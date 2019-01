Previsões da Numerologia para o amor em Fevereiro de 2019

Quer saber as tendências que fevereiro traz para a sua vida amorosa? Com a Numerologia, é possível oferecer previsões personalizadas sobre o amor para solteiros e comprometidos, com base no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal. Calcule gratuitamente o seu Ano Pessoal e Trimestre Pessoal no Mapa do Ano. Depois, descubra também o seu Mês Pessoal para conferir as previsões indicadas para você.

As interpretações abaixo indicam as principais oportunidades e desafios que você tende a viver nos relacionamentos em fevereiro de 2019. Vale lembrar que, para uma visão mais profunda do seu momento afetivo, é indicado consultar a versão completa das análises numerológicas.

Previsões Gerais – Ano Universal 3 – Mês Universal 5

Fevereiro poderá ser um período de crises para a sociedade. Mudanças geradas por imprevistos, acidentes, eventos externos ou por propostas de renovação de quem administra o país e as instituições. Demandará capacidade de adaptação e habilidade comunicativa para haver entendimento e disponibilidade de progredir.

Também poderá ser um período muito favorável para conhecer novas pessoas, participar de grupos presenciais ou virtuais. Afinal, a simbologia do 3 e do 5 são associadas à popularidade e à força do networking. Então, procure sim enaltecer seus pontos positivos e usar os veículos de comunicação para veicular sua mensagem, seus conhecimentos, suas ideias.

Ano Pessoal 1 – Trimestre Pessoal 1 – Mês Pessoal 3

Neste mês, se você não está se relacionando, terá oportunidade de conhecer alguém (ou mais de uma pessoa), engatar um romance e iniciar um relacionamento afetivo. Porque o 3 (de seu Mês Pessoal) simboliza o potencial de se socializar mais. Sem contar que tende a indicar também mais carisma e poder de sedução. Como está no Ano Pessoal e no Trimestre 1, os quais são propícios para novas experiências e inícios, você pode iniciar uma relação amorosa através de uma vida social mais ativa. Talvez até transformar uma amizade em amor. Ou um amigo lhe apresentar alguém bem interessante.

Se você está num relacionamento, o desejo por mais prazer e novidades no dar e receber amor, especialmente em termos sexuais, estará mais forte. Porque a simbologia do 3 (de seu Mês Pessoal) indica uma predisposição maior ao sexo, ao romance. E como está num período inquieto e inconformista de busca por novas experiências mais estimulantes (Ano e Trimestre 1), vale direcionar essa vontade para iniciar um ciclo de mais diversão, alegria, desfrutando com a pessoa parceira. Também há possibilidades de se envolver num triângulo amoroso.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 4

Se você não está se relacionando, deve estar percebendo desde o mês passado um aumento do desejo por companhia. Afinal, o Ano Pessoal e o Trimestre 2 simbolizam essa predisposição a se relacionar afetivamente. Como neste mês de Fevereiro, você está também no Mês Pessoal 4, o qual pode lhe inclinar a se envolver em situações que lhe deem segurança, é isso que poderá vivenciar também na área da vida. Ou seja, se comprometer ao lado de alguém que lhe transmita essa sensação de que o vínculo merece ser construído e pode ser duradouro.

Se você está numa relação, este mês pode apontar para a oportunidade de formalizar esse laço afetivo com a pessoa parceira, tal como assumindo um namoro, noivando ou se casando. Se já está num vínculo comprometido, algo poderá acontecer ou ser conquistado por você e seu par, que lhes proporcionem essa sensação de segurança. Por exemplo, engravidando, adotando, nascendo uma criança. Conflitos a respeito de questões familiares, financeiras e residenciais merecerão muito diálogo para serem devidamente resolvidas.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 5

Caso não esteja se relacionando, poderá continuar assim porque vive um período de valorização de sua independência e liberdade. Não quer sentir a sensação de aprisionamento que um eventual compromisso afetivo possa representar. Mas isso não quer dizer que ficará só. Muito pelo contrário. Você estará irradiando um carisma e um magnetismo sexual impressionante. Poderá atrair mais de uma pessoa e vivenciar um amor livre ou mesmo uma aventura sexual. Desejará aproveitar ao máximo e se divertir muito.

