Ano novo chinês: dicas do Feng Shui para 2019, o ano do Porco

Não só a Astrologia Chinesa faz previsões para os signos a cada ano. O Feng Shui Tradicional Chinês também possui um método que identifica as tendências anuais para cada setor dos imóveis. Conhecendo os pontos fortes e fracos de sua casa ou local de trabalho a cada ano, você poderá harmonizar as energias e aproveitar ao máximo as oportunidades do ano novo chinês.

O Ano Chinês de 2019 é regido pelo Porco de Terra. Com a técnica de Feng Shui das Estrelas Voadoras, podemos identificar os potenciais energéticos presentes este ano em cada uma das oito direções da rosa dos ventos: Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste.

No Feng Shui, chamamos de Estrelas as diferentes frequências vibratórias dos ambientes, que com suas qualidades irão interagir com as pessoas que permanecem naqueles locais. Essas Estrelas podem exercer influências benéficas ou nocivas, e devem ser equilibradas.

Em cada construção, encontramos ao todo nove Estrelas Anuais, que ocupam os oito setores e o centro do imóvel. Para harmonizá-las no Ano do Porco, usaremos em cada setor um ou mais dos Cinco Elementos, também conhecidos como Cinco Fases.

Cada Fase está associada a padrões específicos de cores, formatos e materiais, que reverberam com as frequências vibratórias das estrelas. Veja abaixo as características de cada uma dessas Fases, e como elas podem ser aplicadas nos ambientes.

As Cinco Fases do Feng Shui

Árvore

Cores: verde, azul claro, azul turquesa

Formas: linhas verticais, retângulos, cilindros

Materiais: plantas, bambu

Sugestões de uso: uma manta com listras verticais em tons de verde e azul, um quadro com imagem de árvores altas ou coqueiros, um jarro de flores em formato cilíndrico na cor turquesa ou verde, um porta-retrato retangular vertical com moldura na cor verde.

Fogo

Cores: vermelho, rosa forte, laranja, púrpura

Formas: triângulos, pirâmides, estrelas

Materiais: lâmpadas e velas acesas

Sugestões de uso: uma luminária em tons vermelhos e formas pontiagudas, um tapete tipo kilim em tons de vermelho e rosa, almofadas e mantas com estampa em formato triangular ou estrelado, enfeites de acrílico em formato de estrela e cor quente.

Terra

Cores: amarelo, marrom, bege

Formas: quadrado, linhas horizontais

Materiais: pedras, vasos de argila e cimento

Sugestões de uso: potes quadrados em pedra ou cerâmica na cor natural, quadros com formato retangular horizontal e moldura amarela, um tapete quadrado em tons de bege e marrom, almofadas quadradas na cor amarela ou ocre, pufes quadrados ou retangulares em tons de terra.

Metal

Cores: dourado, prateado, branco, cinza

Formas: círculos e arcos

Materiais: som de metal, cabaça dourada, spray de alecrim

Sugestões de uso: uma cabaça dourada, almofadas redondas em tecido prateado e dourado, porta-retratos em formato oval com moldura cromada, um vaso decorativo em metal e formato redondo ou oval.

Água

Cores: preto, azul cobalto, azul marinho

Formas: formas sinuosas e irregulares

Materiais: não se usa água real para este elemento

Sugestões de uso: um quadro em preto e branco com ilustrações de gatos ou baleias, um vaso azul marinho com formas sinuosas, almofadas com estampa ondulada em tons de azul escuro e preto, uma mesa de centro preta em formato de feijão, uma manta de sofá com estampa de zebra.

No meu Pinterest, você encontra vários exemplos de objetos para cada uma das Fases/Elementos.

Quando começa o Ano Novo Chinês?

Em 2019, Ano Novo Chinês no Brasil começa em 4 de fevereiro. O calendário chinês não coincide com o nosso calendário ocidental. Na verdade, os chineses possuem dois calendários, ambos alinhados aos ciclos da natureza. O Calendário Lunar é usado na agricultura e nas festividades de comemoração do Ano Novo. O Calendário Solar é usado no Feng Shui e em alguns tipos de Astrologia Chinesa.

Segundo este calendário, o Ano Chinês do Porco se inicia, no Brasil, no dia 4 de fevereiro de 2019, à 1h15 (horário de verão). A partir desse dia, você deve colocar em prática as dicas compartilhadas nesse artigo.

Antes de tudo você precisa ter a planta baixa do seu imóvel. Não é necessário que seja um desenho profissional. Você mesmo pode medir os cômodos e desenhar a planta baixa em um papel quadriculado. Tome cuidado para manter a proporção correta nas medidas de cada cômodo.

A partir do centro da sua casa ou apartamento, identifique as oito direções da rosa dos ventos. Para isso, fique no centro do seu imóvel e use uma bússola para identificar a direção Norte. Marque na planta baixa esta direção e, a partir dela, divida o imóvel em oito “fatias” iguais. Use a imagem como exemplo.

Para instruções detalhadas de medição da direção do Norte usando a internet e marcação dos oito setores na planta baixa, baixe o e-book de Aline Mendes.

