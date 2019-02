Batata-baroa: benefícios e receitas sem glúten e lactose

Você costuma consumir a batata-baroa? Minha sugestão é que você dê uma pausa na batata inglesa e na batata-doce e experimente as diversas possibilidades culinárias que a batata-baroa pode oferecer, também conhecida como mandioquinha, mandioquinha-salsa ou cenoura amarela.

O ingrediente é uma opção muito nutritiva para variar o cardápio e pode ser feito de diversas formas: cozida ou assada até ficar com uma crosta dourada, em forma de purê, salada ou e até mesmo no formato de chips crocantes.

Benefícios da batata-baroa

A batata-baroa é uma raiz fonte de energia devido ao alto teor de carboidratos, por isso deve ser consumida com moderação. Contém vitamina A, poderoso antioxidante que auxilia na saúde da visão, da pele e do sistema neurológico. Possui também a niacina, vitamina do complexo B, que atua no metabolismo celular, fibras e minerais, como fósforo, cálcio e ferro.

Receitas com mandioquinha

Para provar que sair do trivial não significa aumentar o nível de dificuldade na cozinha, abaixo estão duas receitas simples, fáceis e inclusivas, já que não contém glúten, lactose, aptas para veganos.

Nhoque de batata-baroa

Essa receita de nhoque de batata-baroa tem um preparo bem simples. Não contém glúten, então é leve e bastante nutritiva. O adocicado característico da batata-baroa com o frescor do azeite de alecrim e limão siciliano fazem uma combinação surpreendente.

Para esse prato, você vai precisar de mandioquinha, azeite, sal, amido de milho ou fécula de batata e do azeite de limão siciliano, que também ensino você a fazer. Confira o preparo do nhoque de batata-baroa no link a seguir:

Salada de mandioquinha

Pode não ser tão comum usar a batata-baroa em saladas, mas acredite: fica uma delícia! Confira os benefícios dos ingredientes dessa receita:

Cebola: possui propriedades anti-inflamatórias;

Azeite de oliva extravirgem: atua na prevenção de câncer e de doenças cardiovasculares devido a presença dos ácidos graxos monoinsaturados;

Tomate: contém vitaminas A e C, ácido fólico e licopeno;

Amêndoas: possuem ação potente antioxidante e também contribuem para a redução do risco para doenças cardiovasculares.

Veja como é simples o preparo da salada de mandioquinha no link a seguir:

Monalisa Cavallaro

Nutricionista e terapeuta, trabalha integrando a nutrição do corpo, mente e alma. Intolerante à lactose, criou o blog "Diário Sem Lactose" – www.diariosemlactose.com. E-mail: [email protected] / Instagram: @monalisacavallaro