Se você está numa relação, a busca por novidades que tragam mais estímulo e prazer na vida a dois será intensa. Afinal, tanto o 5 (de seu Mês Pessoal) quanto o 3 (de seu Ano e Trimestre Pessoal) simbolizam um ímpeto considerável para desfrutar o romance e o sexo. Viajar, sair mais, curtir, enfim, tudo o que você e a pessoa parceira puderem fazer para apimentar a relação, melhor. Ainda mais que, se não se envolverem com mudanças em prol de uma vida amorosa mais prazerosa, o risco é de atrair outra pessoa e estabelecer um triângulo amoroso.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 6

Neste mês, se você não está se relacionando, pode estar se percebendo com um romantismo maior. Um desejo por uma relação repleta de companheirismo e segurança. Afinal, o 6 (de seu Mês Pessoal) sinaliza essa predisposição ao amor. E como tanto o 6 quanto o 4 (de seu Ano e Trimestre Pessoal) simbolizam o desejo pelo que é seguro e confiável, poderá engatar um relacionamento neste mês de Fevereiro. Será fundamental para materializar esse potencial, lidar com expectativas irrealistas e ideais utópicos no que tange a dar e receber afeto. Ou seja, equilibrar bem o idealismo romântico e a atitude pés no chão.

Caso você esteja numa relação, este mês pode ser excelente para formalizar o vínculo com a pessoa parceira. Porque o 4 (de seu Ano e Trimestre Pessoal) gosta de seguir as regras e concretizar as metas de forma evidente. E como o Mês Pessoal 6 é propício a celebrações, nada melhor do que assumir um namoro de um jeito tradicional ou notório, bem como noivar ou casar.

Se já está nesse status de relacionamento, então, maiores responsabilidades poderão ser vividas por você e pela pessoa parceira, tal como resolver divergências familiares, cuidar de algum parente, aumentar a família por meio do nascimento ou da adoção de uma criança. As questões residenciais e domésticas ganharão evidência e necessitarão de planejamento e entendimento para serem bem administradas.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está se relacionando, pode ser um mês muito rico em termos de compreender certos medos de se comprometer. Afinal, o Mês Pessoal 7 é excelente para se conhecer mais profundamente. Como está associado a um Ano e Trimestre simbolizados pelo 5, o qual tende a indicar um desconforto em se comprometer afetivamente, quem sabe esse olhar detetivesco sobre esse receio do aprisionamento por meio de um vínculo amoroso possa lhe revelar verdades libertadoras?

Tendo em vista que viagem é quase o sobrenome tanto da simbologia do 5 quanto do 7, poderá ter uma aventura romântica com alguém que mora em outra cidade, estado ou país neste mês de Fevereiro.

Caso esteja numa relação, o desejo por mais privacidade e liberdade está grande. Anseia por um vínculo em que possa ter mais tempo para estudar, fazer algum curso, viagem ou simplesmente cuidar de si. Porque a simbologia do 7 e do 5 tendem a indicar o gosto pela autonomia, pela valorização da individualidade. E isso pode soar como egoísmo para a pessoa parceira. Mostre-lhe carinhosamente que você precisa de tempo também para si e não apenas para a vida a dois. Inclusive, esses momentos de mais reflexão e independência poderão ser o que faltava para trazer uma renovação em sua forma de dar e receber afeto. Afinal, você tende a se questionar o que pode fazer para que este vínculo com o seu par possa mudar para melhor.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está num relacionamento, poderá aproveitar o potencial realizador do 8 (de seu Mês Pessoal) em prol do desejo por companheirismo que está crescente em você desde o mês passado. Afinal, você está no romântico Ano Pessoal 6 (intensificado pelo Trimestre de mesmo número). Então, o companheirismo poderá ser construído ao se comprometer de forma efetiva com alguém que lhe transmita a sensação de segurança no amor.

Caso você esteja se relacionando, pode aproveitar este mês para reestruturar sua vida a dois. Até mesmo por meio da formalização do vínculo com a pessoa parceira, uma vez que a simbologia do 8 (de seu Mês Pessoal) aprecia tudo aquilo que é sólido, consistente e duradouro. Isso pode representar assumir um namoro, noivar ou mesmo casar. E se já está nesse nível de relacionamento com seu par, uma nova conquista poderá representar essa fase de estabilização das bases do amor de vocês.