Potenciais do Feng Shui para cada direção em 2019

Chegou a hora mais esperada! Vamos descobrir que sorte as estrelas nos trazem este ano e como aproveitar ao máximo o potencial de cada uma. Observe no esquema abaixo o número da estrela que cai em cada uma das direções e verifique em qual ambiente da sua casa ela está.

Centro – Estrela 8

O centro do imóvel, no Feng Shui, é apenas um ponto de referência, não ocupando um espaço físico, por isso não há necessidade de utilizar os Elementos como nos outros setores que você verá a seguir. Mas a estrela aqui presente dá a tônica geral do ano e comanda a distribuição das demais.

A Estrela 8 é benéfica e pacífica, traz potencial para ganhos financeiros estáveis, facilita poupar dinheiro e favorece a aquisição de imóveis. Mas ela é uma estrela de movimentos lentos, portanto, não espere um grande retorno em investimentos na bolsa de valores ou jogos de azar.

A nível mundial, poderemos testemunhar disputas por território, e no campo da economia, a valorização do ouro. De maneira geral, não será um ano de mudanças radicais, e sim de consolidação das mudanças iniciadas em 2018.

Norte – Estrela 4

A Estrela 4 está associada à criatividade, às atividades acadêmicas e ao romance. Estimulada pela energia do setor Norte, torna-se mais sábia e mais próspera, favorecendo a ascensão profissional. É um bom local de estudos para aqueles que pretendem prestar concursos. Neste caso, um bambu ou uma planta aquática estimulam as conquistas acadêmicas.

Para os que estão em busca de um parceiro ou parceira, um jarro com flores estimulará a vida afetiva. Se você estiver passando por problemas no romance, use um pouco de Fogo: objetos em tons de vermelho ou rosa, velas acesas, lâmpadas.

De maneira geral, um pouco de azul marinho ou preto e formas sinuosas na direção Norte este ano favorecerão a criatividade e o romance.

Usar: fase Água

Permitido: um pouco da fase Metal, fase Fogo apenas em casos específicos

Evitar: fases Árvore e Terra

Nordeste – Estrela 2

A Estrela 2, em geral, está associada a problemas de saúde recorrentes, principalmente na região abdominal. Tampouco é um bom lugar para mulheres grávidas ou que estejam tentando engravidar. A estrela traz também tendência a aumento de peso e retenção de líquidos. Associada à energia do Nordeste, extremamente benéfica, pode mostrar outro lado, que favorece guardar dinheiro e o sucesso no negócio com imóveis.

Para evitar os efeitos nocivos sobre a saúde, use objetos redondos e de cores metálicas, como dourado e prateado. Se possível, será muito bom ter no local durante este ano uma cabaça dourada.

Usar: fase Metal, cabaça dourada

Permitido: um pouco da fase Água

Evitar: fases Árvore, Terra e Metal

Leste – Estrela 6

Estrela benéfica, que favorece a autoridade e o crescimento profissional, estimula o bom planejamento e a habilidade mental. Ao se integrar com as energias básicas da direção Leste, há o risco de conflitos, acidentes e problemas legais com figuras de maior poder. O excesso de dedicação ao trabalho ou o acúmulo de responsabilidades pode acarretar estresse.

Para estimular os bons potenciais e minimizar os riscos, use no Leste no ano do Porco uma combinação das fases Terra e Fogo. A Terra pode estar presente em tapetes ou quadros quadrados em tons de bege, marrom e caramelo, almofadas amarelas, objetos decorativos em pedra ou cerâmica. Já o Fogo, que deve estar presente apenas em pequenos detalhes, fica bem representado por luminárias em formato de pirâmide e lâmpada vermelha ou rosa, objetos decorativos em formato de estrela e cores quentes, mantas com estampas de triângulos.

Usar: fases Terra + pouco Fogo

Permitido: pouca fase Metal

Evitar: fases Árvore e Água

Sudeste – Estrela 7

A estrela presente no setor Sudeste este ano favorece a comunicação, os estudos metafísicos e as atividades de cura. Quem usa este setor deve também ficar atento aos assuntos românticos, que podem ser prejudicados por fofocas ou comentários maliciosos. Há no setor Sudeste em 2019 uma tendência ao flerte e aos casos extraconjugais.

A Estrela 7 sempre traz potencial para perdas pessoais e financeiras. Risco de roubos, acidentes, conflitos, ações judiciais, cirurgias, hemorragias e abortos. Uma maneira de prevenir perdas involuntárias é exercitar a doação, seja de coisas materiais ou do seu tempo e da sua atenção a quem precisa. A Estrela 7 pede desapego.

Para suavizar as tendências nocivas, utilize no ambiente objetos com características da fase Água: tecidos com estampas onduladas, vasos de vidro com formas sinuosas e cor preta ou azul escura, toalhas e almofadas nessas mesmas cores.

Usar: fase Água

Permitido: pouca fase Metal

Evitar: fases Terra, Fogo e Árvore

Sul – Estrela 3

Estrela que estimula a competitividade e a ação vigorosa, podendo trazer benefícios, por exemplo, para corretores de imóveis, advogados e atletas. Para aqueles que não são competitivos, pode acarretar brigas, conflitos, acidentes, problemas judiciais ou roubos. Sob a boa influência da energia do Fogo no Sul, os riscos são um pouco menores.

