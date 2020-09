Uber: importante alteração na plataforma pode deixar passageiros sem viajar; entenda o que muda

Uma importante mudança na plataforma da Uber pode “pegar” muitos usuários de surpresa. Segundo o site O Tempo, a ferramenta de viagens passará a solicitar o documento de identificação RG para usuários que pretendem solicitar viagens com pagamento em dinheiro.

A medida, tem por objetivo trazer mais segurança aos motoristas e ter controle sobre os passageiros que usam a plataforma é o que afirma Marcelo Azambuja, diretor do Tech Center da empresa no Brasil. “O Uber já possui recursos de segurança como verificação de documentos de motoristas e entregadores, códigos de validação de viagens e detecção de mensagens inapropriadas no chat do app. Em um momento como esse, em que a segurança fica mais em evidência, eu vejo como uma forma de motivação para fazer ainda mais”, conclui.

O projeto piloto será implementado nas próximas semanas nas cidades de Juiz de Fora, Feira de Santana e Petrópolis e a expectativa é que com o passar do tempo, outros municípios ganhem a ferramenta de validação.

Então, aos que têm dúvida, nestas cidades, as pessoas que solicitarem as viagens com pagamento em dinheiro, o app terá um campo habilitado para que o usuário escaneie seu RG. Caso apresente uma documentação falsa, ele não poderá prosseguir a viagem.

Por fim, a Uber alerta que o processo de validação não acontecerá sempre, uma vez que os documentos aprovados ficam em sua base de dados.