em Touro em sua casa 7, ressaltando um resultado relacionado a amigos e grupos, ou a alguém com quem você tem uma relação pessoal (seu par, por exemplo).

Uma outra pessoa pode motivá-la a consolidar/corrigir algo relacionado a sua imagem pública. A ativação do sextil entre Saturno e Netuno por Mercúrio desde sua casa 5 conecta estes eventos a algo ocorrido em 31 de janeiro.

Você deve observar uma mudança gradual na expressão da sua criatividade, ou em algum anuncio público, feito naquela época. Pode ser que tudo isso leve você a mudar de opinião nos próximos dois meses, ou que você descubra que é preciso mais humildade e autocontrole para lidar com a situação.

Ascendente em Sagitário

A Lua Cheia em Virgem na sua casa de carreira e profissão fazendo trígono a Marte em Touro pode trazer um resultado sólido e concreto envolvendo algo relacionado a um novo trabalho, ou em relação a esforços sendo realizados por um trabalho existente que tente melhorar ou corrigir sua imagem profissional.

Mercúrio em seu setor doméstico ativando o sextil entre Saturno e Netuno sugere que você também lidará com questões familiares, ou que situações envolvendo lar e família estarão em transformação nos próximos dois meses.

Um problema financeiro precisará ser resolvido e qualquer progresso na carreira deverá envolver algum sacrifício em relação ao ambiente doméstico. Para entender melhor o que está em jogo, pense sobre eventos ocorridos em 31 de janeiro, porque eles estarão relacionados ao trazido por essa lua cheia.

Ascendente em Capricórnio

A Lua Cheia em Virgem em trígono a Marte em Touro deverá trazer resultados promissores envolvendo viagens, educação, assuntos legais, culturas estrangeiras, etc. Se quiser explorar e se aventurar mais, faça-o, porque isso pode melhorar a sua confiança pessoal, mas evite tomar riscos.

Mercúrio na sua área de comunicação ativando o sextil entre Saturno e Netuno sugere que os detalhes que você está tentando definir vão continuar mudando ao longo dos próximos dois meses, porque ainda existem coisas que precisam ser resolvidas e pontos a serem discutidos.

Para entender melhor o que está em jogo, pense sobre eventos ocorridos em 31 de janeiro, porque eles estarão relacionados às questões trazidas por essa Lua Cheia.

Ascendente em Aquário

A Lua Cheia do dia 19 ativará a área de recursos compartilhados do seu mapa. O trígono com Marte em Touro sugere uma resolução significativa envolvendo empréstimos, impostos, o dinheiro do seu par ou a sua intimidade sexual (quanto você se doa – ou não – a aqueles com quem se relaciona sexualmente).

Também pode ser que o que esteja em jogo aqui seja uma revisão do passado com o objetivo de progredir (ainda que gradualmente) em assuntos relacionados a lar e convivência, especialmente se tiver questões que você esconde até de você mesmo.

Mercúrio ativando o sextil entre Saturno e Netuno desde a sua casa 2 (a casa do dinheiro que você ganha) traz mais coisas a este mix, especialmente relacionado a assuntos ocorridos em (ou próximo a) 31 de janeiro.

Ainda há muito que trabalhar em relação a detalhes financeiros ou em relação aos seus esforços para comunicar os valores que são essenciais para você. Este processo ainda vai se desenrolar pelos próximos dois meses, de acordo com novos fatos surgindo e outros sendo descartados.

Ascendente em Peixes

A Lua Cheia em Virgem no seu setor de relacionamentos fará trígono a Marte em Touro, sugerindo a ocorrência de uma conversa significativa com o seu parceiro, que poderá ser conduzida por você. Se você conseguir falar o que pensa e sente com assertividade, mas sem agressividade, as chances de que esta conversa traga uma solução positiva e tenha um resultado concreto são grandes.

No entanto, Mercúrio ativando o sextil entre Saturno e Netuno sugere que haverá mais desenvolvimentos nos próximos dois meses. Pode ser que você mude de ideia, aprenda algo novo ou descubra outra camada de verdade, da qual não tinha conhecimento. Aceite que aqui o processo estará apenas começando.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