Para evitar que a estrela manifeste sua nocividade, vale usar um pouco de vermelho, rosa forte ou laranja no local, através de quadros, almofadas ou objetos. As formas triangulares também serão adequadas durante este ano.

Usar: fase Fogo

Permitido: pouca fase Terra

Evitar: fases Água, Árvore, Metal

Sudoeste – Estrela 5

A longa permanência neste local pode trazer problemas sérios à saúde, principalmente na região abdominal. Traz também tendência à estagnação financeira e à falta de oportunidades. O ideal é evitar permanecer no local por longos períodos.

Para harmonizar este potencial nocivo, o melhor remédio é o som de metal suave e ritmado, que pode vir de um piano, de um relógio de pêndulo ou de um aparelho tocando música instrumental suave de piano, harpa ou violão. Você pode usar também um sino do tipo pin tibetano, que emite um som agradável e com longa reverberação.

Decore este cômodo com muitos objetos de tons metálicos (dourado, prateado) e formato redondo durante o ano de 2019. Outra dica para minimizar a nocividade da Estrela 5 no Sudoeste é usar essência de alecrim, na forma de spray para o ambiente ou em difusores de varetas. Não use difusores elétricos ou velas, que estão associados à fase Fogo.

Usar: fase Metal, em especial o som

Permitido: pouca fase Água

Evitar: fases Fogo, Terra e Árvore

Oeste – Estrela 1

A adorável Estrela 1 está ligada à sabedoria, à riqueza e à fama. Além disso, tem especial influência sobre a vida acadêmica, facilitando a comunicação fluida. A energia básica da direção Oeste favorece esta estrela, trazendo mais movimento e atividade para os que usam o setor. Essa combinação também estimula o romance, mas é preciso ficar atento ao tempo certo, pois romances fora de hora tendem a desandar. A boa comunicação, nesse caso, é essencial para garantir a harmonia.

Espelhos redondos com molduras metálicas são excelentes para ativar as boas características dessa estrela. Fortaleça o potencial para a sabedoria usando a cor preta ou os tons mais escuros de azul, e também objetos com formas sinuosas.

Usar: fases Metal e Água

Permitido: pouca Terra

Evitar: fases Fogo, Árvore e muita Terra

Noroeste – Estrela 9

A Estrela 9, sendo uma estrela de Fogo, tem a propriedade de estimular nossos projetos, trazendo fama, entusiasmo, celebração. Essa energia traz muito dinamismo, podendo chegar a excessos, havendo o risco de conflitos entre pessoas de diferentes gerações. Há também tendência a problemas respiratórios e de pele.

Para garantir o fluxo harmônico suave das energias no local este ano, recomendamos o uso de uma combinação das fases Árvore e Água (esta última em menor quantidade). Se tiver espaço, coloque aqui uma planta de crescimento vertical, como uma palmeira ou o bambu. Estampas com listras verticais em tons de verde e azul serão benéficas no local.

Usar: fases Árvore e um pouco de Água

Permitido: um pouco da fase Fogo

Evitar: fases Terra e Metal

Dicas Adicionais para 2019

Este é um ano do Porco de Terra Yin na Astrologia Chinesa. Combinando esse estudo com o Feng Shui, podemos trazer mais algumas dicas baseadas na direção que o signo do Porco ocupa na rosa dos ventos.

Aproveite a divisão das oito direções que você marcou em sua planta baixa e identifique nela as energias descritas na imagem.

Na direção de Tai Sui, que este ano está em parte do setor Noroeste, evite reformas, escavações ou excesso de barulho. Essa é a direção do Porco, energia mais forte do ano, e perturbá-la pode trazer problemas sérios em todos os aspectos da vida, sejam financeiros, de saúde ou nos relacionamentos. Se for inevitável, use som de Metal suave durante todo o período de obras.

Você não deve ficar de frente para Tai Sui, encarando essa direção por longos períodos, como, por exemplo, em sua mesa de trabalho ou estudo. Isso é considerado uma ofensa, podendo desencadear algum dos problemas mencionados.

Já Sui Po é a direção oposta a Tai Sui e está localizada este ano no Sudeste. Você deve ficar de frente para ela. Mas, como no Noroeste, também não deve criar perturbações nesta direção em 2019. Sendo assim, siga as mesmas recomendações, de evitar reformas ou muito barulho nesta área de sua casa.

A direção dos três Shas (Jie Sha, Zai Sha, Sui Sha) encontra-se no Oeste em 2019. Ela está ligada a perdas em geral, de dinheiro, pessoas, relacionamentos. É bom ficar de frente para essa direção e evitar ao máximo permanecer de costas para ela. Para se proteger dessa energia nociva, posicione, no setor Norte de sua casa, um par de Qi Lin, animais míticos chineses de proteção. O ideal é usar uma escultura, mas a figura impressa também ajuda.

Que as Estrelas possam lhe trazer muitas bênçãos este ano!

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui – Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