Comprar a casa própria, alugar um imóvel para residência, reformar o lar, adquirir uma propriedade, bem como engravidar, adotar e nascer um filho estão dentro dessas previsões. Afinal, como tanto o 6 quanto o 8 sinalizam um período de maiores responsabilidades familiares e domésticas, este mês pedirá mais maturidade e companheirismo para vocês darem conta dos deveres exigentes que terão pela frente em Fevereiro.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 9

Se você não está se relacionando, poderá sentir o quanto ainda precisa de mais tempo para si, especialmente no que diz respeito a fazer um balanço da sua vida afetiva nos últimos anos. Refletir sobre suas crenças sabotadoras em relação a amar e receber amor. Investigar em seu passado (especialmente nas últimas relações que teve) sobre o que você não quer mais vivenciar ao lado de alguém e o que você merece experimentar na troca afetiva. Aí sim você estará se preparando e se abrindo para aproveitar o mês que vem (Março), quando um novo ciclo poderá te levar a criar um laço íntimo com alguém.

Caso esteja se relacionando, você poderá se deparar com uma crise na vida a dois. Uma insatisfação crescente, nem que seja de outra área que vem influir no seu relacionamento. Por isso é importante você questionar o que merece ser deixado no passado ou reciclado no que tange ao seu modo de dar e receber afeto. Mudar certos hábitos, especialmente os que refletem o medo da perda da pessoa parceira, do abandono e da traição, a fim de fazer o vínculo amoroso renascer. E esse pode ser dinamizado pela percepção clara do propósito maior de estar ao lado de seu par. Enxergar com clareza o significado de estarem juntos pode ser o estopim da mudança para um nível mais satisfatório e íntimo entre vocês.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está se relacionando, poderá aproveitar o ímpeto corajoso e realizador que as simbologias do 8 (de seu Ano Pessoal e Trimestre) e do 1 (de seu Mês Pessoal) representam. Isto é, se faltava ousadia e decisão para conquistar alguém, isso não falta mais. O potencial de êxito ao confiar em si para declarar o seu interesse em iniciar um relacionamento está ao seu dispor neste mês de fevereiro. Inclusive, há possibilidades de reencontrar alguém e começarem uma nova história.

Caso você esteja numa relação, você poderá notar uma mais impaciência fervendo em você. Ter reações mais impulsivas e mesmo agressivas, gerando conflitos entre você e a pessoa parceira. Embates de poder, jogos de controle, manipulação e dominação. Consequentemente, o relacionamento poderá ser vivido numa espécie de ringue, num clima tenso de atritos. Respeitar a vontade e a individualidade de seu par poderá ser o primeiro passo para uma atitude assertiva e madura em sua relação. E se, além disso, você direcionar todo esse ímpeto dinâmico e conquistador para certos projetos pessoais e profissionais, os êxitos obtidos poderão trazer um ânimo renovado para você propor ideias que marcarão o início de um ciclo de reestruturação financeira na vida a dois.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está numa relação, estará em dúvidas se tenta resgatar o laço afetivo com alguém ou se deixa o passado no passado. Como tanto o simbolismo do 2 (de seu Mês Pessoal) quanto do 9 (de seu Ano e Trimestre Pessoal) representam a tendência reflexiva, valerá a pena você olhar para as experiências pelas quais passou em sua vida amorosa, a fim de extrair valiosas lições sobre os hábitos e comportamentos que merecem ser mantidos e os que precisam ser desapegados para ter um relacionamento satisfatório daqui em diante. A chance de encontrar alguém é grande. Mas precisará se desprender de expectativas ou pessoas, a fim de iniciar uma relação mais limpa e promissora.

Caso esteja num relacionamento, este mês de Fevereiro lhe oferece a oportunidade de resolver alguns detalhes e pendências na vida a dois. São questões que estão lhe deixando triste e até mesmo com a vontade de terminar a relação. Diálogo e compreensão serão fundamentais, ainda mais porque você poderá fazer sacrifícios consideráveis para ajudar a pessoa parceira em alguma situação. Essa crise poderá ser o estopim do renascimento entre vocês. Todavia, se não estiverem comprometidos com esse objetivo de iniciarem um ciclo diferente e mais satisfatório, poderão entrar num acordo de colocar um ponto final neste vínculo.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]